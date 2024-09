Le "nuove" AirPods Max sono una ridicola presa in giro

Non c'è divertimento nell'avere ragione: ieri abbiamo detto che Apple non avrebbe presentato una versione radicalmente diversa degli AirPods Max, e poi Apple è riuscita a non soddisfare nemmeno le nostre basse aspettative, svelando il più piccolo degli aggiornamenti per i suoi auricolari del dicembre 2020.

Il primo aggiornamento nei quattro anni di vita del Max presenta un'unica modifica hardware, che Apple è stata costretta ad apportare: USB-C. E questo è quanto. Non c'è nessun aggiornamento del chip audio, nessuna alternativa alla spettacolare e orribile custodia degli AirPods Max, nessuna trasmissione Apple Lossless. Solo qualche nuovo colore e un connettore leggermente diverso.

Non sono un odiatore. Possiedo un paio di Apple AirPods Max, acquistati con i miei soldi, e li adoro. Ma bisogna ammirare l'audacia di Apple: durante un evento in cui molte funzioni sono ancora vaporware (la maggior parte di Apple Intelligence, alcune delle funzioni per la salute in arrivo su Apple Watch e AirPods Pro), Apple è riuscita a superare se stessa dedicando tempo a un aggiornamento che non è un aggiornamento.

Massima delusione

USB-C. Wow. (Image credit: Apple)

Una volta notato che tutti i presentatori Apple usavano gli stessi superlativi ("magico", "bellissimo", "incredibile"), potete automaticamente trasformare il tutto in un gioco potenzialmente letale. In ogni grande evento Apple si può anche saltare direttamente ai quaranta minuti, perché è lì che Apple inizia a parlare del prodotto più importante, in questo caso l'iPhone 16.

Ma il divertimento è stato al minuto 32, durante l'evento Glowtime del 9 settembre del colosso di Cupertino, perché in quel momento Apple ha annunciato gli AirPods Max, come se non esistessero già: il loro "design over-the-ear eccezionalmente curato" che "le persone in tutto il mondo amano assolutamente", probabilmente perché hanno avuto più di quattro anni per familiarizzare con esso.

"Siamo entusiasti di introdurre nuovi bellissimi colori", ha dichiarato Kate Bergeron, vicepresidente del reparto tecnico hardware, con un'aria tutt'altro che entusiasta. Ma c'è di più! L'USB-C rende gli AirPods Max "ancora più comodi da caricare".

Sto prendendo in giro Apple, ovviamente. Ma credo che Apple stia prendendo in giro anche noi, perché questo aggiornamento avrebbe dovuto essere un comunicato stampa. L'ultima parte dell'annuncio è stata che gli AirPods Max sono "ancora a 549 dollari", come se Apple stesse offrendo un'ottima offerta, invece di mantenere lo stesso prezzo elevato per cuffie vecchie di quattro anni.

Gli AirPods Max sono più costosi delle nuove eccellenti cuffie magnetiche planari Edifier Stax Spirit S5, più costose delle Bose QuietComfort Ultra, che eliminano il rumore, più costose delle Cambridge Audio Melomania P100, più costose della maggior parte delle cuffie nella nostra attuale classifica delle migliori cuffie wireless.

Gli AirPods Max erano probabilmente troppo cari al momento del lancio. Ora sono decisamente troppo cari e basta.