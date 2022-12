Beste PC mus 2022

Included in this guide:

Her er vår liste over de beste PC musene på markedet, som vil gi deg smidig manøvrering, hurtige handlinger og nøyaktig presisjon - for å gjøre PC-opplevelsen best mulig. De beste musene er bygd for fart og presisjon, men også for minimal belastning ved bruk over lang tid.

Om du allerede har investert i en god laptop (Åpnes i ny fane) og et bra tastatur, må du ikke glemme å finne riktig mus for å komplettere utstyret. Det er mange billige modeller på markedet, som gjør den grunnleggende pek-og-klikk-jobben, men om du virkelig vil ha kvalitet og komfort bør du se på modellene vi har hentet frem i vår toppliste.

Vi har testet mange modeller og rangert dem etter ytelse, pris og bruksområde. For maksimal prestasjon anbefaler vi også å lese om de beste musemattene (Åpnes i ny fane).

Beste PC mus

TESTVINNER: Logitech MX Master 3S - beste mus

Microsoft Modern Mobile Mouse - beste billige mus

Razer Pro Click - beste premiummodell

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Logitech MX Anywhere 3

Apple Magic Mouse

Logitech Lift Ergonomic Vertical Mouse

Razer DeathAdder V3 Pro

Roccat Kone XP

(Image credit: Logitech)

1. Logitech MX Master 3S Beste mus Spesifikasjoner DPI: 8000 Grensesnitt: Bluetooth og 2.4GHz trådløs Taster: 7 Ergonomi: Høyrehendt Egenskaper: Opp til 70 dagers batteritid, USB-C lading, Logitech Flow, app-spesifikke tilpasninger Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lydløs taktil klikking + Lang batteritid + Justerbare taster Grunner til ikke å kjøpe - Ukomfortabel i små hender

Logitech har nok en gang oppdatert sin MX Master-serie med 3S som etterfølger til den populære MX Master 3.

3S opprettholder standarden for MX Master-serien med samme tilpasningsvennlige modell, inkludert syv programmerbare musetaster og tre forskjellige tilkoblingsmuligheter. Batteritiden er enorm, opp til 70 dager.

Musen var veldig stille i bruk og har en 8000 DPI sensor som lar deg bruke musen på enhver overflate.

(Image credit: Microsoft)

2. Microsoft Modern Mobile Mouse Beste billige mus Spesifikasjoner DPI: Ikke oppgitt Grensesnitt: Bluetooth, batteri Taster: 4 Ergonomi: Passer for begge hender Egenskaper: Microsofts BlueTrack teknologi, opp til 10 meter rekkevidde, varsel om batterinivå Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Passer for begge hender + Rimelig Grunner til ikke å kjøpe - Mye lyd fra tastene - Kan ikke lades

Microsoft oppdaterte sin Mobile Mouse og ga den et mer moderne utseende, derav navnet. Designet er mykt, lett og passer for begge hender.

Musen har Microsofts BlueTrack teknologi som lar deg droppe musematten fullstendig, i tillegg til Bluetooth som gir deg opp til 10 meters rekkevidde. Vi har ikke testet denne musen selv, men har fått høre av brukere at den har god glid, nøyaktige og responsive bevegelser - og gode musetaster, som kanskje lager litt for mye støy for enkelte, men som føles bra å trykke på.

Mobile Mouse kommer i åtte forskjellige farger.

(Image credit: Razer)

3. Razer Pro Click Premium mus med suveren ytelse og god ergonomi Spesifikasjoner DPI: 16000 Grensesnitt: Bluetooth, batteri Taster: 8 Ergonomi: Høyrehendt Egenskaper: Kan kobles til 4 enheter samtidig, 8 programmerbare taster, 5G optisk sensor specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Presis ergonomi for langvarig bruk + Kan kobles til flere enheter samtidig Grunner til ikke å kjøpe - USB-C port mangler

Razer Pro Click er en profesjonell mus av høyeste kvalitet og med suveren ytelse. Det er en av de beste musene vi har testet. Den passer til all slags arbeid og med sine åtte programmerbare musetaster kan du tilpasse den for optimal bruk.

Du får hele 16000 DPI for den smidigste og raskeste manøvreringen, i tillegg til multi-enhets tilkobling, slik at du kan multitaske på tvers av flere enheter samtidig.

I tillegg ser den veldig stilig ut.

(Image credit: Microsoft)

4. Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse Beste mus for Windowsbrukere Spesifikasjoner DPI: Ikke oppgitt Grensesnitt: Bluetooth, batteri Taster: 5 Ergonomi: Høyrehendt Egenskaper: Opp til 10 meter rekkevidde, kan kobles til flere enheter samtidig, opp til 15 måneders batteritid specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Enorm batteritid + Perfekt for multitasking Grunner til ikke å kjøpe - Kan ikke lades

Ergonomisk utformede mus trenger ikke være dyre og Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse er beviset på dette. Her får du mye for pengene med komfort, naturlig håndposisjon og lav vekt.

Musen utmerker seg spesielt til bruk i Windows. Batteritiden er hele 15 måneder, noe som er helt fantastisk, men du får ikke ladet den. Begge tastene kan programmeres og du kan bruke den på tre separate enheter samtidig.

