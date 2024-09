Ecco quando uscirà Apple Intelligence, non solo su iPhone 16

Apple Intelligence, la nuovissima suite di funzioni AI in arrivo sui migliori iPhone, ha ora una finestra di rilascio ufficiale e non dovremo aspettare molto.

In uscita a ottobre come parte di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1, Apple Intelligence sarà disponibile in versione beta, con ulteriori funzionalità in arrivo nel corso di quest'anno e nel 2025.

Apple ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Apple Intelligence durante l'evento "Glowtime" insieme agli iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Potete leggere tutto quello che Apple ha annunciato nel nostro live blog dell'evento iPhone 16. I nuovi iPhone sono disponibili per il preordine da venerdì e saranno spediti a partire dal 20 settembre, anche se senza Apple Intelligence.

Quando Apple Intelligence verrà lanciata il mese prossimo, porterà con sé strumenti di scrittura come la correzione di bozze, i riepiloghi di Mail e delle notifiche, miglioramenti a Siri e Clean Up per il fotoritocco, per citare solo alcune delle funzioni AI.

La funzione Visual Intelligence del nuovo iPhone non arriverà prima della fine dell'anno, insieme ad altre funzioni di Apple Intelligence annunciate in precedenza, come Image Playground e Genmoji.

Nessuna intelligenza Apple al lancio

Durante l'evento Apple, Tim Cook ha dichiarato che gli iPhone 16 sono i "primi iPhone progettati da zero per l'Intelligenza Apple", ma sarà possibile utilizzare le funzioni AI anche sugli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max dello scorso anno.

Alcune funzioni, come la nuova Intelligenza visiva, saranno però un'esclusiva dei modelli di quest'anno, quindi se volete il meglio che l'Intelligenza Apple ha da offrire dovrete fare l'upgrade.