Test: Logitech Ergo M575

Logitech Ergo M575 byr ikke på premium-design eller avanserte muligheter som justerbar vinkling eller tilkobling til flere datamaskiner, men den grunnleggende funksjonaliteten er veldig god og den kan være et glimrende kjøp for alle som har problemer med overbelastning fra bruk av vanlig mus og trenger et alternativ.

Kort oppsummert

Styrekuler er absolutt ikke noen ny oppfinnelse, men selv om mus og pekeflater i stor grad har tatt over markedet så tyder i hvert fall Logitechs fortsatte satsing på denne typen produkter at interessen stadig finnes der ute. Det er kanskje heller ikke så rart med tanke på at stadig flere av oss sitter foran datamaskinen dag ut og dag inn og jobber, mens vi pådrar oss musearm og det som verre er.

Har du problemer med slike smerter kan altså en styrekule være løsningen, og mens mange produkter som hevder å være ergonomisk gunstige ofte er rimelig dyre, så er Ergo M575 priset ganske overkommelig til rundt 500 kroner.

Samtidig er det tydelig at dette er en mer nedstrippet utgave av Logitechs egen MX Ergo som koster det dobbelte, og du må klare deg uten mange av finessene den byr på. Det gjelder blant annet muligheten for justering av vinkelen på enheten, justering av presisjonen med en dedikert knapp og tilkobling til flere enheter samtidig. I tillegg mangler den også oppladbart batteri, og du må i stedet bytte ut et vanlig AA-batteri når den går tom.

Det er imidlertid ikke noen av disse manglene som påvirker den grunnleggende brukeropplevelsen, og vårt opplevelse av Ergo M575 er at den er veldig komfortabel å bruke.

Er du ikke vant til å bruke en styrekule er du kanskje litt skeptisk til om den kan være like presis som en mus. Det skal sies at det kan føles litt uvant i begynnelsen, men det burde ikke ta mange minuttene før du er i gang, vi opplevde i hvert fall at presisjonen var helt på høyde med en mus etter bare kort tids bruk.

Om du sliter med musearm og har behov for å prøve en løsning som lar deg bruke helt andre muskler, kan altså Logitech Ergo M575 være et glimrende valg. Det hjelper også at inngangbilletten er noe lavere enn hva den ofte er for slike løsninger.

Vil du har et produkt som lar deg bruke litt andre muskler men som samtidig fungerer mer som en tradisjonell mus, er også Logitechs MX Vertical verdt en titt.

Pris og tilgjengelighet: Logitech Ergo M575

Logitech Ergo M575 er i salg på Logitechs nettsider nå for 44,99 euro (ca. 500 kr), og den er tilgjengelig i en grå og en hvit variant.

Ergo M575 koster omtrent halvparten av Logitechs egen MX Ergo, og den kan dermed være et godt valg hvis du vil ha et mer prisgunstig alternativ. Du må imidlertid da klare deg uten finesser som Logitech Flow og justering av vinkelen til enheten.

Logitech Ergo M575 har et enkelt men gjennomtenkt design. (Image credit: Truls Steinung)

Design

Designet til Ergo M575 bærer til en viss grad preg av at dette er et budsjettprodukt – i hvert fall om vi sammenligner med Logitechs mer premium-pregede produkter, MX Master, MX Vertical og MX Ergo.

Det betyr blant annet at overflaten er av vanlig hard plast fremfor den myke gummioverflaten vi kjenner fra de nevnte produktene, og den har en litt mer «knirkete» følelsen når man tar i den.

Dette er imidlertid absolutt ikke noe problem når man tar den i bruk, og den føles på alle måter solid og slitesterk. Faktisk kan denne overflaten være mer slitesterk enn gummioverflaten til de nevnte produktene, for den har en tendens til å bli slitt bort over tid.

Det er også viktig at et slikt produkt ligger stabilt på bordet, og takket være en grei tyngde og gode gummiføtter på undersiden så opplever vi at Ergo M575 absolutt gjør det.

Hellingen til selve enheten er skarpere enn for forgjengeren M570. (Image credit: Truls Steinung)

Funksjoner

Det meste ved Ergo M575 er ganske enkelt og rett frem, og ved siden av styrekula, de to normale museknappene og et rullehjul, får du ganske enkelt to frem- og tilbakeknapper, slik man også finner på mange andre mus.

Den tilhørende programvaren Logitech Options lar deg endre hva musehjulet og de to nevnte knappene skal gjøre (fra en lang liste med ulike Windows-funksjoner), men utover det begrenser innstillingene seg til å justere pekerhastigheten.

Du kan riktignok også bytte om hva de to museknappene gjør, men med tanke på at Ergo M575 kun fungerer for de som bruker musa med høyre hånd så tror vi ikke det har så mye for seg.

Det er tydelig at M575 er ment som et nedstrippet alternativ til MX Ergo, og det betyr også at mange av finessene fra den er borte her. Du får ikke mulighet til å bytte mellom to tilkoblinger med en dedikert knapp, du får ikke en egen knapp for presisjonsmodus – og kanskje viktigst – du kan ikke justere vinkelen på hele enheten slik MX Ergo lar deg gjøre.

Heldigvis har M575 fått en skarpere vinkel enn forgjengeren M570, og vi opplever den som veldig komfortabel. Dermed savner vi savner heller ikke den justeringsmuligheten spesielt mye.

Selve styrekula er solid og har en påfallende vekt som bidrar til å gjøre den mer stabil når man skyver på den, og den føles veldig presis. Det samme gode inntrykket har vi også av museknappene og rullehjulet, og de virker både pålitelige og slitesterke.

Ergo M575 har ikke innebygget oppladbart batteri, men i stedet et helt vanlig AA-batteri som må byttes når det går tomt. Men med tanke på at Logitech oppgir batteritiden til å være på rundt to år, så ser vi ikke på dette som noe problem.

M575 kan kobles til PC-en med enten Bluetooth eller Logitechs egen Unifying-adapter som følger med. Begge deler fungerer like godt, og du kan rett og slett bruke den løsningen som fungerer best for deg. Adapteren kan for øvrig lagres i et dedikert spor i batterirommet, slik at du slipper at den blir borte under frakt eller i perioder der du ikke bruker den.

Den trådløse adapteren kan lagres i et spor i batterirommet. (Image credit: Truls Steinung)

Bør jeg kjøpe Logitech Ergo M575?

Styrekula har en fin tynge som bidrar til å gjøre styringen mer presis. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en ergonomisk styrekule til en overkommelig pris

Ergo M575 mangler mange av finessene og de stilige designdetaljene til Logitech MX Ergo, men grunnfunksjonaliteten er veldig god.

... hvis du sliter med musearm Har du problemer med smerter i armen på grunn av musebruk og vil prøve en alternativ løsning, så kan Ergo M575 være verdt et forsøk.





Ikke kjøp den hvis ....

... trenger mulighet til å veksle raskt mellom enheter Ergo M575 mangler muligheten til å veksle raskt mellom to datamaskiner, slik man kan med MX Ergo.

... du vil ha mulighet til å justere vinkelen til enheten Du kan ikke justere vinkelen til enheten, men det skal sies at vi opplever vinkelen Logitech har valgt som veldig komfortabel.

Først testet: oktober 2020