WhatsApp introduce la condivisione dello schermo su Android: ecco come attivarla

Come FaceTime di Apple, Zoom e Microsoft Teams prima di lei, WhatsApp potrebbe presto consentire ai suoi utenti di condividere il proprio schermo durante le videochiamate.

La notizia è stata condivisa da WABetaInfo, che ha scoperto alcuni dettagli sulla funzione scavando tra i file dell'ultima beta di Android. Stando al report , è stata introdotta una nuova icona che compare durante le videochiamate: toccandola si "condividerà il proprio schermo" con l'altra persona e "tutto ciò che viene visualizzato... verrà registrato". Naturalmente, è possibile interrompere la trasmissione in qualsiasi momento revocando l'autorizzazione.

Ci sono alcuni requisiti da soddisfare prima di poter provare la condivisione dello schermo. WABetaInfo afferma che "la funzione potrebbe non essere disponibile sulle vecchie versioni di Android", inoltre sarà necessario scaricare l'ultima versione di WhatsApp. È anche possibile che la condivisione dello schermo non funzioni nelle chiamate di gruppo con molti partecipanti. È difficile dire con certezza quali siano esattamente le limitazioni di questo aggiornamento, dato che non è ancora stato rilasciato ufficialmente. Ricordiamo che si tratta di una beta, quindi c'è ancora del lavoro da fare.

Detto questo, se volete provare la nuova funzione dovrete prima accedere al Google Play Beta Program e poi installare la versione beta dalla piattaforma. Per il momento la condivisione dello schermo è disponibile solo per alcuni tester, ma verrà estesa a un numero maggiore di persone "nei prossimi giorni".

E per gli utenti iOS?

Non sappiamo se la funzione arriverà anche sugli iPhone, soprattutto perché è già disponibile su FaceTime. Detto questo, la versione di WhatsApp dedicata a iOS sta per introdurre la modalità Companion, che consentirà alle persone di collegare il proprio account su un massimo di "quattro dispositivi contemporaneamente", "mantenendo lo stesso livello di privacy". Meta non ha fatto un annuncio formale della nuova modalità, ma WABetaInfo afferma che la patch è già reperibile sull'App Store.

A prima vista il collegamento tra dispositivi sembra molto semplice. Tutto ciò che si deve fare è scansionare un codice QR su un iPhone con WhatsApp aperto sull'altro dispositivo iOS che si desidera collegare. "La cronologia delle chat verrà sincronizzata in modo sicuro su tutti gli smartphone collegati". Similmente alla condivisione dello schermo su Android, la Modalità Companion potrebbe non essere disponibile da subito per tutti; tuttavia, il changelog sull'elenco dell'App Store afferma che l'aggiornamento verrà rilasciato "nelle prossime settimane".

Queste modifiche rientrano in un ampio piano di rinnovamento dell'app messo in atto dal produttore e iniziato a marzo. Per tutto il mese di maggio, Meta ha sfornato aggiornamenti di WhatsApp a ritmo incessante come la funzione @nomeutente e l'opzione che consente di modificare i messaggi.