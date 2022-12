Best i test trådløs mus 2022

G502 X Plus

Få orden på skrivebordet med en trådløs mus. Vi har funnet de trådløse musene som ikke bare gir deg færre ledninger å tenke på, men som faktisk er virkelig gode.

Vi har også separate tester for beste mus (Åpnes i ny fane) og beste gaming-mus (Åpnes i ny fane), men her går vi altså i dybden på modellene som er trådløse. Sjekk også våre topplister på beste tastatur (Åpnes i ny fane) og beste musematte (Åpnes i ny fane).

En god trådløs mus må ha god batteritid, men også fungere perfekt for arbeidet den skal gjøre - uansett om det er jobb eller gaming. Vi har gått gjennom en rekke modeller og presenterer her de aller beste musene.

Best i test trådløs mus

Beste trådløse mus

1. Razer Pro Click Premium mus med suveren ytelse og god ergonomi Spesifikasjoner DPI: 16000 Grensesnitt: Bluetooth, batteri Taster: 8 Ergonomi: Høyrehendt Egenskaper: Kan kobles til 4 enheter samtidig, 8 programmerbare taster, 5G optisk sensor specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Presis ergonomi for langvarig bruk + Kan kobles til flere enheter samtidig Grunner til ikke å kjøpe - USB-C port mangler

Razer Pro Click er en profesjonell mus av høyeste kvalitet og med suveren ytelse. Det er en av de beste musene vi har testet. Den passer til all slags arbeid og med sine åtte programmerbare musetaster kan du tilpasse den for optimal bruk.

Du får hele 16000 DPI for den smidigste og raskeste manøvreringen, i tillegg til multi-enhets tilkobling, slik at du kan multitaske på tvers av flere enheter samtidig.

I tillegg ser den veldig stilig ut.

Les vår test av Razer Pro Click (Åpnes i ny fane) på engelsk

2. Microsoft Modern Mobile Mouse Beste billige mus Spesifikasjoner DPI: 1000 Grensesnitt: Bluetooth, batteri Taster: 4 Ergonomi: Passer for begge hender Egenskaper: Microsofts BlueTrack teknologi, opp til 10 meter rekkevidde, varsel om batterinivå Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Passer for begge hender + Rimelig Grunner til ikke å kjøpe - Mye lyd fra tastene - Kan ikke lades

Microsoft oppdaterte sin Mobile Mouse og ga den et mer moderne utseende, derav navnet. Designet er mykt, lett og passer for begge hender.

Musen har Microsofts BlueTrack teknologi som lar deg droppe musematten fullstendig, i tillegg til Bluetooth som gir deg opp til 10 meters rekkevidde. Musen har god glid, nøyaktige og responsive bevegelser - og gode musetaster, som kanskje lager litt for mye støy for enkelte, men som føles bra å trykke på.

Mobile Mouse kommer i åtte forskjellige farger.

Les vår test av Microsoft Modern Mobile Mouse (Åpnes i ny fane) på engelsk

3. Razer DeathAdder V3 Pro Beste trådløse gaming-mus Spesifikasjoner DPI: Opp til 30 000 Grensesnitt: Razer HyperSpeed Wireless, USB-C Taster: 5 Ergonomi: Høyrehendt Egenskaper: 90-timers batteritid, kan oppgraderes til 4000 Hz avstemmingsfrekvens, optiske brytere specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Uklanderlig ytelse + Glimrende ergonomi + Lang batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Ikke RBG

Med Razer DeathAdder V3 Pro har Razer overgått seg selv. Denne ultralette gaming-musen har imponerende ytelse og batterikapasitet. Og ergonomien er fantastisk god, uansett hva slags grep du har.

Noe av det første du vil merke deg med denne musen, er at den er lett som en fjær. I vår test opplevde vi at alle krumningene og knappeplasseringen bidrar til å gi en best mulig brukeropplevelse.

Ytelsen er det heller ikke noe i veien med. Den holdt godt følge i de hurtiggående spillene vi testet den ut med. Batteritiden er dessuten på 90 timer. I vår testperiode på én uke brukte vi den 8 timer eller mer daglig, og vi trengte ikke å lade den én eneste gang. Den er ganske dyr, men det er kanskje best å investere i en god og holdbar gaming-mus enn å måtte bytte dem ut årlig?

Les vår test av Razer DeathAdder V3 Pro (Åpnes i ny fane) på engelsk

4. Logitech MX Master 3S Beste mus for produktivitet Spesifikasjoner DPI: 8000 Grensesnitt: Bluetooth og 2.4GHz trådløs Taster: 7 Ergonomi: Høyrehendt Egenskaper: Opp til 70 dagers batteritid, USB-C lading, Logitech Flow, app-spesifikke tilpasninger specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lydløs taktil klikking + Lang batteritid + Justerbare taster Grunner til ikke å kjøpe - Ukomfortabel i små hender

Logitech har nok en gang oppdatert sin MX Master-serie med 3S som etterfølger til den populære MX Master 3.

3S opprettholder standarden for MX Master-serien med samme tilpasningsvennlige modell, inkludert syv programmerbare musetaster og tre forskjellige tilkoblingsmuligheter. Batteritiden er enorm, opp til 70 dager.

Musen var veldig stille i bruk og har en 8000 DPI sensor som lar deg bruke musen på enhver overflate.

Les vår test av Logitech MX Master 3S (Åpnes i ny fane) på engelsk

Gaming-musen Logitech G502 X Plus har imponerende egenskaper og ytelse . Som arvtager til Logitech G502 Lightspeed Wireless replaces har den kommet med både oppgraderinger og nye tilskudd.

