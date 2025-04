Tesla Cybertruck, addio al pacco batteria extra: sparisce dal sito e forse non arriverà mai

La batteria esterna per estendere l'autonomia del Tesla Cybertruck sembra essere sparita dal sito ufficiale dell’azienda, alimentando i sospetti che l’accessorio – annunciato da tempo – sia stato cancellato.

Quando il Cybertruck fu lanciato, Elon Musk parlò di una versione tri-motore chiamata Cyberbeast, in grado non solo di scattare da 0 a 100 km/h in circa 2,6 secondi, ma anche di offrire oltre 800 km di autonomia. In realtà, la versione in commercio ha un'autonomia più vicina ai 480 km. Per ovviare a questa discrepanza, Tesla propose un modulo aggiuntivo rimovibile da inserire nel cassone del veicolo, in grado di portare l'autonomia a circa 750 km – sacrificando però un terzo dello spazio nel vano di carico.

Il pacco batteria, con un costo di circa 16.000 dollari (circa 15.000 euro), richiedeva un deposito iniziale di 2.000 dollari (circa 1.900 euro), ma non è mai arrivato sul mercato. Ora che il configuratore online non mostra più l’opzione, cresce il sospetto che Tesla abbia interrotto definitivamente il progetto o che abbia semplicemente smesso di accettare nuovi ordini.

Secondo quanto riportato da Electrek, la riduzione delle stime ufficiali di autonomia da 470 a 445 miglia (da circa 755 a 715 km) potrebbe essere un ulteriore indizio di un ridimensionamento delle promesse iniziali. Per alcuni osservatori, la batteria aggiuntiva era destinata fin dall'inizio a rimanere solo sulla carta, oppure la scarsa richiesta ne ha reso impraticabile la produzione.

Qualunque sia la ragione, si tratta probabilmente di un'altra promessa non mantenuta da parte di Musk e di Tesla.