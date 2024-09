Questo nuovo pannello OLED batte i migliori prodotti di Samsung ed LG

OLED-Info published the above image of the OLED prototype from BOE's Innovation Partner Conference.

BOE, un produttore cinese di elettronica di consumo che è anche uno dei maggiori produttori di display al mondo, ha presentato un nuovo prototipo di OLED in grado di mostrare il 95% della gamma cromatica Rec.2020 (nota anche come BT.2020), un valore migliore rispetto ai display OLED di LG e Samsung.

Secondo OLED-Info, il nuovo prototipo, attualmente destinato a telefoni, tablet e computer portatili, è stato presentato alla Innovation Partner Conference dell'azienda il 4 settembre. Come si può vedere dal seguente post su X (ex Twitter), la nuova tecnologia OLED migliora notevolmente la precisione e la ricchezza dei colori visualizzati.

Per dare qualche numero (come FlatpanelsHD ha sottolineato per primo), il W-OLED di LG, presente in TV come l'LG B4, mostra circa il 70% della gamma cromatica Rec.2020. della gamma di colori Rec.2020. Nel frattempo, la tecnologia AMOLED di Samsung, presente in alcuni dei suoi smartphone come il Samsung Galaxy S24 Ultra, mostra circa il 70-80%, mentre la tecnologia QD-OLED raggiunge il 90%, Abbiamo scoperto che questo è il caso quando abbiamo testato uno dei suoi migliori televisori, il Samsung S95D, che ha ottenuto un risultato dell'87%.9%.

Al momento in cui scriviamo, gli schermi OLED di BOE si trovano in alcuni dei migliori telefoni sul mercato, come l'Honor Magic V3 , che utilizza la tecnologia f-OLED (schermo flessibile pieghevole) di BOE.

Al momento non è dato sapere se questo nuovo prototipo di OLED arriverà sui televisori, ma BOE è anche un produttore di display televisivi, con dimensioni da 26 a 110 pollici e tecnologia Super IPS-ADS 8K, per cui si spera che possa cercare di espandere questa nuova tecnologia nei suoi schermi più grandi.

Televisori più colorati?

Il Samsung S95D (nella foto) raggiunge attualmente la più alta copertura della gamma cromatica Rec.2020 che abbiamo misurato. (Image credit: Future)

Lo spazio cromatico Rec.2020, a cui ci riferiamo come BT.2020 nelle nostre recensioni dei TV, si dice che mostri più colori visibili all'occhio umano rispetto ai vecchi spazi cromatici Rec.709 e DCI-P3.

In generale, la maggior parte dei TV visualizza meno del 75% dello spazio colore Rec.2020. Ad esempio, alcuni dei migliori TV OLED, come l'LG C4, hanno raggiunto il 72,7% nei nostri test. Anche i TV mini-LED economici, come il Hisense U6N, hanno raggiunto il 73,1%.1%, mentre i TV 8K come il Samsung QN900D si attestano al di sotto del 75%, con il QN900D che raggiunge il 70,5%.

Il Samsung S95D, che utilizza la tecnologia QD-OLED, raggiunge oltre l'87%, come abbiamo detto sopra, e questo è solo uno dei fattori che hanno contribuito a fargli guadagnare cinque stelle su cinque nella nostra recensione, con i suoi colori vivaci e brillanti che sono uno dei suoi punti di forza. È la prova che una buona copertura della gamma cromatica può aggiungere un ulteriore livello a un televisore.

Anche se BOE non ha detto se i suoi display OLED al 95% Rec.2020 arriveranno sui TV, noi speriamo di sì. L'OLED è già la tecnologia per pannelli TV probabilmente più diffusa e la possibilità di aggiungere ancora più colore alle sue immagini già dinamiche è solo una buona notizia.

Come minimo, i display colorati di BOE potrebbero incoraggiare LG e Samsung a migliorare la propria tecnologia OLED, anche se il QD-OLED è già vicino. Si spera di poter vedere altri OLED entry-level, come l'LG B4, con colori ancora più vividi. Non c'è niente di male in un po' di sana concorrenza.