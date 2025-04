RTX 5060 Ti, ormai ci siamo: trapelano benchmark e modelli ASUS

La Nvidia RTX 5060 Ti è riapparsa in diverse segnalazioni recenti, rafforzando le voci che la danno in uscita già la prossima settimana.

Secondo quanto riportato da VideoCardz, l'insider Momomo_us ha pubblicato su X (ex Twitter) i dettagli di alcuni modelli di RTX 5060 Ti attualmente in preparazione da parte di Asus. Queste informazioni sembrano confermare che il lancio è imminente e che i principali partner AIB di Nvidia stanno già organizzando la distribuzione delle proprie versioni personalizzate della scheda.

Add an appropriate pinch of salt, but it seems Asus is readying TUF Gaming and Prime models of the RTX 5060 Ti, with 8GB or 16GB of video RAM, as per past rumors that the GPU will come in these two variants (just like the RTX 4060 Ti before it).

And as VideoCardz notes, these mentions are turning up on retailer websites and also via info from GPU distributors, but there don’t seem to be any ROG Strix or Dual variants (other common models that Asus produces).

VideoCardz also flagged up that review samples of the RTX 5060 Ti are supposedly shipping – meaning that, in theory, the wheels are fully in motion for the launch at this point – and that the GPU has appeared on FurMark with several results.

Again, this was posted on X, courtesy of Richard Huynh this time, as you can see below.

Here's what appears to be a 5060 Ti benchmark. Judging by the score (since this is run at 4k), it appears to sit just under where a 3080 Ti would score.That aside, I can confirm that the device ID does indeed match a 5060 Ti. Not sure if 16 or 8gb SKU though... pic.twitter.com/HGflctXbDpApril 5, 2025

Come osservato da Huynh, la scheda grafica non è esplicitamente nominata, ma il codice identificativo del dispositivo corrisponde a quello della RTX 5060 Ti – ed è quindi plausibile che i benchmark inizino a emergere proprio ora, considerando che il lancio della GPU sembra imminente.

Per quanto riguarda i risultati dei test, è consigliabile non considerarli troppo seriamente: alcuni valori sembrano infatti distanti dalle aspettative. Questo può essere dovuto all'utilizzo di driver grafici non aggiornati o a una significativa riduzione dell'energia fornita alla GPU durante le prove, fattori che incidono pesantemente sulle prestazioni. Inoltre, è importante ricordare che FurMark non è un benchmark particolarmente indicativo per valutare una scheda video destinata al gaming.