AliExpress compie 15 anni e festeggia con sconti pazzeschi! (fino a 70 euro)

AliExpress continua a migliorare l’esperienza di acquisto dei suoi utenti, offrendo resi gratuiti su una vasta gamma di prodotti e rimborsi semplici e rapidi in caso di problemi. Niente più preoccupazioni: se un articolo non soddisfa le aspettative, restituirlo è facile e senza costi aggiuntivi.

AliExpress festeggia il suo 15° anniversario con una serie di promozioni esclusive, offrendo agli utenti la possibilità di risparmiare grazie a una selezione di codici sconto.

Dal 17 al 26 marzo, gli acquirenti potranno approfittare di riduzioni che variano da 2€ fino a 70€, in base all’importo minimo speso. Ad esempio, con una spesa di almeno 19€, è possibile ottenere uno sconto di 2€, mentre per ordini di 139€ o più, lo sconto sale a 20€. Gli utenti più esigenti possono puntare a sconti ancora più consistenti, come i 40€ di riduzione per spese superiori a 239€ o i 70€ di sconto per acquisti da 469€ in su. I codici promozionali da utilizzare sono associati a TechRadar e includono TECHR2, TECHR6, TECHR8, TECHR12, TECHR20, TECHR40, TECHR60 e TECHR70.

Swipe to scroll horizontally Sconti per il 15esimo anniversario Codice Sconto (€) Spesa Minima (€) Validità TECHR2 2 19 17-26 marzo TECHR6 6 39 17-26 marzo TECHR8 8 59 17-26 marzo TECHR12 12 89 17-26 marzo TECHR20 20 139 17-26 marzo TECHR40 40 239 17-26 marzo TECHR60 60 369 17-26 marzo TECHR70 70 469 17-26 marzo

Come usare il codice sconto su AliExpress

Utilizzare un codice sconto su AliExpress è semplice e veloce. Segui questi passaggi per applicarlo correttamente al tuo acquisto:

1. Scegli i prodotti – Aggiungi al carrello gli articoli che desideri acquistare, assicurandoti di raggiungere la soglia minima di spesa richiesta dal codice sconto che vuoi utilizzare.

2. Accedi al carrello – Una volta selezionati i prodotti, vai al carrello e verifica il riepilogo del tuo ordine.

3. Inserisci il codice – Nella sezione dedicata ai codici promozionali, digita il codice corrispondente (es. TECHR20 per ottenere 20€ di sconto su una spesa minima di 139€).

4. Applica lo sconto – Dopo aver inserito il codice, clicca sul pulsante di conferma per applicarlo. Se il codice è valido e ancora disponibile, vedrai lo sconto immediatamente detratto dal totale dell’ordine.

5. Completa l’acquisto – Procedi con il pagamento scegliendo il metodo che preferisci e conferma il tuo ordine.

Ricorda che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente, non è cumulabile con altre promozioni ed è valido solo per gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non si applicano ai prodotti virtuali né alla categoria dei telefoni cellulari. Assicurati di utilizzarlo prima della scadenza, dal 17 al 26 marzo, per approfittare degli sconti esclusivi del 15° anniversario di AliExpress!

Sconti per i nuovi iscritti

AliExpress offre sconti esclusivi di benvenuto per i nuovi iscritti, validi fino alla fine di marzo. Questa promozione permette di ottenere un risparmio immediato sugli acquisti effettuati sulla piattaforma. I nuovi utenti possono beneficiare di due codici sconto: IT253AFF75, che offre 5€ di sconto su una spesa minima di 7€, e IT253AFF308, che permette di risparmiare 8€ su un acquisto di almeno 30€. Per usufruire della promozione, basta inserire il codice al momento del pagamento, rispettando i requisiti di spesa minima.

È importante tenere a mente alcuni termini e condizioni per usufruire di queste offerte.

Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente ed è valido esclusivamente per gli ordini spediti in Italia. Inoltre, le promozioni non si applicano ai prodotti virtuali né alla categoria dei telefoni cellulari. Gli sconti non sono cumulabili con altre offerte in corso e sono soggetti a disponibilità, quindi potrebbero esaurirsi prima della fine del periodo promozionale. Per chi vuole approfittare degli sconti, il consiglio è di agire in fretta e selezionare con cura i prodotti per ottenere il massimo risparmio.

Swipe to scroll horizontally Codice Valore IT253AFF75 €7 min spesa - €5 sconto IT253AFF308 €30 min spesa - €8 sconto

Inoltre, grazie ai magazzini in Europa, è possibile ricevere la merce in tempi molto più brevi rispetto alle spedizioni internazionali, evitando lunghi tempi di attesa e possibili dazi doganali. E la buona notizia? Le spedizioni sono gratuite su tantissimi prodotti, così puoi risparmiare ancora di più!

