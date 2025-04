Assassin's Creed Shadows: guida a tutti i tumoli

In questa guida elencheremo tutti i tumuli presenti in Assassin's Creed Shadows, noti anche come kofun, fondamentali per ottenere potenziamenti unici ed equipaggiamenti rari. Alcuni di questi luoghi possono essere affrontati esclusivamente da Naoe, poiché richiedono l’utilizzo del rampino, mentre altri sono accessibili anche con Yasuke.

Di seguito trovate l’elenco completo dei tumuli suddivisi per regione. Tenete presente che completarli tutti è essenziale per sbloccare uno dei trofei chiave per ottenere il platino.

Assassin's Creed Shadows - La guida completa

Assassin's Creed Shadows: Regione di Izumi Settsu

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

In questa zona si trovano due tumuli:

- Il primo è situato lungo la costa di Izumi e richiede l’uso del rampino, rendendolo accessibile solo a Naoe.

- Il secondo si trova nelle pianure di Yawata ed è riservato a Yasuke. Per accedere, sarà necessario distruggere l’ingresso utilizzando vasi esplosivi.

Assassin's Creed Shadows: Regione di Yamashiro

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il tumulo localizzato a Yamashiro si trova nell'area del Nido d’Aquila ed è accessibile esclusivamente con Naoe, poiché richiede l’utilizzo delle sue abilità furtive e del rampino.

Assassin's Creed Shadows: Regione di Omi

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il tumulo situato nella regione di Omi si trova tra le colline di Suzuka ed è completabile solo con Yasuke, grazie alla sua forza necessaria per superare alcuni ostacoli lungo il percorso.

Assassin's Creed Shadows: Regione di Harima

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il tumulo di Harima è nascosto nei campi arsi di Kanki e può essere raggiunto solo con Yasuke. Per accedervi, è necessario far esplodere una parete utilizzando un vaso esplosivo.

Assassin's Creed Shadows: Regione di Yamato

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Nella regione di Yamato sono presenti due tumuli distinti:

- Il primo si trova a Koriyama ed è completabile esclusivamente con Yasuke.

- Il secondo è situato nel bacino roccioso di Asuka e richiede l’utilizzo delle abilità di Naoe per essere portato a termine.

Assassin's Creed Shadows: Regione di Kii

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il tumulo di Kii è localizzato nell’area di Kumano Sanzan, nella porzione sud-orientale della regione, ed è completabile esclusivamente con Yasuke.

Assassin's Creed Shadows: Regione di Tamba

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

La regione di Tamba ha un solo tumulo che si trova su di una collina a Chasuriyama; esso è completabile soltanto da Naoe!

Assassin's Creed Shadows: Regione di Wakasa

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il tumulo di Wakasa si trova nei pressi del monte Uchinakao ed è accessibile solo con Naoe, grazie alle sue capacità di esplorazione verticale.