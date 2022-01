iOS 16: novità, notizie, cosa sappiamo finora

Cosa vogliamo da iOS 16? Dopo l'uscita di iOS 15, avvenuta ormai mesi fa insieme alla presentazione di iPhone 13, possiamo iniziare a parlare di cosa possiamo aspettarci dal prossimo sistema operativo Apple.

Ogni versione del sistema operativo rilasciata è stata sempre contraddistinta da caratteristiche e funzionalità inedite, così come ottimizzazioni e migliorie che permettono di sfruttare al meglio ogni iPhone compatibile.

Ecco cosa ci piacerebbe vedere su iOS 16 e quali potrebbero essere gli iPhone compatibili con il nuovo aggiornamento.

iOS 16: uscita

Apple ha tradizionalmente rilasciato ogni nuova versione di iOS a settembre, dopo averne svelato i dettagli alla WWDC che si tiene nel mese di giugno.

Con iOS 15 finora Apple si è concentrata concentrata sull'implementazione di funzionalità importanti, rilasciando più aggiornamenti. Negli anni precedenti, abbiamo visto novità importanti come il trackpad su iOS 13.4 e in seguito ProRes su iOS 15.1 nell'ottobre dell'anno scorso.

iOS 16: compatibilità

Apple cerca sempre di garantire il supporto a più modelli possibile per ogni nuova versione del suo sistema: l ha dimostrato rilasciando iOS 15 anche su dispositivi più datati come iPhone 6S. Secondo le prime indiscrezioni,iOS 16 non arriverà per iPhone 6, 6 Plus ed il primo iPhone SE.

Sarebbe invece quasi certa la compatibilità per i dispositivi da iPhone 7 in poi. Apple ha la tendenza ad aggiornare i modelli di iPhone con fino 5 anni alle spalle, anche se non tutte le nuove funzionalità sono disponibili per via delle limitazioni dovute all'hardware più datato.

Anche nel caso di iOS 16, gli iPhone più vecchi potranno ugualmente beneficiare delle ottimizzazioni che verranno apportate con la nuova versione.

iOS 16: novità

Non sappiamo ancora molto su iOS 16, ma abbiamo le idee chiare sulle funzionalità che vorremmo vedere aggiunte da Apple.

Nuova app Fotocamera

(Image credit: TechRadar)

La fotocamera sugli iPhone è stata migliorata con diverse novità nel corso dei recenti anni, con l'aggiunta di più obiettivi e l'introduzione di cose come la modalità notturna e la modalità cinematografica. Il rilascio di iOS 15.2 aggiungerà anche un nuovo pulsante macro, riservato ad iPhone 13, che permetterà di impostare con maggiore precisione gli scatti ravvicinati.

Ciò ha tuttavia intasato di opzioni l'app per la fotocamera, rendendo macchinose anche funzioni come la regolazione del flash o l'esposizione.

Ci piacerebbe quindi che Apple snellisse l'interfaccia, riducendo i passaggi necessari per accedere a queste regolazioni, assieme a gesture che sembrano superflue ed una rivisitazione totale dell'app, gettando le basi per ciò che verrà dopo.

QuickNote anche su iPhone

(Image credit: Apple)

QuickNote è una funzionalità presente su iPadOS 15 e macOS 12, che tramite un trascinamento verso l'angolo in basso a destra, permette di trascrivere rapidamente delle note da qualsiasi schermata.

Aggiungere la funzione anche su iOS 16, permetterebbe di accedere rapidamente alle note con una sola mano, piuttosto che dover aprire il centro di controllo e selezionare l'icona Note, risparmiando dei passaggi aggiuntivi.

Widget per la domotica

(Image credit: Apple)

A mancare ancora su iOS sono dei widget dedicati al controllo rapido dei dispositivi smarthome. L'unico modo di poter spegnere o accendere una lampadina, o altro dispositivo, sono infatti i comandi vocali di Siri, spesso con un tempo di risposta non immediato.

Un widget dedicato nella schermata iniziale di iOS 16, aiuterebbe a ridurre drasticamente i passaggi, controllando i dispositivi soltanto con un tocco, una funzione che speriamo arrivi anche su future versioni di macOS e iPadOS.

App per AirPods

(Image credit: Apple )

Le impostazioni per gestire le AirPods sono accessibili soltanto tramite la sezione Bluetooth dalle impostazioni, mentre quelle per AirTag sono disponibili tramite l'app Dov'è.

Poter gestire gli AirPods allo stesso modo, attraverso un'app centralizzata, potrebbe semplificare molto le cose. Su iOS 16 auspichiamo che Apple possa fare come gli altri produttori, che permettono di gestire gli auricolari wireless attraverso delle app dedicate, senza essere costretti a passare dal Bluetooth aprendo le impostazioni.

Un aspetto più personalizzato

(Image credit: Apple)

Comandi è un'app di Apple che permette di creare scorciatoie di avvio per le app, personalizzandone l'icona nella schermata iniziale. Questo ha reso possibile la realizzazione di numerosi temi per iOS e di relative guide per realizzarli.

iOS 16 potrebbe andare oltre, introducendo una categoria per i temi nell'App Store, da poter applicare attraverso le impostazioni. Si potrebbero anche introdurre dei temi separati per i colori e i suoni delle notifiche, da abilitare attraverso l'app Comandi. Qualcosa di simile, per capirci, al negozio Temi della Xiaomi MIUI.

Togliendo alcune limitazioni attuali, si potrebbe rendere più personalizzabile l'interfaccia della nuova versione, permettendo a sviluppatori di terze parti di pubblicare i propri temi.

In sostanza, ci piacerebbe poter vedere un iOS 16 più individuale.