Il tutto senza rinunciare ai prezzi super competitivi per cui AliExpress è famoso! Durante le promozioni speciali, come l’anniversario dei 15 anni, il risparmio è ancora più grande grazie agli sconti esclusivi e alle offerte imperdibili disponibili sul sito.

AliExpress inoltre offre un servizio di reso gratuito su una selezione di prodotti, identificabili dall'icona specifica nella pagina dell'articolo. Per usufruire di questa opzione, è necessario avviare la richiesta di reso entro 15 giorni dalla consegna. Il prodotto deve essere non utilizzato, in condizioni perfette e nella confezione originale con tutte le etichette.

Se il prodotto non è idoneo al reso gratuito, è comunque possibile restituirlo, ma le spese di spedizione saranno a carico dell'acquirente. In caso di problemi con l'ordine, come articoli difettosi o non conformi alla descrizione, AliExpress garantisce rimborsi rapidi e facili tramite la sua politica di protezione.

Su AliExpress, acquistare è ancora più semplice e sicuro grazie alla possibilità di pagare con PayPal, uno dei metodi di pagamento più affidabili e utilizzati. Inoltre, per chi desidera maggiore flessibilità, è disponibile anche l’opzione di rateizzazione, che permette di suddividere il costo di un acquisto in più pagamenti, rendendo lo shopping ancora più accessibile.

La piattaforma offre un assortimento vastissimo di prodotti, suddivisi in categorie per soddisfare ogni esigenza. Gli appassionati di tecnologia possono trovare smartphone, accessori e gadget innovativi, mentre chi ama la moda può approfittare di offerte su abbigliamento, scarpe e accessori. Per chi vuole rinnovare la propria casa, ci sono tantissimi articoli per la cucina, l’arredamento e il giardinaggio, così come una selezione dedicata al beauty e benessere, con prodotti per la cura della pelle, make-up e strumenti per il fitness.

Non mancano poi categorie dedicate agli hobby, con giocattoli, strumenti musicali e articoli per il fai-da-te, così come una sezione per sport e tempo libero, perfetta per chi cerca attrezzature per l’allenamento o accessori per l’outdoor.

Prima di proseguire con le migliori offerte, è giusto specificare che la possibilità di acquistare prodotti a prezzi scontati sarà valida a partire dal 17 al 26 marzo.

AliExpress: le migliori offerte

Le migliori offerte sui telefoni

Il POCO M6 Pro 4G è uno smartphone con display AMOLED da 6,67” a 120 Hz, processore Helio G99-Ultra, tripla fotocamera da 64 MP con OIS e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W. Codici sconto per i nuovi iscritti - IT253AFF75 - €7 minimo di spesa - €5 di sconto

- IT253AFF308 - €30 minimo di spesa - €8 sconto

Il Samsung Galaxy A55 5G ha un display Super AMOLED da 6,6” a 120 Hz, chip Exynos 1480, tripla fotocamera da 50 MP con OIS e batteria da 5.000 mAh con ricarica a 25W. Codici sconto per i nuovi iscritti - IT253AFF75 - €7 minimo di spesa - €5 di sconto

- IT253AFF308 - €30 minimo di spesa - €8 sconto

L'HONOR Magic7 Pro 5G ha un display OLED da 6,8” a 120 Hz, chip Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera da 50+200+50 MP e fotocamera frontale da 50 MP. La batteria è da 5.270 mAh con ricarica a 100W e wireless a 80W. Codici sconto per i nuovi iscritti - IT253AFF75 - €7 minimo di spesa - €5 di sconto

- IT253AFF308 - €30 minimo di spesa - €8 sconto

Il OnePlus Nord 4 è uno smartphone con display AMOLED da 6,74" a 120 Hz, processore Snapdragon 7+ Gen 3, fotocamera principale da 50 MP con OIS e batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida a 100W. Codici sconto per i nuovi iscritti - IT253AFF75 - €7 minimo di spesa - €5 di sconto

- IT253AFF308 - €30 minimo di spesa - €8 sconto

Le migliori offerte per i PC

​L'AMD Ryzen 7 7800X3D è una CPU desktop con 8 core e 16 thread, frequenza base di 4,2 GHz e boost fino a 5,0 GHz. Dispone di 96 MB di cache L3 grazie alla tecnologia 3D V-Cache e ha un TDP di 120W. Supporta memorie DDR5 e PCIe 5.0, utilizzando il socket AM5. Sconto aggiuntivo disponibile usando uno dei codici sconto speciali: TECHR2, TECHR6, TECHR8, TECHR12, TECHR20, TECHR40, TECHR60, TECHR70.

