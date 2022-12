Beste tastatur 2022: keyboard for PC og Mac

Included in this guide:

Bare de aller beste tastaturene kan gi den optimale komforten du fortjener. Billige keyboards finnes det mange av og de gjør absolutt jobben de også, men skal du ha rask og responsiv kvalitet du kan stole på, bør du kjøpe noe enda bedre. Og ergonomi spiller en større rolle enn mange tror.

Et godt tastatur vil, i likhet med en god mus (Åpnes i ny fane), endre måten du bruker PCen din på og gi deg en bedre totalopplevelse. Etter å ha testet mengder av keyboards kan vi med sikkerhet si at forskjellen er enorm mellom en billigmodell og et tastatur av høy kvalitet.

TESTVINNER: Logitech Signature K650 - beste tastatur

Cherry Stream Desktop Keyboard - beste billige tastatur

Razer Pro Type Ultra - beste stillegående tastatur

Razer Huntsman V2 Analog - beste gaming-tastatur

Logitech MX Keys Mini - beste mini-tastatur

Apple Magic Keyboard

Razer Deathstalker V2 Pro

Das Keyboard MacTigr

1. Logitech Signature K650 Beste tastatur Spesifikasjoner Tilkobling: Bluetooth 5.1, Logi Bolt USB mottaker Bakgrunnsbelyste taster: Nei specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Komfortabelt + Muteknapp for mikrofon lett tilgjengelig + Overraskende god pris Grunner til ikke å kjøpe - Håndleddstøtten er ikke så god - Ingen bakbelysning

Logitech Signature K650 imponerte oss. Det er et glimrende tastatur for all slags bruk - bortsett fra gaming. Tastene er komfortable også etter lang tids bruk. Tastaturet veier lite til tross for størrelsen og er forholdsvis slankt til et fullverdig tastatur å være.

En herlig funksjon er mute-knappen for mikrofon som finnes på tastaturet. Det er aldeles perfekt for videomøter og burde strengt tatt vært standard på alle tastaturer nå for tiden. Det er også knapper for nettleser og skjermbilder. Det er multi-tilkobling for flere enheter samtidig og opp til 36 måneders batteritid.

Cherry Stream Desktop keyboard er verken det peneste eller mest kompakte tastaturet, men det er faktisk et av de aller beste tastaturene i 2022. Her er det rene ord for pengene, bort med fancy design og smarte funksjoner - det er komfort og ytelse som er i fokus.

Cherry Stream bruker SX scissor-switch tasteteknologi, som er robust og gir glimrende ytelse. Det er utrolig enkelt å sette opp tastaturet. Kvalitet trenger ikke alltid se stilig ut.

3. Razer Pro Type Ultra Stillegående mekanisk tastatur som er verdt pengene Spesifikasjoner Tilkobling: Bluetooth, Razer HyperSpeed 2.4GHz, kablet USB-C Bakgrunnsbelyste taster: Ja Brytere: Razer Yellow mekaniske brytere specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Overraskende lav lyd fra mekaniske brytere + Trådløs kobling til flere enheter samtidig Grunner til ikke å kjøpe - Dyrt

Razer Pro Type Ultra er dyrt, men det er verdt hver krone. Her får du tilfredsstillende taktil tilbakemelding fra hvert tastetrykk uten den overdrevne klikkelyden som plager kollegaene dine.

Tastaturet er fullt av funksjoner, har tre tilkoblingsmuligheter, multi-enhet tilkobling og en flott håndleddstøtte for å lette påkjennelsen for hender og armer.

Ved trådløs bruk fikk vi 214 timers batteritid via Bluetooth og 207 timer med 2.4 GHz tilkobling. Du kan også bruke kabel om du ikke vil bekymre deg for lading.

Kombinasjonen av Razers optiske teknologi og deres egne mekaniske brytere, er nok til at vi har gitt Razer Huntsman v2 Analog fem stjerner – og vi kunne nesten gitt flere. Dette tastaturet gir deg den beste taste- og spillopplevelsen vi har opplevd, og du får ekstremt god fysisk tilbakemeldign og en veldig god håndleddstøtte. Det er ikke til å komme unna at prisen er høy, men vi mener det er verdt prisen.

