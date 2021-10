Test: Logitech MX Keys Mini

Logitech MX Keys Mini passer både for deg som jobber mye på farten, og deg som bare vil ha mer ledig plass på skrivebordet. Det gir deg den samme glimrende skriveopplevelsen som den større utgaven MX Keys, og du får også smarte finesser som rask veksling mellom tre ulike enheter og dedikerte knapper for diktat og Emojis.

Logitech MX Keys Mini: Kort oppsummert

Logitech MX Keys Mini er et kompakt tastatur uten talltaster (såkalt tenkeyless), og det er i bunn og grunn en mer kompakt og portabel utgave av Logitech MX Keys. MX Keys Mini er nok først og fremst rettet mot deg som jobber mye på farten, og det skiller seg definitivt fra mange av de andre kompakte tastaturene på markedet som ofte er rettet mot spillere.

Samtidig er det heller ingen tvil om at Logitech sikter seg inn mot å levere et alternativ til den kompakte utgaven av Apples Magic Keyboard, og MX Keys Mini kommer i en egen utgave for Mac med en layout som Mac-brukere vil kjenne igjen.

MX Keys Mini leverer en glimrende tasteopplevelse med svært gode taster som føles stabile og presise. Plasseringen av tastene er også helt problemfri, selv om det er verdt å merke seg at piltastene er mye mindre enn hva man er vant til på et tastatur i full størrelse. Det er også verdt å nevne at det ikke er mulig å justere vinklingen til MX Keys Mini, så du må nøye deg med den slake hellingen Logitech har valgt.

Av ekstra finesser kan vi nevne muligheten til å veksle rask mellom tre ulike enheter med dedikerte knapper, og Flow-funksjonen som lar deg bruke tastaturet med to ulike datamaskiner samtidig.

I tillegg har tastaturet også fått dedikerte knapper for diktat, emojis og global demping av mikrofonen din.

Batterilevetiden er på rundt 10 dager med bakgrunnsbelysning på og hele 5 måneder om du velger å skru den av. Lading foregår via den medfølgende USB-C-kabelen.

MX Keys Mini vil ikke passe for alle og spesielt ikke dem som jobber mye med regneark og lignende oppgaver der man taster mye tall, men de som jobber på farten eller bare ønsker seg mer ledig plass på skrivebordet vil få stor glede av MX Keys Mini. Bare vær klar over at prisen er relativt stiv, og faktisk også den samme som for den større utgaven MX Keys.

Pris og tilgjengelighet

Logitech MX Keys Mini er i salg nå til en veiledende pris på 1299 kroner. Det kommer i de tre fargevariantene Graphite (avbildet), Pale Gray (sølv og hvitt) og Rose.

Tastaturet er også å få kjøpt i ulike versjoner for Windows og Mac. Begge versjoner vil fungerer på begge systemer, men Mac-utgaven har en layout som vil være mer kjent for Mac-brukere.

F1, F2 og F3 lar deg raskt veksle mellom tre ulike tilkoblede enheter. (Image credit: Truls Steinung)

Byggekvalitet og skriveopplevelse

Skriveopplevelsen er veldig god, med taster som er utformet for å lede fingertuppene dine mot midten av hver tast. Tastefølelsen er også veldig fast og fin, tross at dette er et membrantastatur, og du får en tydelig tilbakemelding på hvert tastetrykk som kan minne litt om følelsen av å bruke taktile taster som MX Brown, men selvfølgelig med mye kortere vandring.

Det er litt synd at Logitech ikke har gjort det mulig å justere vinkelen og høyden til tastaturet, og du må dermed klare deg med den svake hellingen produsenten selv har valgt.

Undersiden av tastaturet er utstyrt med gummiføtter som sikrer at det ikke glir rundt mens du skriver, og det vil også sikre at du ikke lager riper på underlaget.

Byggekvaliteten er ekstremt solid tross den lave vekten, og det kjennes ut som det vil tåle lag tids bruk og hard behandling inkludert lagring i ryggsekk som stadig er på flyttefot. Det er også positivt at MX Keys Mini består av 30 prosent resirkulert plast, selv om det selvfølgelig gjerne skulle sett at dette tallet var enda høyere.

