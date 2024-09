Apple AirPods 4, ecco cosa cambia tra le due versioni

Grandi novità, amanti degli AirPods! Gli Apple AirPods 4 sono finalmente arrivati, in due varianti! Inoltre, Apple ha presentato aggiornamenti significativi per l'intera linea di AirPods. Gli AirPods 4 e gli AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore hanno appena fatto il loro ingresso all'evento It's Glowtime di Apple per l'iPhone 16.

Non dovremmo essere sorpresi: il più grande lancio di AirPods da parte di Apple era stato profetizzato all'inizio dell'anno e dobbiamo riconoscerlo ad Apple: è quello che è successo.

Quindi eccoci qui, con le principali differenze tra i due set di AirPods.

Nel caso in cui siate venuti qui a cercarli, il paio più economico è probabilmente l'attesissimo AirPods "Lite". Nel frattempo, gli AirPods Pro 3 non sono ancora arrivati, ma ci sono stati diversi aggiornamenti del software.

E anche se i nuovi AirPods Max sono arrivati (in una certa misura) all'Apple Park, ma il supporto audio lossless non è quello che avremmo sperato.

Detto questo, preferiamo due nuovi set di AirPods piuttosto che nessuno.

AirPods 4: quello che devi sapere

(Image credit: Aplpe)

Il design di entrambi i set è... a prima vista è solo il classico stile Apple, ma l'azienda ha lavorato molto sulle dimensioni degli auricolari, sviluppando oltre 50 milioni di tabelle di mappatura, e c'è una "nuovissima architettura acustica" in quello che Apple definisce il "miglior design AirPods di sempre".

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il punto forte è l'inclusione del chip H2 di Apple in entrambe le coppie.

Ciò significa il supporto per l'audio spaziale personalizzato e il rilevamento dei gesti in entrambi i set, utilizzando l'apprendimento automatico per migliorare le chiamate in vivavoce. Sarà possibile scuotere la testa per un no o fare un cenno di sì in risposta agli annunci di Siri. La tecnologia di isolamento vocale promette di eliminare istantaneamente anche i rumori estranei durante le chiamate.

Inoltre, in entrambe le coppie, gli steli sono dotati di un sensore di forza, che si può premere per riprodurre o mettere in pausa la musica o per terminare (o silenziare) le chiamate.

Ora, la cancellazione attiva del rumore: è presente solo nel set step-up (per la prima volta negli AirPods non-Pro e per la prima volta nel design aperto degli AirPods) insieme a microfoni ed elaborazione migliorati. È inoltre disponibile il supporto per la funzione Conversation Awareness (che abbassa la riproduzione quando si parla) e il supporto per la ricarica wireless nella custodia del paio più costoso, che ora contiene anche un altoparlante per facilitare il supporto di Find My. La custodia più economica si ricarica tramite USB-C ed è anche la più piccola mai realizzata per gli AirPods.

La durata della batteria era un'area da migliorare nel 2024 per gli auricolari pionieristici di Apple e il colosso di Tim Cook è stato... beh, un po' taciturno sulla resistenza di queste nuove cuffie che supportano lo Spatial Audio. Tutto ciò che abbiamo è una dichiarazione di 30 ore complessive, un po' poco incoraggiante.

Gli AirPods 4, più costosi, dispongono anche della modalità trasparenza e dell'Adaptive Audio, che regola automaticamente i livelli di eliminazione del rumore a seconda dell'ambiente in cui ci si trova.

Il prezzo? Certo, è un fattore importante quando si decide di acquistare un nuovo paio di AirPods. Non vi sorprenderà sapere che, anche se potrebbero finire presto nella nostra guida ai migliori auricolari a cancellazione di rumore, non sono nemmeno un set di auricolari wireless veramente economico. Detto questo, il prezzo non è nemmeno ridicolo: 179 dollari per gli AirPods 4 a cancellazione attiva del rumore e 129 dollari per gli AirPods 4 entry-level (i prezzi per l'Italia non sono ancora disponibili).

Disponibilità? 20 settembre, quindi tenetevi pronti.

