Test: HyperX Cloud II Wireless

Det er mye å like ved HyperX Cloud II Wireless, inkludert god lydkvalitet, lang batterilevetid og flott byggekvalitet. Dessverre gjør mangelen på 3,5-kontakt at de blir mindre fleksible enn de kunne vært, og de har også begrenset støtte for bruk med konsoller.

HyperX har levert gaming-headset på høyt nivå gjennom mange år og flere av dem har også vært trådløse, men Cloud II Wireless markerer første gang selskapets hovedserie Cloud får en trådløsvariant.

Og selv om de har inngått noen kompromisser i prosessen, så har de bevart de viktigste aspektene som gjør Cloud-headsettene så gode – solid byggekvalitet, høy komfort og god lyd.

Vi opplever i tillegg også trådløsforbindelsen som veldig stabil, og batterilevetiden på 30 timer imponerer også.

Av svakheter må vi nevne at Cloud II Wireless mangler kompatibilitet med Xbox-konsoller, mens mulighetene med Nintendo Switch også er litt begrenset. Mangelen på 3,5 mm-kontakt gjør dem også mindre fleksible, og den ekstremt korte ladekabelen er lite praktisk når du vil bruke dem mens de lades. Utover det kunne også den tilhørende programvaren gitt litt flere muligheter.

Trenger du et gaming-headset som fungerer med alle konsoller og som kan brukes med telefonen din så bør du altså se etter andre alternativer. Det samme gjelder også om du vil ha inngående muligheter til å justere akkurat hvordan headsettet ditt oppfører seg og hvordan det låter. Hvis du derimot bare vil ha et headset som fungerer stabil og leverer god lyd, så kan Cloud II Wireless være akkurat det du er ute etter.

(Image credit: Truls Steinung)

Pris og tilgjengelighet

HyperX Cloud II Wireless blir tilgjengelig i norske butikker fra februar, og prisen er satt til 1790 norske kroner.

Design, byggekvalitet og passform

Designet til Cloud II Wireless må kunne kalles tiltalende, og det burde kunne fungere greit også for dem som ikke er så opptatt av den typiske gaming-estetikken. Selve hodetelefonene har en ganske klassisk og enkel utforming, og det eneste som gir en vis gaming-følelse er de røde detaljene i bøylene og de markante HyperX-logoene på hver klokke.

Vi setter også stor pris på den gode byggekvaliteten, med solid metall i både klokkene og bøylen. I det hele tatt opplever vi dem som ekstremt solide, og det er også imponerende at de er omtrent lite lette som den kablede utgaven av Cloud II, tross den ekstra elektronikken.

(Image credit: Truls Steinung)

Det er veldig lite å utsette på passformen til Cloud II Wireless. Polstringen er helt upåklagelig både i selve klokkene og i bøylen, og trykket på hver her side av hodet er fint balansert så de sitter trygt og godt uten å klemme for mye. I tillegg er også størrelsen på klokkene akkurat passe – i hvert fall for gjennomsnittlig store ører – og det sikrer at Cloud II Wireless sitter godt over tid, mens de samtidig ikke føles spesielt store og ruvende på hodet. Her imponerer HyperX rett og slett stort.

(Image credit: Truls Steinung)

Funksjoner og brukeropplevelse

Det er ingen tvil om at Cloud II Wireless fungerer best med PC. Der kan du bruke HyperX' NGenuity-programvare til å justere innstillinger, og du får støtte for virtuell 7.1 surround.

Tilkobling gjøres ved hjelp av den medfølgende USB-adapteren, og den proprietære 2,4 Ghz-forbindelsen fungerte fjellstøtt i løpet av vår testperiode.

Vi liker også at selve headsettet er utstyrt med en volum-kontroll som faktisk justerer volumnivået i Windows, og ikke bare fungerer som en passiv volumkontroll på toppen av Windows-innstillingen. Ellers har headsettet en knapp for deaktivering av mikrofonen i tillegg til av/på-knappen, og det er alt som finnes av fysiske kontroller.

Det er også mulig å bruke Cloud II Wireless med USB-C-kabel, slik at de kan brukes mens de lader. Dessverre er den medfølgende kabelen altfor kort, så hvis du skal gjøre dette må du skaffe en annen kabel. Slik tilkobling fungerer for øvrig ikke med andre enheter som er utstyrt med USB-C, som Android-telefoner eller moderne iPad-er.