Vi opplevde ikke å få noen merker og skraper i test-enheten vår i løpet av testperioden, men det er verdt å merke seg at Logitech ikke selger noen form for beskyttelsesmappe til MX Keys Mini og hvis du er ekstra opptatt av at tastaturet ditt skal holde seg helt og fint så kan det være lurt å pakke det inn i en oppbevaringsmappe av et eller annet slag.

Baksiden er utstyrt med gummiføtter som sikrer at tastaturet ligger stabil. Det er imidlertid ikke mulig å justere vinklingen. (Image credit: Truls Steinung)

Tilkobling og finesser

Tastaturet fungerer kun trådløst, og den medfølgende USB-kabelen fungerer altså kun som ladekabel. Ved siden av Bluetooth, støtter tastaturet også Logitechs nye trådløsstandard Bolt, men en slik adapter følger kun med om du kjøper "for business"-utgaven av tastaturet. Merk det også at MX Keys Mini altså ikke støtter den eldre Unifying-standarden til Logitech, så det vil ikke fungere med slike USB-adaptere som du eventuelt har fra før.

MX Keys Mini støtter Flow-systemet til Logitech som lar deg bruke tastaturet og en kompatibel mus med to ulike datamaskiner samtidig. I tillegg kan det også kobles til tre ulike enheter ved hjelp av de tre tilkoblingsknappene på F1, F2 og F3, og disse lar deg dermed veksle raskt mellom ulike enheter.

Du får opptil 10 dagers bruk på en én opplading, og hele fem måneder om du skrur av bakbelysningen. Det er også kjekt at Options-programvaren til Logitech varsler deg om at batteriet begynner å gå tom, og du kan også velge at bakbelysningen skal skrus av automatisk når det bare er 10 prosent batteri igjen.

MX Keys Mini har også en smart sensor som merker når du har hendene nærme tastaturet, og denne aktiverer belysningen uten at du trenger å trykke på en tast. Dermed får du mulighet til å finne frem på tastaturet, selv i et helt mørkt rom. Belysningen kan også justeres i hele syv trinn, så du selv kan bestemme hvor sterkt du vil at tastene skal lyse opp.

Tastaturen har fått noen ekstra finesser blant funksjonstastene som speiler de samme funksjonene som den nyeste utgaven av MX Keys har fått. Den første av dem fungerer som en global mute-knapp for mikrofonen, slik at du raskt kan dempe lyden uansett om du er i Zoom eller Discord.

Den dedikerte Emoji-tasten åpner det nye emoji-tastaturet i Windows, slik at du raskt kan sette inn tegnene du trenger i alle slags programmer.

Til sist kan vi nevne diktat-knappen som umiddelbart åpner den innebygde diktat-funksjonen i Windows, slik at du kan lese inn tekst i vinduet du har aktivt.

F6, F7 og F9 fungerer som snarveier for henholdsvis diktat, emoji-tastatur og mikrofondemping. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp det hvis ...

... du vil ha et skikkelig kvalitetstastatur

MX Keys Mini byr på et glimrende skriveopplevelse, og passer godt for deg som skriver mye mens du er ute på farten.



... du trenger noe kompakt

Så lenge du ikke bruker talltastaturet mye, så vil du ha stor glede av den mer kompakte størrelsen til MX Keys Mini.

... du vil bruke tastaturet ditt med flere enheter

Det er veldig enkelt å bytte tilkobling mellom for eksempel en stasjonær PC, en laptop og et nettbrett, og det gjør MX Keys Mini veldig allsidig.

MX Keys Mini vil ta seg bra ut nesten hvor som helst. (Image credit: Truls Steinung)

Ikke kjøp det hvis ...

... du har trangt budsjett

1290 kroner er mye for et tastatur, og hvis du har trangt budsjett så finnes det mange rimelige alternativer på markedet.

... du vil ha full RGB-belysning

Belysningen til MX Keys Mini er flott, men den er bare hvit, så hvis du vil ha tilgang til alle regnbuens farger må du gå for et gaming-fokusert tastatur i stedet.



... du vil ha mulighet til å vinkle tastaturet etter eget ønske

Posisjonen til MX Keys Mini har en svak helling som er fast, så du kan ikke vinkle det etter eget ønske eller få det til å være helt flatt.