Muligheten for å justere vekten er blitt borte, noe som vil skuffe enkelte, men alt det nye er desto mer imponerende. Kroppen er blitt lettere, bryteren er en ny, optisk-mekanisk hybrid, en trådløs Lightspeed-protokoll som er raskere enn forrige generasjon og en batteritid som er blitt den dobbelte.

Bryteren gir umiddelbar respons og utrolig tilfredsstillende taktil feedback. HERO 25K-sensoren er fremdeles kjapp, smidig og presis. Dette er en av de beste gaming-musene på markedet, og det eneste som virkelig trekker ned, er at Powerplay-systemet er dyrt å få tak i.

Les vår test av Logitech G502 X Plus (Åpnes i ny fane) på engelsk

6. Razer Basilisk Ultimate Glimrende premium trådløs mus med ladeport Spesifikasjoner DPI: Opp til 20000 Grensesnitt: 2.4 GHz trådløs og Speedflex kabel Taster: 11 Ergonomi: Høyrehendt specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Mange taster + Glimrende justerbar ytelse + Mange funksjoner Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Alle justeringsmulighetene kan bli litt voldsomt

Razer Basilisk Ultimate kan gjøre mye, og den gjør det bra. Dette er en trådløs gaming-mus for seriøse spillere, med høy ytelse og glimrende batteritid. Du får med 14 justerbare lysinnstillinger, avansert Lift-off/Landing distanse tilpasning og justerbart scrollehjulmotstand. Omtrent alt kan justeres etter behov, men moroa koster også. Har du pengene vil du få enorm glede av denne.

Les vår test av Razer Basilisk Ultimate (Åpnes i ny fane) på engelsk

7. Apple Magic Mouse 2 Beste trådløse mus for Mac og MacBook Spesifikasjoner DPI: 1300 Grensesnitt: Bluetooth Taster: Ingen Ergonomi: Passer for begge hender Egenskaper: Multi-touch specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Multi-touch overflate er supert + Slank og lett Grunner til ikke å kjøpe - Kan ikke brukes mens den lader

Apples Magic Mouse 2 er ikke perfekt, du kan blant annet ikke bruke den mens den lader, men det er fortsatt en suverent trådløs mus. Her får du et rent design, helt uten musetaster, men med multi-touch. Faktisk er sistnevnte verdt pengene alene, dette er en slags pekeplate i museformat, som lar deg sveipe og scrolle i tillegg til vanlige funksjoner.

Om du trives med macOS vil dette være en suveren mus for deg. Designet minner om alt annet fra Apple og musen er såpass slank og kompakt at du lett får den med deg på reise.

8. Roccat Kain 202 AIMO Minimalistisk og god Spesifikasjoner DPI: Opp til 16000 Grensesnitt: 2.4GHz trådløs, 1.8m micro USB til USB kabel Taster: 6 Ergonomi: Høyrehendt Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Bra batteritid + Flott tasterespons + Lett å sette opp Grunner til ikke å kjøpe - Få taster for en gaming-mus

Roccat er ikke fremmed for å lage gaming-mus i toppklassen. Med Roccat Kain 202 AIMO har nok en gang produsert en stilig og god modell. Her får du enorm ytelse, suveren taktil respons, fint RGB lys og et flott design som både er stilig og komfortabelt.

Prisen er like toppklasse som selve musen, men dette er en god investering om du har råd.

Les vår test av Roccat Kain 202 AIMO (Åpnes i ny fane) på engelsk

9. HyperX Pulsefire Dart En glimrende trådløs mus med fokus på komfort Spesifikasjoner DPI: Opp til 16000 Grensesnitt: 2.4GHz trådløs, ledning Taster: 6 Ergonomi: Høyrehendt Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Ser stilig ut + Veldig komfortabel + Veldig gode taster Grunner til ikke å kjøpe - Qi trådløs lading går tregt - Scrollehjulet føles for lett

HyperX Pulsefire Dart fungerer for både gaming og jobb. Dette er en komfortabel, luksuriøs og brukervennlig mus med smarte læraktige sider for å gjøre opplevelsen enda mer oppløftende. Ytelsen er god uansett hva du bruker den til, selv om den ikke har alle funksjonene du gjerne ser hos mer spesialiserte gaming-mus.

Les vår test av HyperX Pulsefire Dart (Åpnes i ny fane) på engelsk

10. Roccat Kone Pro Air Trådløs gaming-mus med gode funksjoner Spesifikasjoner DPI: 19000 Grensesnitt: 2.4GHz trådløs, Bluetooth, ledning Taster: 6 Ergonomi: Høyrehendt Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Stilig RGB lys + God ergonomisk form Grunner til ikke å kjøpe - Ingen DPI tast

Roccat Kone Pro Air er den trådløse søsteren til den glimrende Kone Pro. Her får du komfortabel bruk med et smart design, en støttende "utvekst", lav vekt og ledningsfri tilkobling.

I tillegg til å være meget komfortabel i bruk, får du også mange valg. Her er det både Bluetooth og 2.4 GHz trådløs kobling, i tillegg til Roccats PhantomFlex USB-C kabel.

Titan optiske brytere gir nøyaktighet, hastighet og en tilfredsstillende følelse. Roccat topper det hele med flott RGB belysning på de to hovedtastene.

Trådløs mus: Spørsmål og svar

Hvordan koble til en trådløs mus? Enten kan du bruke Bluetooth eller den medfølgende USB-senderen hos enkelte modeller. Det pleier å være en veldig enkel installasjon, deretter kan du bruke musen med det samme.