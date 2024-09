Alternativa a WeTransfer? Questo servizio arriva fino a 10 GB gratis

MASV ha lanciato ufficialmente il suo nuovo servizio free-tier, che segna il passaggio da un modello basato sulla prova a un prodotto gratuito completamente funzionale.

L'azienda afferma che questa mossa è stata pensata per aiutare i professionisti dei media, in particolare quelli che hanno a che fare con enormi quantità di dati, a snellire i loro flussi di lavoro e a scalare le loro operazioni senza spendere una fortuna.

Offrendo fino a 10 GB di trasferimento dati al mese a costo zero, MASV cerca di rispondere alla crescente necessità di trasferimenti di file veloci, sicuri e affidabili in settori quali il cinema, la televisione e i media digitali.

Assistenza ai flussi di lavoro ad alto volume

I servizi tradizionali per il trasferimento di file spesso non sono all'altezza dei flussi di lavoro ad alto volume, mentre gli strumenti on-premise sono afflitti da complessità, rischi per la sicurezza e costi elevati. MASV afferma che il suo livello gratuito è progettato per eliminare queste sfide, consentendo ai team di creare flussi di lavoro scalabili e affidabili con il minimo sforzo.

MASV offre 10 GB di dati gratuiti al mese, ma coloro che gestiscono file di dimensioni maggiori o che richiedono trasferimenti più frequenti hanno la possibilità di scegliere tra i piani pay-as-you-go e committed-use.

MASV può anche integrarsi con gli strumenti e le soluzioni esistenti, tra cui oltre 25 delle applicazioni di archiviazione cloud più diffuse.

La piattaforma offre un modello self-service, il che significa che gli utenti possono costruire e gestire rapidamente i loro flussi di lavoro con un supporto tecnico minimo o nullo, e MASV afferma che la sua piattaforma è progettata per fornire trasferimenti fulminei senza compromettere la sicurezza dei dati.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

L'offerta di 10 GB di spazio di archiviazione cloud gratuito è accompagnata da una serie di condizioni che gli utenti dovrebbero prendere in considerazione prima di immergersi.

Mentre i 10 GB iniziali sono gratuiti, la struttura dei prezzi per l'archiviazione aggiuntiva può aumentare rapidamente. Dopo i primi 10 GB, gli utenti dovranno pagare 0,25 dollari per GB per i successivi 490 GB. Se le esigenze di spazio di archiviazione superano questo limite, il costo diminuisce leggermente a 0,22 dollari per GB per i successivi 2 TB. Per chi ha bisogno di ancora più spazio, la tariffa scende ulteriormente a 0,20 dollari per GB per oltre 2,5 TB.

Oltre ai costi di archiviazione, ci sono anche tariffe associate alla durata dell'archiviazione. Gli utenti possono usufruire di cinque giorni di archiviazione gratuita, ma dopo questo periodo il costo è di 0,07 dollari per GB al mese. Ciò significa che se i file vengono archiviati oltre i cinque giorni iniziali, gli utenti dovranno sostenere costi continui, che possono accumularsi in base alla quantità di dati archiviati. Il fascino iniziale dell'archiviazione gratuita può essere oscurato dai costi associati all'archiviazione aggiuntiva e ai periodi di conservazione prolungati. Pertanto, i potenziali utenti dovrebbero valutare attentamente le loro esigenze di archiviazione e i costi a lungo termine prima di impegnarsi in questo servizio.

"Il lancio del nostro nuovo livello gratuito è un invito per i professionisti dei media a costruire sulla piattaforma di massa", ha dichiarato Greg Wood, CEO di MASV. "MASV si impegna a fornire un valore eccezionale e strumenti per il trasferimento di file alle aziende con esigenze di trasferimento di file complesse. Siamo orgogliosi dell'innovazione, del continuo miglioramento del prodotto e dello stretto supporto che forniamo ai clienti, e siamo entusiasti di vedere come le persone utilizzeranno il livello gratuito per creare nuovi flussi di lavoro di trasferimento file ad alte prestazioni."