Con l’aumento della domanda di infrastrutture per l’intelligenza artificiale, i principali hyperscaler come Meta, Microsoft e Google stanno cercando di ridurre la propria dipendenza dall’hardware costoso di Nvidia sviluppando chip personalizzati. Secondo quanto riportato, Meta ha già avviato i test sul suo primo chip interno dedicato all’addestramento di modelli IA, nell’ambito di una strategia più ampia volta a ottenere maggiore controllo sulla propria infrastruttura tecnologica.

Oltre allo sviluppo interno, Meta ha anche valutato acquisizioni strategiche nel settore dei semiconduttori dedicati all’IA per potenziare le sue capacità hardware. Tra le aziende nel mirino c’era FuriosaAI, una startup sudcoreana considerata una candidata ideale per accelerare le ambizioni del colosso statunitense. Meta avrebbe offerto circa 800 milioni di dollari (pari a circa 1,2 trilioni di won) per acquisirla, un’offerta superiore di circa 300 milioni di dollari rispetto alla stima di mercato dell’azienda. Tuttavia, l’offerta è stata rifiutata.

Un opinione differente

Secondo il Maeil Business, le trattative sono fallite a causa di visioni contrastanti sul futuro dell’azienda. La leadership di FuriosaAI ha deciso di abbandonare l’accordo e di continuare a operare in maniera indipendente in un mercato dei semiconduttori per IA sempre più competitivo.

"Da ottobre dello scorso anno, Meta aveva esaminato diverse aziende di semiconduttori per IA negli Stati Uniti e in Israele, e infine ha scelto FuriosaAI come forte obiettivo d’acquisizione, avviando i negoziati all’inizio dell’anno", ha dichiarato una fonte a conoscenza della vicenda al Maeil Business Newspaper. "Capisco che le trattative sono crollate perché le due parti non sono riuscite a trovare un compromesso sulla direzione aziendale e sulla struttura organizzativa post-acquisizione, piuttosto che sul prezzo."

Fondata nel 2017 dal CEO June Paik, FuriosaAI è specializzata nella progettazione di chip per IA e impiega attualmente circa 140 persone, oltre il 90% delle quali sviluppatori, inclusi ingegneri provenienti da Google, Qualcomm e Samsung. Il prodotto di punta dell’azienda, RNGD (pronunciato "Renegade"), presentato a Hot Chips 2024, è un chip per inferenza IA ad alte prestazioni realizzato con il processo a 5nm di TSMC e dotato di memoria dual HBM3. Secondo FuriosaAI, esso offre il doppio dell’efficienza delle GPU tradizionali consumando solo un quarto della potenza, un aspetto particolarmente attraente per Meta.

La produzione in serie di RNGD è prevista per la seconda metà del 2025 e, secondo quanto riportato, diverse organizzazioni di rilievo, tra cui LG AI Research e Saudi Aramco, hanno aderito per testarne le prestazioni. FuriosaAI ha raccolto finanziamenti per circa 70 miliardi di won, equivalenti a circa 48 milioni di euro, per sostenere la produzione dei chip e i costi operativi.