Logitech MX Keys Mini er et av de beste tastaturene i mini-keyboards-klassen. Det er ikke bare kompakt, det er også tynt og veier lite, noe som gjør det ideelt for pendlere og arbeidere på farten.

I vår test likte vi å skrive på tastaturet, tastene er ergonomisk utformet for å holde fingertuppene på plass og du får en taktil respons til tross for manglende mekaniske brytere.

Tastaturet er robust, det tåler fint å stappes inn i en full ryggsekk eller veske, vi fikk ingen riper eller merker på vårt testeksemplar. MX Keys Mini kan kobles til tre enheter samtidig, perfekt for multitasking.

6. Apple Magic Keyboard Beste tastatur for Mac-brukere Spesifikasjoner Tilkobling: Trådløst Bakgrunnsbelyste taster: Ja Brytere: Scissor Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Kjell & Company (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Slankt og kompakt + Tastene har scissor switch-teknologi som fungerer utmerket Grunner til ikke å kjøpe - Blir fort skittent

Apples Magic Keyboard er det mest komfortable og stiligste tastaturet vi noen gang har testet - det er det desidert beste tastaturet for Mac. Det er nesten utrolig hvor bra det føles, med et så slankt design. Den taktile responsen er glimrende, takket være scissor-mekanismen Apple også bruker på sine laptoper.

Tastaturet kommer med en Touch ID leser og batteri som varer i måneder. Når du skrur på tastaturet for første gang vil det automatisk koble seg til din Mac. Det er svært portabelt med sitt slanke og lette utseende, men det gjør det også litt mindre ergonomisk utformet.

Razer Deathstalker V2 Pro er Razers beste slanke tastatur, med imponerende spesifikasjoner. En av de beste funksjonene er den lynraske responsen i tastene. Actuation er på kun 1.2mm, som er blant det laveste vi har sett. Dette gjør både gaming og skriving veldig behagelig.

Tastaturet har tre tilkoblingsmuligheter: Bluetooth, USB kabel og 2.4 GHz trådløs kobling - noe som gjør at du kan bruke tre enheter samtidig med samme keyboard.

40 timers batteritid er også verdt å nevne, samt justerbar Chrome RGB belysning og programmerbare taster.

8. Das Keyboard MacTigr Suverent mekanisk tastatur for kontoret Spesifikasjoner Tilkobling: Kabel Bakgrunnsbelyste taster: Nei Brytere: Cherry MX Red specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Cherry MX brytere gir en suveren taktil respons + Meget solid + Plug and play Grunner til ikke å kjøpe - Ingen bakbelysning - Flat vinkel uten justeringsmuligheter

Det finnes ikke mange mekaniske tastatur laget for Mac, men endelig har vi et kvalitetskeyboard for akkurat dette. Das Keyboard MacTigr kommer med full Mac layout og er plug-and-play med MacOS

Tastene er Cherry MX Red og de er utrolig raske (1.2mm actuation) og behagelige. Tastaturet er også veldig solid med sin metallkonstruksjon og taster som skal tåle 100 millioner tastetrykk.

Et par mangler må nevnes, blant annet er det ingen bakbelysning. Det er heller ingen ben eller andre muligheter for å endre vinkelen på tastaturet, noe som kan være upraktisk for enkelte brukere.

Hvordan velge riktig tastatur

Første steg er ditt behov. Er du på utkikk etter et tastatur for gaming, finnes det dedikerte tastatur for dette. Du kan for eksempel se vår toppliste over beste gaming-tastatur for mer informasjon.

Om du skal bruke tastaturet på en fast plass, kan du gå for store modeller. Er du mye på farten er et kompakt mini-tastatur et bedre valg.

Mange gode tastaturer kommer med programmerbare taster og mange funksjoner, men det må du ofte betale mer for. Hvor mye funksjonalitet trenger du?

Og til slutt, hvor mye penger har du å bruke?