PlayStation celebra cinque anni di PS5: la nuova campagna porta l'emozione del gioco nel mondo reale

Che festa! Nel quadro del quinto anniversario di PlayStation, l'azienda ha sorpreso con un'incredibile campagna che celebra i momenti unici e indimenticabili che abbiamo vissuto con la console chiamata "Questo accade su PS5".

Dal suo lancio nel 2020, PS5 ha ridefinito il modo di giocare e connettersi con i mondi digitali. Oggi, PlayStation rende omaggio a quelle esperienze uniche che i giocatori condividono ogni giorno: reazioni di sorpresa, risate spontanee, vittorie epiche e scoperte che possono accadere solo quando si gioca su PS5.

Una campagna ispirata all'emozione del gioco

Questo accade su PS5 cattura l'essenza di quei momenti straordinari che rendono il gioco un'esperienza emotiva e memorabile. Con immagini che combinano realismo, meraviglia e un tocco surreale, la campagna invita a rivivere la magia di quei momenti che definiscono un'intera generazione di giocatori.

In questi cinque anni, il marchio ha osservato come i giocatori hanno fatto di PS5 molto più di una console: si è trasformata in una fonte di emozione, ispirazione e comunità. Per questo motivo, attraverso questa campagna PlayStation cerca di celebrare quell'energia e ricordare che su PS5, l'inaspettato è sempre in arrivo.

Dal gioco al mondo reale

Oltre al lancio dell'annuncio, PlayStation porterà la campagna a un altro livello: dall'universo digitale a quello fisico. Nel corso di novembre e dicembre, diverse città in tutto il mondo vivranno interventi che materializzano lo straordinario.

In Australia, Spagna e Germania, i fan potranno assistere all'atterraggio di misteriosi UFO; mentre in Messico, Italia e Regno Unito, creature fantastiche sorgeranno per sorprendere chi le incontrerà.

Ognuna di queste esperienze è stata progettata per riflettere lo spirito di Questo accade su PS5: l'inaspettato, l'immersivo e l'indimenticabile.

Il Messico si prepara per un evento straordinario

PlayStation Messico anticipa che molto presto arriverà un'attivazione speciale nel paese, un'esperienza unica che promette di portare nel mondo reale un evento che potrebbe accadere solo su PlayStation 5. Questa azione cercherà di sorprendere i fan locali e continuare a rafforzare il legame tra il marchio e la sua appassionata comunità messicana.

Con questa campagna, PlayStation riafferma il suo impegno verso l'innovazione, la creatività e l'emozione che definiscono il suo DNA. A cinque anni dal suo lancio, PS5 continua a essere l'epicentro delle storie che uniscono i giocatori di tutto il mondo.