​L'AMD Ryzen 5 8400F è un processore desktop con 6 core e 12 thread, frequenza base di 4,2 GHz e boost fino a 4,7 GHz. Dispone di 16 MB di cache L3, supporta memorie DDR5 fino a 5200 MT/s e utilizza il socket AM5. Il TDP è di 65W. Sconto aggiuntivo disponibile usando uno dei codici sconto speciali: TECHR2, TECHR6, TECHR8, TECHR12, TECHR20, TECHR40, TECHR60, TECHR70.

​L'ACEMAGIC AX16 Pro è un laptop da 16,1" con display IPS Full HD, processore AMD Ryzen 7 5700U (8 core/16 thread fino a 4,3 GHz), 16 GB di RAM DDR4 e SSD NVMe da 512 GB. Integra una GPU Radeon RX Vega 8, dispone di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, e offre una batteria da 4.700 mAh. Sconto aggiuntivo disponibile usando uno dei codici sconto speciali: TECHR2, TECHR6, TECHR8, TECHR12, TECHR20, TECHR40, TECHR60, TECHR70.

Il CHUWI MiniBook X è un laptop convertibile 2-in-1 con display touchscreen da 10,51" a risoluzione 1920x1200, processore Intel N100 fino a 3,4 GHz, 12 GB di RAM e SSD da 512 GB. Offre una cerniera a 360°, tastiera retroilluminata e pesa circa 920 g. Sconto aggiuntivo disponibile usando uno dei codici sconto speciali: TECHR2, TECHR6, TECHR8, TECHR12, TECHR20, TECHR40, TECHR60, TECHR70.

Le migliori offerte per le cuffie

Le cuffie Sony WH-1000XM4 offrono cancellazione attiva del rumore avanzata, driver da 40 mm con risposta in frequenza 4 Hz-40 kHz, Bluetooth 5.0 e autonomia fino a 30 ore. Sconto aggiuntivo disponibile usando uno dei codici sconto speciali: TECHR2, TECHR6, TECHR8, TECHR12, TECHR20, TECHR40, TECHR60, TECHR70.

Le cuffie JBL Tune 720BT offrono suono JBL Pure Bass, connettività Bluetooth 5.3, autonomia fino a 76 ore e design pieghevole e leggero. Sconto aggiuntivo disponibile usando uno dei codici sconto speciali: TECHR2, TECHR6, TECHR8, TECHR12, TECHR20, TECHR40, TECHR60, TECHR70.

​Le Bose QuietComfort SC sono cuffie wireless over-ear con cancellazione attiva del rumore, autonomia fino a 24 ore e connettività Bluetooth 5.1. Rispetto al modello standard, includono una custodia morbida invece di una rigida. Sconto aggiuntivo disponibile usando uno dei codici sconto speciali: TECHR2, TECHR6, TECHR8, TECHR12, TECHR20, TECHR40, TECHR60, TECHR70.

​Le OnePlus Buds Pro 3 sono auricolari true wireless con doppi driver da 11 mm e 6 mm, cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB, Bluetooth 5.4 e autonomia fino a 43 ore con la custodia. Sconto aggiuntivo disponibile usando uno dei codici sconto speciali: TECHR2, TECHR6, TECHR8, TECHR12, TECHR20, TECHR40, TECHR60, TECHR70.

Le migliori offerte per la casa

Il Xiaomi Robot Vacuum X20 è un robot aspirapolvere con potenza di aspirazione di 5.000 Pa, navigazione LDS, mop con pressione intelligente e base con svuotamento automatico. Sconto aggiuntivo disponibile usando uno dei codici sconto speciali: TECHR2, TECHR6, TECHR8, TECHR12, TECHR20, TECHR40, TECHR60, TECHR70.

​Il Tineco FLOOR ONE S5 è un lavapavimenti intelligente 3-in-1 che aspira, lava e asciuga. Dotato di serbatoi separati per acqua pulita (0,8 L) e sporca (0,72 L), sensore iLoop per regolare automaticamente potenza e flusso d'acqua, batteria da 21,6 V con autonomia fino a 35 minuti, e funzione di autopulizia del rullo. Sconto aggiuntivo disponibile usando uno dei codici sconto speciali: TECHR2, TECHR6, TECHR8, TECHR12, TECHR20, TECHR40, TECHR60, TECHR70.

​Laresar V7 è un aspirapolvere senza fili con motore brushless da 500W, potenza di aspirazione di 50.000 Pa, batteria rimovibile con autonomia fino a 55 minuti e display touchscreen per il controllo delle funzioni. Sconto aggiuntivo disponibile usando uno dei codici sconto speciali: TECHR2, TECHR6, TECHR8, TECHR12, TECHR20, TECHR40, TECHR60, TECHR70.