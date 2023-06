Amazon Prime Day 2023, ecco le date ufficiali

Il prossimo Prime Day è quasi arrivato: Amazon ha comunicato ufficialmente le date del Prime Day 2023, che si terrà martedì 11 e mercoledì 12 luglio.

Come avevamo previsto, anche quest'anno il Prime Day si svolgerà nel mese di luglio, seguendo una tradizione che è stata interrotta solo poche volte in passato. Nel 2020 il Prime Day è arrivato a ottobre, dopo essere stato ritardato dalla pandemia, mentre nel 2021 l'evento si è svolto all'inizio di giugno.

Sarà passato un anno esatto dall'ultimo Amazon Prime Day, che si è svolto martedì 12 e mercoledì 13 luglio nel 2022. E proprio come l'anno scorso, probabilmente assisteremo a fantastici sconti sia sui prodotti che sui servizi in abbonamento. Alcuni servizi come Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible potrebbero addirittura includere offerte bonus come una prova gratuita di quattro mesi per i nuovi iscritti, invece dei 30 giorni canonici.

È inoltre possibile trovare ottime offerte sui dispositivi Amazon, a volte anche con uno sconto fino al 55%.

Ma non sono solo i dispositivi Amazon a ricevere un trattamento speciale: man mano che l'11 luglio si avvicina, tenete d'occhio anche le offerte dei grandi marchi.

Ricordate che per approfittare al meglio di tutte le offerte Amazon Prime Day, è meglio iscriversi ad Amazon Prime con un certo anticipo. C'è anche una prova gratuita di 30 giorni!

L'iscrizione include anche una serie di vantaggi e l'accesso a sconti esclusivi, tra cui l'accesso a Prime Video e Prime Gaming, il tutto con un unico abbonamento. Se il servizio non fa per voi, basta cancellarlo prima della fine dei 30 giorni di prova gratuita.

Amazon Prime Day 2023: cosa aspettarsi

(Image credit: Amazon)

Dalla prima edizione dell'Amazon Prime Day nel 2015, questo evento è cresciuto fino ad assomigliare a qualcosa di simile al Black Friday e al Cyber Monday.

Essendosi ormai trasformato in un evento che dura due giorni, Amazon Prime Day è in genere il momento in cui si trovano le migliori offerte sui prodotti a marchio Amazon. È una buona idea tenere monitorato il sito, perché ci saranno offerte lampo a tempo limitato che sicuramente verranno adocchiate dagli utenti più accorti.

Il Prime Day è anche un ottimo momento per acquistare una console di gioco, con la Nintendo Switch ha ottenuto gli sconti migliori in assoluto, raggiungendo il minimo storico. Ora che la PS5 è disponibile con più facilità, teniamo le dita incrociate per la possibilità di risparmiare anche sull'ultima console Sony.