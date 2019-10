Test: Logitech MX Keys Plus

Logitech MX Keys Plus er ganske nær ved å være det perfekte trådløse tastatur. Her får man kvalitet i alle ledd, og man må være særdeles pirkete eller være ute etter veldig spesifikk funksjonalitet om man skal finne graverende feil. Logitech integrerer MX Keys Plus inn i et allerede velfungerende økosystem. Flow og Unifying-dongelen er to store pluss, og særdeles hurtig lading via USB-C og ekstra lang batteritid gjør at man aldri trenger å bekymre seg for at tastaturet skal være ute av drift.

Tastaturer laget for bedriftsmarkedet har en stolt historie. Arbeidshesten IBM Model M er kroneksempelet på hva som skjer om man lager et kvalitetsprodukt ment for arbeid. 35 år senere er dette gullstandarden for tastaturer. Hvis vi spoler frem til i dag er Logitech MX Keys et forsøk på å lage noe tilsvarende. Et tastatur som simpelthen er best. Bryterne, formfaktoren og tastene har forandret seg, men er kvaliteten tilsvarende?



MX Keys Plus ble sluppet sammen med musen MX Master 3 som et fremstøt mot både bedrifter og privatpersoner som ønsker en effektiv måte å jobbe på. De store trekkplastrene deles mellom de to produktene, og er gamle kjenninger innen Logitech-økosystemet: Flow, en moderne KVM-løsning, der man sømløst kan bruke MX-enhetene mellom flere datamaskiner; og såkalt Unifying trådløsmottaker.



MX Keys Plus er en del av Logitechs Master-serie, som også innbefatter (i tillegg til MX Master 3), MX Anywhere 25 (en liten og hendig mus), Craft (et tastatur med et hjul til universell input), MX Sound (små Bluetooth-høyttalere) og Spotlight Presentation Remote. Alle med et lignende visuelt og funksjonelt preg. Dette er relativt minimalistiske produkter i smakfulle grå- og aluminiumstoner som fungerer godt sammen, og som Logitech markedsfører mot deres største brukergrupper: kunstnere og kreative, utviklere og selskaper og folk som bedriver dataanalyse.



For ordens skyld: Denne testen tar for seg MX Keys Plus. Det vil si en pakke som inneholder både MX Keys, samt en håndleddstøtte. Man kan kjøpe disse to elementene separat, og da heter de henholdsvis MX Keys og MX Palm Rest. Kjøper man kun tastaturet koster det deg 1199 kroner, og om man slenger med håndleddstøtten må man ut med 1298 kroner. Det høres kanskje overdådig ut å betale 100 kroner ekstra for å få noe som strengt tatt burde følge med, men vi synes valget Logitech har gjort her gir mening. Ikke alle liker håndleddstøtter, og ved å separere denne ut kan man i praksis velge å betale mindre om man kun vil ha tastaturet.

Bilde 1 av 6 (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 2 av 6 (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 3 av 6 (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 4 av 6 (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 5 av 6 (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 6 av 6 (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Design

Det første man legger merke til ved MX Keys Plus er vekten. Til å være såpass lite i utstrekning (13 cm x 43 cm) kjennes det voldsomt tungt ut. 810 gram stopper vekten på, og det gjør at hver kvadratcentimeter virkelig tynger ned mot bordflaten. Tastaturet hviler på seks gummilister, og kombinert med vekten gjør dette at det skal en enorm mengde kraft til før man klarer å flytte herligheten.



Vekten kommer ikke bare av et ønske om å holde tastaturet på plass. Mye av tyngden ligger i den øvre delen der batteri og radio/Bluetooth-elektronikken befinner seg (en slags tykk pølse under overkanten av tastaturet, som også gjør at tastene ligger i en svak vinkel mot brukeren), men det meste ligger faktisk i bunnplaten under tastene, som på dette tastaturet er i massivt metall. Dette gjør at man får en viss kvalitetsfølelse med en gang man er i kontakt med tastene. Det hele føles solid, profesjonelt og stabilt, og bakplaten gir lite etter ved harde tastetrykk.