(Image credit: Logitech)

5. Logitech MX Anywhere 3 Beste portable mus Spesifikasjoner DPI: 200 - 4000 Grensesnitt: USB mottaker, Bluetooth Taster: 6 Ergonomi: Høyrehendt Egenskaper: Opp til 70 dagers batteritid, USB-C lading, silikongrep på sidene, MagSpeed elektromagnetisk scrolling Grunner til å kjøpe + Kan kobles til flere enheter samtidig + App-spesifikk programmering Grunner til ikke å kjøpe - Manøvreringen kunne vært bedre

Logitechs MX Anywhere er perfekt for folk på reisefot som trenger en kompakt og lett mus på farten.

Du får muligheten til å bruke musen på tre enheter samtidig og hele 70 dagers batteritid på en lading.

(Image credit: Apple)

6. Apple Magic Mouse Beste mus for Mac og MacBook Spesifikasjoner DPI: 1300 Grensesnitt: Bluetooth Taster: 0 Ergonomi: Passer for begge hender Egenskaper: Multi-touch specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Kjell & Company (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Suverent design + Multi-touch er smart og unikt Grunner til ikke å kjøpe - Vi synes den er ukomfortabel i bruk (men det kan hende du liker den)

Når Apple ikke lager dyre telefoner og enda dyrere Mac og Macbook, har de jobbet frem en av de rareste musene vi har sett. Og den mest effektive.

Musen har ingen taster, alt er basert på berøring som på en telefonskjerm, men den er nøyaktig og presis i alt du bruker den til.

En ulempe er at ladeporten er på undersiden, slik at du ikke kan bruke musen mens den lader. Men batteritiden er heldigvis så god at dette ikke bør bli et problem.

(Image credit: Logitech)

7. Logitech Lift Ergonomic Vertical Mouse Beste vertikale mus for minimal slitasjeskade ved bruk Spesifikasjoner DPI: 4000 Grensesnitt: Logi Bolt USB mottaker, Bluetooth Taster: 6 Ergonomi: Vertikal Egenskaper: Opp til 24 måneder batteritid, laget av 70% resirkulert plast Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Perfekt for små hender + Naturlig posisjon for hendene + God for brukere med håndleddsproblemer Grunner til ikke å kjøpe - Tar tid å lære seg bruken

Logitech Lift Ergonomic Vertical Mouse kan fort være løsningen på arm- eller håndleddsplager fra musebruk. Her holder du hånden i normal posisjon, noe som bør hjelpe på musearm eller andre skader.

Og hvorfor vente på at problemene melder seg?

Denne musen krever litt trening før du mestrer den, men deretter vil du få en ny hverdag.

(Image credit: Future)

Med Razer DeathAdder V3 Pro har Razer overgått seg selv. Denne ultralette gaming-musen har imponerende ytelse og batterikapasitet. Og ergonomien er fantastisk god, uansett hva slags grep du har.

Noe av det første du vil merke deg med denne musen, er at den er lett som en fjær. I vår test opplevde vi at alle krumningene og knappeplasseringen bidrar til å gi en best mulig brukeropplevelse.

Ytelsen er det heller ikke noe i veien med. Den holdt godt følge i de hurtiggående spillene vi testet den ut med. Batteritiden er dessuten på 90 timer. I vår testperiode på én uke brukte vi den 8 timer eller mer daglig, og vi trengte ikke å lade den én eneste gang. Den er ganske dyr, men det er kanskje best å investere i en god og holdbar gaming-mus enn å måtte bytte dem ut årlig?

(Image credit: Roccat)

9. Roccat Kone XP Beste gaming-mus med kabel Spesifikasjoner DPI: Opp til 19000 Grensesnitt: Kabel Taster: 15 Ergonomi: Høyrehendt Egenskaper: Programmerbare taster, Easy-Shift funksjon Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Mange programmerbare taster + Lettvekter med mange ergonomiske funksjoner + Smidig manøvrering Grunner til ikke å kjøpe - Belysningen kan ikke justeres mye - Designet er ikke for alle

Roccat Kone XP har PFTE føtter, 19K DPI optisk sensor og Titan optiske brytere - noe som gir den fart og ytelse nok for alle slags actionfylte spill. Den er lett og komfortabel i bruk, med gode taster - som kan programmeres etter behov.

Roccat har utviklet funksjonen Easy-Shift som gir deg muligheten til å endre tastenes funksjoner med et tastetrykk. Dermed får du totalt 29 tilgjengelige funksjoner fra de 15 programmerbare tastene.

RGB belysning er ikke for alle, men om du ikke bryr deg så mye om estetikk er dette den beste kabelmusen for gaming.

Kjøpsråd

Hvordan velge riktig mus Musen skal fungere som en forlenging av hånden din, ikke en separat enhet. Du trenger en mus som beveger seg og reagerer raskt, uten forsinkelser. Om du bruker mye tid på PCen bør du se etter en ergonomisk designet mus for å forhindre smerter i håndledd, arm eller skulder. Er du lei av ledninger er trådløse, Bluetooth mus gode alternativer. Her bør du imidlertid sjekke at musen har god signalstyrke og ingen kjente tilkoblingsproblemer. God batteritid er også essensiellt. Utover to knapper og et scrollehjul har de beste musene ofte ekstra knapper du kan programmere etter behov. Om du er venstrehendt trenger du en mus som passer for dette. Er du ofte på reisefot trenger du en liten og lett mus. Og til slutt: Hvilket budsjett har du?