Cloud II Wireless fungerer heller ikke med Xbox One eller Series X, men kan derimot fungere fint med Playstation 4 og 5. Når det gjelder Nintendo Switch så fungerer USB-adapteren kun med konsollens dock, og selv om selve konsollen har USB-C-port så fungerer ikke Cloud II Wireless med den. Hvis du helst vil bruke gaming-headsettet ditt med flere konsoller og mobilen, så bør du nok se etter andre alternativer.

(Image credit: Truls Steinung)

Vi må også ta med at selv om Ngenuity-programvaren fungerer helt greit så kunne den absolutt vært forbedret. Du kan justere volum og mikrofonvolum i tillegg til å skru av og på virtuell surround. Utover det kan du også aktivere mikrofon-monitoring, men her hadde vært en stor fordel om man også kunne justert volum på side tone. Vi savner også mulighet for å justere EQ.

Et annen irritasjonmoment ved Ngenuity er at programvaren ikke kan minimeres til systemstatusfeltet. Skal du har programmet kjørende må det i stedet bli liggende på oppgavelinjen. Dette håper vi HyperX endrer på med en oppdatering.

Cloud II Wireless lades fra 0 til 100 prosent på mellom to og tre timer, og da får du hele 30 timer batterilevetid. Det er veldig bra, og det sikrer at du bare trenger å lade en gang i uka om du bruker dem rundt 4 timer om dagen.

Svakheten er som nevnt at den medfølgende USB-C-kabelen er for kort til at den lar deg bruke hodetelefonene mens de lades. Dette er noe HyperX absolutt kunne tatt høyde for, men det er heldigvis et problem som kan løses ganske enkelt.

(Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

Det store lyspunktet med Cloud II Wireless ved siden av den høye komforten, er den gode lydkvaliteten. Faktisk låter de glimrende både til spill, film og musikk, noe som er et stort pluss, selv om det samtidig gjør det enda mer synd at de har så begrenset kompatibilitet.

På PC kan du som nevnt aktivere 7.1 surround, og når headsettet i tillegg er satt opp som en 7.1-enhet i Windows-innstillingene, fungerer dette fint i kompatible spill. Shadow of the Tomb Raider gir et flott lydbilde med god retningsbestemmelse, og i skytespill som Call of Duty blir det enkelt å høre hvor skudd kommer fra. Samtidig er det ikke til å komme unna at de fleste moderne spill leverer en god romlig lydmiks som oppnår mye av det samme uansett hva slags hodetelefoner du bruker, så dette i seg selv er ikke noe stort trekkplaster for Cloud II Wireless.

Lyden er imidlertid også veldig god uavhengig av den ekstra prosesseringen. Cloud II Wireless leverer både stram og kraftig bass, en passe detaljert mellomtone og fin diskant som aldri blir for skarp eller masete. Det er mer enn mange andre gaming-headset klarer, og det i seg selv er grunn god nok til å vurdere akkurat disse.

I tillegg leverer også mikrofonen svært god lyd, med en imponerende klarhet og taletydelighet som vennene dine vil sette stor pris på når dere spiller.

Kjøp dem hvis ...

... du vil ha god lyd og byggekvalitet

Utover den gode lydkvaliteten som fungerer til både spill og musikk, er HyperX Cloud II Wireless også ekstremt solid bygget.

... du trenger lang batterilevetid

Cloud II Wireless gir deg hele 30 timer batterilevetid, noe som kommer godt med for deg som bruker hodetelefonene dine mye.

... du er opptatt av høy komfort

Cloud II Wireless byr på ekstremt høy komfort, og du kan bruke dem over lang tid uten at de blir ubehagelige å ha på.

Ikke kjøp dem hvis ...

... du vil ha et gaming-headset som også kan brukes som vanlige hodetelefoner Mangelen på 3,5 mm-kontakt gjør Cloud II Wireless mer begrenset enn mange av konkurrentene.

... du trenger et headset som kan brukes med alle konsoller

Cloud II Wireless fungerer fint med PS4 og PS5, mens på Switch fungerer de kun med docken og Xbox-bruk er helt utelukket.

Opprinnelig testet: februar 2021