WhatsApp, ora si possono modificare i messaggi (ma a una condizione)

WhatsApp finalmente vi salverà da quegli imbarazzanti errori di ortografia e dalle virgole mancanti, dandovi la possibilità di modificare i messaggi - entro certi limiti.

Abbiamo visto per la prima volta gli indizi di questo aggiornamento in una beta alla fine di marzo. All'epoca la funzione non si poteva utilizzare, ma il suo funzionamento si poteva intuire. A quanto pare, non è cambiato molto da allora.

Per correggere un testo, Meta afferma che è necessario premere a lungo su un messaggio inviato e selezionare Modifica dal menu che appare. Gli utenti hanno 15 minuti di tempo per apportare le loro correzioni. I testi non possono essere modificati oltre il tempo limite.

I messaggi che sono stati modificati mostreranno la dicitura "Modificato", rendendo chiaro agli altri utenti della chat che sono state apportate delle correzioni. Il tutto funziona in modo simile alla modifica di iMessage su iOS 16. WhatsApp, tuttavia, non salverà alcun tipo di cronologia delle modifiche, il che significa che gli altri non saranno in grado di vedere le versioni precedenti dei testi.

I messaggi modificabili sono attualmente "in fase di distribuzione per gli utenti a livello globale e saranno disponibili per tutti nelle prossime settimane", quindi tenete d'occhio la nuova patch.

WhatsApp Message Editing (Image credit: WhatsApp)

A very busy month

WhatsApp ha avuto un mese piuttosto movimentato: la piattaforma ha ricevuto diversi aggiornamenti in un breve lasso di tempo. La scorsa settimana l'app ha introdotto lo strumento Chat Lock, che garantisce che le conversazioni private rimangano tali, il che può essere utile se si utilizza un telefono condiviso. Prima di ciò, abbiamo visto l'introduzione di sondaggi a voto singolo "per impedire alle persone di alterare [i risultati] con più voti".

Per quanto riguarda il prossimo futuro, sembra che Meta lancerà presto una "funzione di promemoria della password per i backup crittografati end-to-end", secondo un recente post di WABetaInfo. L'applicazione chiederà di verificare la password in modo da avere sempre accesso al backup nel caso in cui si dimentichino le credenziali di accesso. Questo particolare aggiornamento sarà distribuito sia su smartphone Android che su iOS "nelle prossime settimane".