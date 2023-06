WhatsApp, addio alla versione desktop tradizionale

L'accesso a WhatsApp su desktop è sempre stato facile grazie a Whatsapp web, l'app nativa e l'app indipendente dalla piattaforma costruita sul framework open source Electron.

Ora WhatsApp ha annunciato la dismissione di quest'ultima e chi utilizza ancora l'app basata su Electron dovrà passare all'app nativa per il proprio sistema operativo se vuole continuare a usare WhatsApp su desktop.

Quando WhatsApp era nelle prime fasi di sviluppo, gli sviluppatori avevano creato la suddetta app per desktop, basata sul framework Electron JavaScript. Questo ha permesso di condividere una base di codice tra WhatsApp Web e la nuova app desktop, che funzionava sia su Windows che su macOS. Circa quattro settimane fa, nella schermata principale di questa app per desktop è apparso un timer per il conto alla rovescia che ne annunciava la chiusura.

Se si visita l'app basata su Electron ora si vedrà solo una schermata con scritto "App scaduta", con un rimando all'app nativa di WhatsApp per desktop disponibile sul Microsoft Store o sul Mac App Store: ottimizzata per ogni sistema operativo desktop, offre una maggiore stabilità e occupa meno risorse di sistema.