I migliori controller gaming per il tuo PC

I puristi diranno che un mouse da gioco e una tastiera siano l'unico modo per giocare ai giochi per PC, e fino a poco tempo fa avevano probabilmente ragione. Le opzioni di personalizzazione nei giochi di strategia e la mira più precisa negli sparatutto li rendono una soluzione perfetta per giocare ai migliori titoli per PC .

Attualmente molti giochi AAA sono progettati pensando ai controlli delle console da cui derivano e i giocatori di PC spesso scelgono i controller (anche conosciuti come joypad) per alcuni dei generi più complicati nei quale destreggiarsi. Sport, giochi di ruolo ed alcuni giochi di combattimento sono tra i migliori motivi per investire in un buon controller per il PC quando una tastiera semplicemente non basta.

La parte difficile, tuttavia, è decidere a quale controller affidarsi. Esistono centinaia di opzioni per soddisfare ogni budget e molti sfoggiano una serie di funzionalità che potrebbero essere appropriate o meno alla situazione di gioco. Qui di seguito abbiamo raccolto alcuni dei nostri controller di gioco per PC preferiti, che vanno da opzioni economiche a dispositivi costosi e pieni di funzionalità.

Sebbene non abbiamo fatto una recensione completa di tutti i controller di questo elenco, siamo esperti di giochi per PC, quindi siamo sicuri che ogni controller di gioco per PC incluso in questo elenco abbia un rapporto qualità/prezzo favorevole. Abbiamo anche aggiunto il nostro esclusivo strumento di confronto dei prezzi per assicurarci di mostrarvi l’offerta più competitiva sul mercato.

1. Controller wireless Microsoft Xbox

Lo standard aureo

Connettività: cablata, Bluetooth | Caratteristiche: impugnatura testurizzata, auricolare stereo da 3,5 mm, batteria sostituibile

Comodo

Conveniente

Non così ricco di funzionalità extra

Il controller Xbox di Microsoft è il metro in base per misurare altri controller di gioco per PC dai giorni della Xbox 360, per una buona ragione. È comodo e pesante e i pulsanti sono in una posizione comoda da usare. La versione più recente, progettata per la console Xbox One, riprende tutto ciò che ha reso il modello dell'ultima generazione così eccezionale, aggiungendo dei tasti posteriori più cliccabili e un pad direzionale notevolmente migliorato.

Il wireless bluetooth integrato semplifica l'associazione con il PC e il prezzo è molto interessante per i consumatori con un budget limitato. Inoltre è disponibile in una varietà di colori e motivi, in modo che risulti facile trovarne uno che si abbini esteticamente al proprio sistema. Se per caso non esiste una combinazione di colori che fa per voi, Microsoft vi permette di acquistarne uno completamente personalizzato tramite il geniale Xbox Design Lab. Questo controller è inoltre universale, rendendolo una scelta fantastica per qualsiasi configurazione possibile.

2. Controller wireless Microsoft Xbox Elite

Il re del lusso

Connettività: cablata, wireless (tramite adattatore) | Caratteristiche: componenti intercambiabili, rombo tattile, cuffia da 3,5 mm, ampia personalizzazione

Enormi funzionalità e possibilità di personalizzazione

Software fantastico

Molto costoso

Versione migliorata del già ottimo controller Xbox One, il controller wireless Xbox Elite sicuramente merita il suo soprannome. Presenta un numero enorme di aggiornamenti rispetto al controller Xbox standard, come una disposizione dei componenti intercambiabile e dei pulsanti a paletta sul retro. C'è anche un regolatore del grilletto che è possibile attivare per variare la sensibilità del grilletto stesso. Costa più del doppio del fratello minore comunque, quindi è un prodotto rivolto in particolar modo a quelli che vogliono avere un livello di personalizzazione simile a quello permesso da una tastiera.

Il controller Elite include alcune funzionalità software davvero impressionanti, che consentono di modificare e perfezionare quasi ogni aspetto del gioco. Qui si possono creare diversi profili personalizzati, e il controller è in grado memorizzarne due a scelta in qualsiasi momento, permettendo di switchare tra loro con il semplice tocco di un tasto. Se si cerca il controller più ricco di funzionalità disponibile per PC, questa è la soluzione migliore, a condizione che ci sia la possibilità (e la voglia) di sborsare una cifra così alta.

