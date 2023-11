Black Friday Nvidia: schede video, PC e portatili in offerta

Tra le offerte del Black Friday 2023 vi segnaliamo una serie di sconti interessanti sui prodotti Nvidia.

Gli sconti, tutti disponibili presso rivenditori autorizzati Nvidia, riguardano un buon numero di schede video Nvidia RTX 3000 e 4000, diversi PC Gaming pre assemblati e notebook gaming.

Il Black Friday è il momento migliore dell'anno per trovare offerte convenienti e quest'anno Nvidia ha deciso di offrire qualche taglio di prezzo su alcuni dei sui prodotti più popolari. Per questo se siete in cerca di una nuova scheda video o stavate pensando a un bel notebook gaming per giocare in mobilità, il Black Friday Nvidia potrebbe essere l'occasione migliore per risparmiare.

Gli sconti sono validi dal 24 novembre.

Black Friday Nvidia - Schede video

MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC 248€ 230,80€ Ottimo prezzo per la entry level Nvidia, un modello ideale per chi vuole giocare in Full HD (1080p) con dettagli elevati.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC LHR 12GB GDDR6 349€ 305€ Una delle schede video più apprezzate della gamma RTX 3000, eccellente sia per giocare in Full HD a dettagli elevati sia per lavori di foto e video editing grazie alla memoria da 12GB.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Eagle OC 8GB GDDR6 349€ 315€ La medio gamma Nvidia della serie RTX 4000 scende a un prezzo davvero interessante con gli sconti del Black Friday.

Black Friday Nvidia - PC Gaming

Offerta TOP PC Gaming AK Kit Dragon Mid 1.499€ CPU Intel i3-13100, RAM 16GB DDR5, GPU Nvidia GeForce RTX 4060 Ti + Monitor 27″ MSI AG G2722 FHD Flat + Tastiera, Mouse e Cuffie Gaming MSI inclusi.

PC Gaming AK Rig 1.199€ CPU Intel i3 13100, 32GB RAM DDR5 RGB, scheda video Nvidia RTX 4060 8G, SSD 1TB, sistema operativo Windows 11H.

PC Gaming AK Rig 1.179€ CPU Intel i5 13400, RAM 16GB DDR4, GPU Nvidia RTX 4070 12G, SSD 1TB + HDD 1TB, sistema operativo Winows 11 Home.

Black Friday Nvidia - Notebook Gaming

Asus TUF gaming F15 1.199€ Ottimo notebook gaming con processore AMD Ryzen 7 7735HS, scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB.

Acer Nitro V15 a 999€ 849€ Portatile gaming equipaggiato con una scheda video Nvidia GeForce RTX 4050, processore Intel i5 di tredicesima generazione e 16GB di RAM DDR5.