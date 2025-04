OnePlus Watch 3 ha finalmente una data, e l’attesa sarà ripagata

Dopo un ritardo di due mesi causato da un curioso errore di stampa sul retro del dispositivo, il lancio di OnePlus Watch 3 sembra finalmente imminente, come confermato dal sito ufficiale dell’azienda.

Il nuovo smartwatch, già anticipato come uno dei migliori modelli Android del 2025 per via della sua notevole autonomia, avrebbe dovuto debuttare a febbraio. Tuttavia, le prime unità riportavano la dicitura sbagliata "Meda in China" invece di "Made in China", costringendo OnePlus a posticipare la distribuzione.

C’è però anche una buona notizia: per farsi perdonare del disguido, l’azienda offrirà un piccolo sconto sull’acquisto e, a seconda della regione, anche un paio di auricolari in omaggio.

Secondo quanto indicato ora sul sito ufficiale, le prime consegne partiranno il 15 aprile per chi ha effettuato l’ordine prioritario negli Stati Uniti, mentre le spedizioni standard sono previste per il 17 aprile. Nel Regno Unito, i clienti riceveranno il dispositivo tra il 16 e il 22 aprile. In Europa continentale, le date di consegna vanno dal 23 al 28 aprile a seconda della modalità di spedizione selezionata. Non ci sono ancora novità ufficiali invece per quanto riguarda la disponibilità in Australia, anche se il dispositivo è già presente nel catalogo online.

Il OnePlus Watch 3 è finalmente arrivato

Aspettare quasi due mesi per un nuovo smartwatch può sembrare eccessivo, soprattutto per un dispositivo che riceve aggiornamenti annuali. Tuttavia, secondo le recensioni, il nuovo OnePlus Watch 3 sembra valerne la pena. Non è perfetto – le dimensioni sono piuttosto generose e il monitoraggio del sonno presenta ancora qualche imprecisione – ma offre la migliore autonomia tra gli smartwatch Wear OS, l’accesso completo alle app di terze parti di Google e nuove funzionalità molto interessanti.

OnePlus ha anche confermato che una versione più piccola e il supporto LTE per i mercati internazionali arriveranno entro la fine dell’anno. Alcuni store locali, come quello tedesco, mostrano già i campi per selezionare dimensioni e connettività, a conferma dell'arrivo delle varianti.

Il lancio ufficiale del dispositivo è previsto per il 15 aprile, ma chi desidera approfittare delle offerte di lancio dovrebbe considerare il preordine. In molti mercati è previsto uno sconto minimo del 10%, un cinturino aggiuntivo e, in alcuni casi, anche un paio di OnePlus Nord Buds 3 Pro in omaggio.