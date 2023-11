Avete sempre sognato un proiettore? Approfittate delle offerte XGIMI per il Black Friday

Avete sempre sognato di avere un proiettore a casa vostra? Beh questo potrebbe essere il momento migliore per acquistarne uno a un prezzo scontatissimo.

XGIMI, noto produttore di proiettori di elevata qualità applicherà una serie di sconti sui suoi proiettori in occasione della settimana del Black Friday. Le offerte inizieranno venerdì 17 novembre e dureranno fino a lunedì 27 novembre 2023 su Amazon e fino a giovedì 30 novembre da Mediaworld e Unieuro.

Non importa quanto è grande il vostro salotto, il catalogo XGIMI include proiettori per tutte le esigenze.

Tra i le offerte più convenienti segnaliamo quelle sulla gamma HORIZON e in particolare su XGIMI HORIZON, uno dei proiettori più popolari del brand che sarà disponibile a soli 799€. Se invece cercate una soluzione più avanzata potete scegliere HORIZON Pro acquistabile a soli 1199€ con gli sconti del Black Friday. Per chi non è disposto a scendere a compromessi c'è anche il nuovissimo HORIZON Ultra (1799€) con risoluzione 4K a lungo raggio e tecnologia Laser-LED Dual Lighty Vision per portare la sala cinema direttamente in casa propria.

Da tenere sott’occhio anche i due modelli portatili, MoGo 2 e MoGo 2 Pro, disponibili rispettivamente a 299€ e 479€, perfetti per essere messi in valigia quando si parte per trascorrere le feste nella casa in montagna o per presentare il proprio lavoro durante una trasferta.

Qui sotto trovate altri prodotti XIGIMI in sconto per il Black Friday:

Swipe to scroll horizontally Black Friday XGIMI Prodotto Prezzo scontato Percentuale di sconto Elfin 499€ 23% Halo+ 679€ 20% AURA 1 999€ 20%