Leggi la recensione completa: Controller wireless Xbox Elite

3. Logitech F310

La soluzione economica definitiva

Connettività: Wired**Connettività:** Wired | Caratteristiche: pulsanti programmabili, interruttore DirectInput per l'utilizzo con giochi vecchi e moderni

Molto economico

Funzionalmente semplice

Un po' piccolo

Se si sta cercando un controller davvero economico, è difficile battere F310 di Logitech. Può essere semplice per utilizzo e funzionalità, ma c'è qualcosa da dire sulla sua particolare natura senza fronzoli e particolarmente economica: è sufficiente collegarlo tramite il proprio cavo USB ed è pronto per l’utilizzo.

Considerando l'eccesso di opzioni di personalizzazione e funzionalità di tutti i controller premium disponibili, F310 è stranamente piacevole. Vanta anche un valido pad direzionale e un layout di pulsanti eccezionale.

Come prevedibile però a causa del prezzo basso vengono richiesti una serie di compromessi. Innanzitutto, il controller è piuttosto leggero: questo gli conferisce una tattilità da prodotto economico, abbassando la qualità dell'esperienza di gioco durante l’utilizzo. Inoltre, senza funzionalità wireless, la presenza del cavo potrebbe non essere l'ideale tutti.

È anche probabile che un paio di mani troppo piccole o troppo grandi possano trovarlo scomodo. Tuttavia, se escludiamo quanto appena detto, l'F310 è una scelta eccellente per fornire un'alternativa economica a mouse e tastiera.

4. Sony DualShock 4

Il controller di movimento

Connettività: Wireless | Caratteristiche: cuffia da 3,5 mm, touchpad, funzionalità di controllo del movimento

Comodo, fantastico d-pad

Controlli di movimento

Tasti posteriori esposti

Quello della PlayStation 4 è il miglior controller di Sony a oggi e fortunatamente è compatibile con l'intera libreria di giochi di Steam. Molto comodo nell’impugnatura, il DualShock 4 vanta levette analogiche tattili con una sufficiente resistenza e forse il miglior pad direzionale di sempre. Dispone inoltre di una tecnologia di movimento compatibile con un numero sorprendente di giochi, e consente di guidare nei giochi di corse o mirare negli sparatutto semplicemente spostando il controller.

Ci sono un paio di problemini, però. In particolare, i pulsanti posteriori risultano più esposti rispetto ad altri modelli, e risulta fin troppo semplice premerli accidentalmente, appoggiando il pad stesso sulla scrivania. Inoltre la gomma sulle levette analogiche potrebbe tendere a consumarsi dopo un uso prolungato. Escludendo questi dettagli tutto sommato accettabili, il controller di Sony si posiziona tra le migliori opzioni per i giochi per PC giocabili con controller.

Leggi la recensione completa: Dualshock 4 Controller

5. 8BitDo SN30 Pro

Il campione retrò

Connettività: cablata, Bluetooth | Caratteristiche: Vibrazione, pulsante screenshot, pulsante turbo

Design retrò

Robusto

Piccolo e leggermente scomodo

Il produttore di periferiche 8BitDo si è creato un nome, sfruttando design retrò che puntano fortemente sulla nostalgia. SN30 Pro trae ispirazione da essi. Modellato sui controller Super Nintendo della vecchia scuola, è ideale per la libreria in continua crescita di giochi retrò per PC, anche se non è sicuramente un modello adatto a tutti. La disposizione dei pulsanti sarà in ogni caso immediatamente familiare a chiunque sia cresciuto con platform 2D e JRPG.

La fattura del SN30 Pro è sorprendentemente robusta, soprattutto considerando il suo prezzo di acquisto. Fornisce anche un paio di levette analogiche se si desidera utilizzarlo per i moderni sparatutto o giochi d'azione, anche se non lo consigliamo: le sue dimensioni ridotte lo rendono scomodo da tenere in mano durante sessioni estese se si utilizzano giochi con combinazioni di tasti particolarmente complesse. Indipendentemente da ciò, ci sono una serie di giochi che possono realmente trarre beneficio dal tocco autenticamente retrò che SN30 porta sulla scrivania.

