WhatsApp, questo link manda in crash lo smartphone: ecco come risolvere

Per WhatsApp bug e violazioni di sicurezza non sono certo una novità. Ora sta circolando un link nella la versione per smartphone Android di WhatsApp che, se cliccato, causa il crash del telefono non appena si apre una chat di gruppo o individuale che lo contiene. Fortunatamente in seguito l'app si riavvia normalmente, a meno che non si apra di nuovo il messaggio.

Il link incriminato rimanda alla pagina delle impostazioni dell'app. L'utente Twitter BruteBee ha scoperto per primo il bug, mentre Android Authority ha confermato che la versione 2.23.10.77 dell'app è attualmente quella interessata, anche se non è ancora noto se altre versioni siano state colpite da questo link difettoso.

Si tratta di un bug simile a quelli precedenti, in cui un link o un'immagine altrimenti innocua nasconde una funzione dannosa che crea scompiglio nel telefono e ne provoca il crash.

La causa di questo problema è probabilmente il modo in cui WhatsApp risolve l'URL per il link abbreviato. Sebbene non ci sia ancora una soluzione ufficiale per il bug, Android Police riferisce di un modo per aggirare il link difettoso fino a quando WhatsApp non distribuirà ufficialmente una patch: sembra che WhatsApp Web sia immune agli effetti del link, quindi se siete vittime di continui crash del telefono, accedete al vostro account tramite il browser ed eliminate il messaggio con il link.

Tecnicamente questo significa che è possibile inviare il link in modo sicuro anche attraverso WhatsApp Web, anche se probabilmente non è saggio farlo finché il bug non sarà completamente risolto.