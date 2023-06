Odiate scrivere le e-mail? Presto Gmail lo farà per voi su iOS e Android

Stanchi di scrivere e-mail dalle anguste tastiere del vostro smartphone? Lo strumento Help Me Write di Google verrà presto introdotto su Android e iOS per aiutarvi a redigere le risposte in un batter d'occhio con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

In occasione del Google I/O 2023 l'azienda ha presentato al pubblico una serie di strumenti AI in fase di sviluppo, come il chatbot aggiornato Google Bard e Help Me Write, il nuovo assistente di scrittura. In precedenza Help Me Write era disponibile solo per i tester iscritti al Workspace di Google, ma ora questi utenti potranno utilizzarlo all'interno dell'app Gmail sul proprio smartphone. Si spera che Google si diriga verso un'implementazione più ampia nei prossimi mesi.



Help Me Write può essere usato in due modi: per modificare una mail già scritta, ad esempio accorciandola se è troppo prolissa, rendendola più formale o inserendo emoji per creare un'atmosfera più informale con l'opzione "Mi sento fortunato".

In alternativa lo strumento può redigere l'intero testo per voi, a patto che gli forniate le informazioni necessarie. Potrete poi modificarlo da soli o usare gli stessi perfezionamenti (vedi immagine sotto) per aggiustare la lunghezza e il tono desiderati.

Nei test abbiamo riscontrato che l'intelligenza artificiale è generalmente migliore come editor che come scrittore, ma se dovete rispondere a una catasta di e-mail noiose lo strumento AI può farvi risparmiare parecchio tempo.

Per iniziare a utilizzare Help Me Write su Android o iOS è necessario scaricare l'app Gmail e accedere all'account collegato a Workspace. Quando si compone una mail, nell'angolo in basso a destra dello schermo dovrebbe esserci un'icona dedicata alla funzione Help Me Write.

L'aggiornamento è in fase di rilascio costante, quindi anche se siete iscritti a Workspace Labs potreste non vedere ancora l'opzione sull'app di Gmail del vostro smartphone.

Come ottenere Help Me Write

(Image credit: Future)

Per avere accesso a Help Me Write e ad altri strumenti AI di Google è necessario iscriversi al programma su invito Google Workspace Labs e ottenere l'approvazione.

Per ottenerla, assicuratevi di aver effettuato l'accesso al vostro account Google sul vostro browser preferito e andate alla pagina ufficiale di registrazione di Workspace Labs. Dopo aver letto alcuni dettagli, troverete alcune voci che dovrete spuntare prima di poter premere "Invia". In questo modo effettuerete l'iscrizione a Workspace Labs.

Poiché gli strumenti sono solo in fase beta, non aspettatevi che siano perfetti: vi consigliamo di leggere con attenzione tutte le mail scritte dall'intelligenza artificiale prima di inviarle per evitare problemi e incomprensioni. Questa funzione è sviluppata in lingua inglese, quindi ci vorrà un po' prima che sia disponibile anche in Italia.