Intel Arrow Lake in arrivo il 17 ottobre? L'assalto ad AMD Ryzen 9000 parte in anticipo

I processori desktop Arrow Lake di nuova generazione di Intel saranno in vendita dal 17 ottobre, o almeno così dicono le ultime indiscrezioni.

VideoCardz ha ottenuto lo scoop, con la fonte Board Channels in Cina (che classificheremmo come uno sbocco ragionevole per le indiscrezioni, anche se va affrontato con un po' più di cautela rispetto alla media dei pettegolezzi sull'hardware).

Ci è stato riferito che le nuove schede madri Z890 e i Core Ultra 200K di Intel (serie Arrow Lake "K", ovvero processori sbloccati che si possono overcloccare) saranno rilasciati il 17 ottobre.

Si tratterebbe di un arrivo rapido nei negozi, ma non è certo una novità, ed è ovviamente una buona notizia per coloro che desiderano ottenere un chip Arrow Lake per desktop.

Intel avrà presumibilmente solo tre CPU disponibili all'inizio, ma si tratterà di modelli chiave: l'ammiraglia Core Ultra 9 285K, insieme al Core Ultra 7 265K e al Core Ultra 5 245K nella fascia media. (Di questi ultimi due potrebbero esserci anche varianti "KF", ovvero gli stessi chip, ma senza grafica integrata).

Secondo le indiscrezioni, nel primo trimestre del 2025 seguiranno altri processori Arrow Lake per desktop di tipo non K (che non possono essere overcloccati) e schede madri più economiche della serie 800 (i modelli Z890 sono le schede di fascia alta).

(Image credit: Intel)

Analisi: Una guerra su due fronti

Non molto tempo fa, le voci di corridoio iniziavano a temere che i chip Arrow Lake di Intel non sarebbero arrivati prima della fine del 2024, Ma questa è un'ulteriore prova - oltre ad altre recenti voci - che il Team Blue è sulla buona strada per un lancio anticipato, non tardivo, nel quarto trimestre.

È una notizia positiva ed è importante per Intel rispondere al lancio delle CPU Ryzen 9000 (emerso all'inizio del mese). In effetti, se il Team Blue riuscirà a farlo in meno di due mesi e se Arrow Lake si rivelerà in grado di offrire la grinta che alcune previsioni sulle prestazioni hanno suggerito, potrebbe essere una vittoria per Intel, dato che finora Ryzen 9000 è stato un po' un fallimento.

Il problema di Intel, tuttavia, è che non deve combattere solo una battaglia di prestazioni contro AMD, ma anche un conflitto su un altro fronte, quello della ricostruzione della fiducia del pubblico dei computer a causa dei problemi di instabilità che hanno afflitto le sue CPU di 13a e 14a generazione.

Questo rischia concretamente di gettare un'ombra sul lancio di Arrow Lake se Intel non risolve questi problemi in modo pienamente soddisfacente per gli acquirenti.

In ogni caso, non si può negare che le cose stiano andando meglio per quanto riguarda l'arrivo di Arrow Lake, anche se, come sempre, non dobbiamo credere troppo alle voci, anche quando si confermano a vicenda.