Auricolari True Wireless Anker con ANC: ora c'è un buono sconto

Sappiamo che il Black Friday 2022 è ormai alle porte, ma su Amazon sono già disponibili delle offerte estremamente interessanti. Forse non sarà l'offerta definitiva, ma se stavate cercando degli auricolari True Wireless di qualità a un ottimo prezzo, sappiate che fino al 17 Novembre Amazon offre un buono sconto per ridurre il prezzo dei magnifici Anker Soundcore P3 da 79,99€ a 69,99€.

(Si apre in una nuova scheda) Qualità eccellente Auricolari Anker Soundcore Life P3 a 69,99€ (con buono sconto da 10€) (Si apre in una nuova scheda) - colore NERO Questi auricolari Bluetooth true wireless hanno l'ANC (cancellazione dei rumori), 6 microfoni antivento e un'ottima qualità audio. L'app Soundcore è un complemento eccellente per la loro taratura. Anche il loro prezzo è buono, ma con lo sconto ora è impossibile dire di no.

Anker è un'azienda specializzata in prodotti audio come cuffie, auricolari e casse Bluetooth, ma non solo. Gli Anker Soundcore Life P3 sono auricolari Bluetooth di buona qualità, ma proposti a cifre ben diverse dai modelli più famosi di nomi come Samsung e Apple. Provandole abbiamo scoperto che offrono non solo un'ottima acustica, ma una perfetta configurabilità per le orecchie di ognuno.

La confezione ben 5 coppie diverse di gommini, che permettono di essere indossati comodamente da chiunque, inoltre l'app Soundcore offre una vasta gamma di profili e impostazioni per soddisfare ogni tipo di orecchio.

Le Life P3 offrono una qualità audio estremamente soddisfacente. Il volume è alto e viene sostenuto molto bene fino al massimo, senza strillare e senza distorsioni. Difficilmente le userete al 100%, ma sappiate che non avrete problemi in caso di necessità. I bassi sono presenti, nei limiti delle loro dimensioni ridotte, mentre medi e alti sono di qualità e non sono presenti sibili, stridii o altri rumori fastidiosi.

Peraltro il profilo audio consigliato da Anker (a cui abbiamo attivato l'opzione Bassi Extra) è quello che fornisce la massima resa. La custodia offre 35 ore di ricarica, mentre gli auricolari hanno fino a 7 ore di autonomia, prima di dover tornare nella loro custodia.

