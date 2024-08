Asus suggerisce l'arrivo imminente delle CPU Ryzen 9000X3D: brutte notizie per Intel?

Asus ha elencato prematuramente i processori Ryzen 9000X3D di AMD sul suo microsito per le schede madri della serie 800 in arrivo, in quello che è un altro indizio che le CPU 3D V-Cache di prossima generazione potrebbero arrivare prima del previsto.

Come ha notato VideoCardz, il sito elenca le schede madri X870 (e X870E), B850 e B840 per Ryzen 9000 (schede AM5 di seconda generazione basate sullo stesso socket introdotto con Ryzen 7000).

Tuttavia, la cosa più interessante è che il sito menziona "Ryzen 9000X3D" in numerosi punti, o comunque lo faceva, e questo non sembra più essere il caso. Detto questo, Ryzen 9000X3D è persino elencato all'indirizzo nell'URL ed è ancora presente.

Quindi, la teoria - e si tratta di un'ipotesi un po' azzardata, è vero - è che le schede madri AMD della serie 800 saranno sicuramente in vendita a breve, forse nel giro di poche settimane, e quindi forse, ma solo forse, Ryzen 9000X3D avrà una tempistica simile per l'arrivo.

Se così fosse, ciò potrebbe interferire seriamente con il lancio di Arrow Lake di Intel, le CPU di nuova generazione del Team Blue che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero debuttare il 10 ottobre. O perlomeno, ciò getterebbe un po' di acqua fredda sulle possibilità che Arrow Lake si aggiudichi il titolo di processore da gioco più veloce, dato che le CPU 3D V-Cache sono eccellenti per i giochi per PC grazie alla cache.

Analisi: Conferma delle speculazioni precedenti

Tutto ciò potrebbe sembrare un'ipotesi azzardata, ma non si tratta di una congettura spuntata dal nulla, in quanto in passato sono circolate voci secondo cui AMD potrebbe puntare a un rilascio sorprendentemente anticipato dei chip X3D per la gamma Zen 5.

In genere, ci aspettiamo che questi processori 3D V-Cache vengano lanciati all'inizio del 2025. Tuttavia, un'indiscrezione passata su suggeriva un lancio a settembre, insieme a indizi nei driver di AMD - e questo apparente passo falso di Asus conferma in qualche modo tutto ciò. O almeno suggerisce che, anche se i chip Ryzen 9000X3D non saranno pronti il mese prossimo - cosa che sembra piuttosto improbabile a questo punto - potrebbero comunque arrivare presto.

VideoCardz fa inoltre notare che il 10 ottobre si terrà un evento AMD, abbastanza curioso, ma sembra improbabile che includa il lancio di X3D, in quanto è incentrato sui prodotti business (tra cui Ryzen AI 300 Pro e i chip Epyc per i server). Quindi, la 3D V-Cache non sarebbe inclusa, ma è del tutto possibile che il Team Red stia pianificando un evento di lancio separato per questi processori X3D - sono abbastanza importanti, dopo tutto.

Come sempre accade con le indiscrezioni, non ci resta che aspettare e vedere cosa succede, ma è una prospettiva entusiasmante che un Ryzen 9800X3D possa essere in arrivo nel prossimo futuro (gli altri lanci previsti sono il 9950X3D e il 9900X3D). Considerando la reazione a Ryzen 9000 in generale - che è stata un po' piatta - si potrebbe anche sostenere che AMD ha bisogno di lanciare queste CPU al più presto e, come già detto, questo danneggerebbe decisamente le possibilità di Intel sul fronte dei giochi.