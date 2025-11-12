Ho testato 11 paia di auricolari open nel 2025: questi sono gli unici 5 che dovresti cercare per il Black Friday.

Dato che testo prodotti audio ma mi piace anche fare esercizio, ho iniziato ad appassionarmi ai migliori auricolari open-ear; infatti, solo nell'ultimo anno TechRadar ha pubblicato 12 delle mie recensioni su questi auricolari che lasciano libero il condotto uditivo (contando anche il paio che sto testando in questo momento).

Nel 2025, ho testato 34 paia di cuffie o auricolari per TechRadar, ma la categoria degli open earbuds è quella che ha registrato la maggiore crescita ed è quella che voglio farvi conoscere ora. È migliorata notevolmente, ma solo se si acquista il modello giusto.

Non siete esperti di open earbuds? Posso farvi da guida. Sono come gli auricolari standard, ma non entrano completamente nell'orecchio. Questo permette di sentire i suoni circostanti come il traffico, i cani, gli annunci del treno, il vostro nome nello studio medico e così via. Ciò è ottimo per la sicurezza e la consapevolezza (anche se tradizionalmente non altrettanto per la qualità del suono – ci arriveremo tra un minuto).

Alcuni di questi auricolari sono stati fantastici, altri piuttosto dolorosi da usare (sonoramente e, in un paio di casi, letteralmente). Dato che si tratta di un design piuttosto di nicchia, è comprensibile che non ne abbiate ancora acquistato un paio, ma le offerte del Black Friday potrebbero rivelarsi un ottimo modo per provarli senza spendere una fortuna.

In effetti, c'è un paio di open earbuds in particolare che ho testato quest'anno che era così buono che prenderei in considerazione l'acquisto di un altro paio come regalo o come back-up (se c'è una buona offerta, ovviamente). E ho altre due scelte di cui ho già parlato entusiasticamente su TechRadar e che sarebbero degli acquisti assolutamente imperdibili se subissero uno sconto.

A seguire, ho altri due modelli da tenere d'occhio. Quindi, cominciamo!

Le uniche 5 offerte di auricolari open-ear da cercare per il Black Friday.

Shokz OpenDots One

Questi auricolari clip-on sono risultati incredibilmente comodi da usare, al punto che potevo facilmente dimenticare di averli indossati, e non hanno mai corso il rischio di staccarsi in palestra. Anche la qualità audio era ottima e, sebbene il costo non fosse esorbitante, un'ottima offerta potrebbe incoraggiare chi è indeciso a provarli.

Huawei FreeArc

Essendo gli auricolari open-ear con la migliore resa sonora che abbia testato, i FreeArc hanno risolto il persistente problema acustico che affligge la maggior parte di questi dispositivi. Sono anche confortevoli ed estremamente accessibili, grazie in parte ai vari sconti che, si spera, continueranno durante il Black Friday.

Honor Earbuds Open

Gli altri auricolari che devo tenere d'occhio (devo ascoltare? devo sentire?) provengono da Honor, ed è la loro gamma di funzionalità a renderli un'ottima scelta; sono gli unici open-ear che ho testato dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC). Hanno ricevuto meno sconti rispetto a Huawei, ma si spera che la situazione cambi durante il Black Friday.

Earfun OpenJump

Nonostante abbia assegnato agli OpenJump una recensione intermedia, possiedono un elemento che manca alle mie altre scelte: un prezzo di listino (MSRP) veramente basso. Aggiungendo qualsiasi potenziale risparmio del Black Friday, potrebbero finire per essere l'affare imperdibile della stagione per chi desidera provare gli auricolari open-ear a un costo accessibile.

OneOdio OpenRock S2

Un'altra opzione budget che dovrebbe essere sul tuo radar è l'OpenRock S2; non hanno ricevuto tanti sconti dal lancio quanto gli Earfun, ma il marchio è affidabile per quanto riguarda le offerte, quindi spero che il Black Friday possa portare questi auricolari a un prezzo allettante.

Gli Shokz in cima a questa rassegna sono gli auricolari per i quali spero davvero di vedere un'offerta, nel caso il loro prezzo, più alto rispetto agli altri, non l'avesse reso chiaro. Ma mi piacerebbe anche che Huawei o Honor subissero uno sconto, poiché sono i due migliori modelli open-ear non a clip del 2025.

E per coloro tra voi attenti al budget, le opzioni Earfun e OneOdio sono comunque acquisti validi, non avendo ottenuto rating più elevati solo per la mancanza di alcuni benefit extra e di punti di forza unici in quello che è ormai un mercato open-ear ferocemente competitivo.

Di seguito, i prezzi attuali migliori per gli auricolari sopra citati, in una sintesi per un rapido confronto.

Le due tipologie di auricolari open-ear.

Esistono due tipologie di auricolari open-ear acquistabili.

Il tipo più comune, che descrive la maggior parte delle mie scelte sopra menzionate, è costituito dagli auricolari a loop sportivo (sports-loop style). Simili alle cuffie standard per l'attività fisica, sono mantenuti in posizione da un archetto che avvolge l'orecchio e che posiziona l'altoparlante sopra di esso.

L'altro tipo, che ho incluso nella mia scelta principale (gli Shokz) e in uno dei modelli che ho inserito nella lista di attesa, è rappresentato dalle cuffie a clip o a manicotto (clip or cuff-style). Sono più piccoli e si posizionano nella parte inferiore dell'orecchio, mantenuti saldi da un contrappeso.

Ho riscontrato che quest'ultima tipologia è, in media, più affidabile. Mentre la vestibilità e la tenuta dei loop sportivi variano, non ho mai testato un auricolare a clip che si muovesse o cadesse. Inoltre, tendono a offrire uno standard di qualità audio superiore; alcuni dei migliori open-ear per suono sono stati a loop sportivo, ma anche tutti i peggiori.

Quale dovresti acquistare? Onestamente, consiglierei di cercare un modo per provare entrambi, per capire quale preferisci. Ma se ci si basa sullo sport, gli auricolari a clip sono i migliori per i ciclisti (poiché non interferiscono con le cinghie del casco), mentre io preferisco quelli a loop sportivo per gli allenamenti in palestra o per quelli che prevedono la posizione prona, poiché il design li mantiene più saldi. Per la corsa, ho riscontrato che entrambi possono andare bene.