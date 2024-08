Gli emulatori PC tornano su iOS, ma resteranno?

Ricordate i tempi dell'MS-DOS? Se non ve li ricordate, potete provare i classici giochi per PC di quell'epoca sul vostro iPhone, grazie alle nuove regole dell'App Store che, ancora una volta, consentono la distribuzione di emulatori. Ciò significa che iDOS 3 - un emulatore di PC che consente di eseguire applicazioni realizzate per MS-DOS tramite DOSBox - è tornato sull'App Store.

Solo ad aprile di quest'anno si celebrava la possibilità di trasformare l'iPad in una macchina da gioco retrò. 10 giorni dopo, quella funzionalità è sparita di nuovo, con Apple che ha comunicato a Chaoji Li, sviluppatore di iDOS 3, che "l'app fornisce funzionalità di emulazione ma non emula specificamente una console per giochi retrò", in quanto solo gli emulatori specifici per i giochi sono consentiti dalla linea guida 4.7.

Per evitare le pressioni dell'Unione Europea e per rispettare la legislazione antitrust del Digital Markets Act (DMA), Apple ha cambiato di nuovo idea e così, non più di un mese dopo, UTM SE - che consente di eseguire Windows su iOS - è stato approvato e la linea guida 4.7 precedentemente citata è stata cambiata per includere le "app emulatrici di PC". Sebbene ci sia voluto un po' più di tempo,anche iDOS 3 è stato finalmente approvato.

Vista la volubilità di Apple nei confronti degli emulatori, speriamo che questa volta siano qui per restare.

Coerentemente incoerente

Non siamo gli unici a dubitare della capacità di Apple di rimanere fedele alle proprie idee. Lo sviluppatore di iDOS 3 ha scritto in un post sul blog che "per quanto voglia festeggiare, non posso fare a meno di essere un po' cauto sul futuro".

Con questi recenti rifiuti e la rimozione di iDOS 2 dall'App Store nel 2021, dopo che Apple ha riscontrato una violazione delle linee guida 2.5.2. di, è possibile che iDOS 3 sia un gioco di ruolo.5.2., non c'è da stupirsi che Li sia diffidente.

Poiché il DOS e Windows sono stati la casa di molti giochi fin dagli anni '80, si potrebbe facilmente sostenere che gli emulatori per PC non avrebbero mai dovuto essere rimossi. E siamo cautamente ottimisti sul fatto che questa volta gli emulatori sono qui per restare, dato che Apple di solito non ama trovarsi dalla parte sbagliata delle pressioni normative.

iDOS 3 consente di accedere a un'enorme libreria di giochi come Spaceball Cadet Pinball e Wolfenstein 3D, perfetti per chi aspettava che gli emulatori per PC arrivassero su iOS.

Tuttavia, l'intera situazione evidenzia la continua tensione tra le politiche di Apple e i desideri di sviluppatori e utenti per la flessibilità offerta da Android. Se da un lato il ritorno di emulatori per PC come iDOS 3 è uno sviluppo promettente per i giocatori e gli appassionati di tecnologia, dall'altro serve a ricordare la natura precaria di iOS.

Resta da vedere se questo segna un vero cambiamento nella posizione di Apple o meno, ma la battaglia tra le terze parti innovative e il controllo di Apple è tutt'altro che conclusa.