Man kan ikke forandre vinkelen på tastaturet, noe som kan være et problem for personer vant med en mer tradisjonell skråning. Tasteflaten ligger relativt flatt, og sammen med håndleddstøtten vil man, gitt at man sitter høyt nok, plasserer hendene omtrent i flukt med bordflaten.



Tasteoppsettet er et relativt ordinært. Man har de vanlige 105, bortsett fra Print Screen, Scroll Lock og Pause, som her har blitt erstattet med tre knapper man velger (og kopler til) tilknyttede enheter med. I tillegg får man alfakrølltasten ved siden av Enter, kjent fra Apple-maskiner (ev. wildcard/fot på PC), samt tre snarveier for henholdsvis å starte kalkulator-appen, ta et skjermbilde og å få opp en app-meny, ifølge Logitech. I praksis fungerer kun den første knappen på Windows 10 (de to andre gjør ingenting), mens på MacOS gjør de to første det man forventer, mens den siste åpner samme meny som om man trykker ned med to fingre (altså, tilsvarende et høyreklikk.) Ikke at det er et problem, all den tid Logitech Options, programvaren som følger med, lar en konfigurere tastene akkurat som man selv vil.

MX Keys Plus har flate taster med uthuling i midten. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Funksjonalitet

Som nevnt får man et tastatur som fungerer like bra til både MacOS og Windows. Alle spesialtastene til begge operativsystemene er markert, og man har full numpad. Øverst i høyre hjørne har man en batteriindikator, samt en av/på-knapp.



Både MX Master 3 og MX Keys har fått USB-C-port (ladekabel følger med), og støtter en form for proprietær hurtiglading som gjør at man kan lade i bare noen skarve minutter av gangen og få timesvis av brukstid. Batteritiden er faktisk såpass bra at Logitech har inkludert bakbelyste taster, og selv om man tar dette i bruk holder tastaturet ut ti dager om man lader det hundre prosent. Slår man av bakbelysningen kan man taste i vei i hele fem måneder uten at MX Keys trenger lading.



Tastaturet kan, på samme måte som MX Master 3, koples til tre enheter samtidig, enten via Bluetooth eller via den medfølgende Unifiying-dongelen (som i seg selv kan ha opptil tre Logitech-enheter koplet til.) Tre knapper øverst over piltastene brukes til å skifte mellom de tilkoplete enhetene, og om man er så heldig å samtidig ha en kompatibel Logitech-mus kan denne samkjøre med MX Keys, slik at man ikke trenger å skifte kanal på begge enhetene.



Alternativt kan man ta i bruk Flow, det proprietære KVM-systemet (keyboard, video, mouse) til Logitech. Dette gjør at man i sanntid kan hoppe mellom flere maskiner, uavhengig av operativsystem (med både mus og tastatur, såfremt begge støtter Flow). Det eneste kravet er at begge (eller alle tre) maskinene må være koplet til samme nettverk. Dette er, som vi skrev i vår test av MX Master 3, ikke noe nytt, men et velfungerende KVM-system som er enkelt å sette opp, og enkelt i bruk.

USB-C-kabel følger med. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Ytelse

Logitech bedyrer at MX Keys er ment for folk i arbeidslivet som vil strømlinjeforme arbeidsflyten. Dette er selvsagt først og fremst en posisjonering som gjøres i markedsføringsøyemed, men en kan likevel se at en del av funksjonaliteten kan være til stor hjelp for personer som jobber for seg selv og er opptatt av at ting skal være plug and play. Både Logitech Options (programvaren som styrer hvordan tastaturet fungerer) og Flow er enkelt å sette opp, og vil i de fleste tilfeller fungere som det skal uten videre konfigurasjon.



MX Keys vil nok være et friskt pust for mange arbeidstakere. Sitter man i en mellomstor bedrift og er vant med tastaturer på bærbare maskiner eller tastaturer som følger med arbeidsstasjoner vil MX Keys være en definitiv oppgradering. Selv om bryterne ikke er mekaniske føler man en markert overgang i hvor mye trykk man trenger å legge på tastene da de aktueres. Man kan treffe særdeles unøyaktig på tastene, og de vil likevel registrere trykket, men siden de er konkave vet man til enhver tid hvor man har fingrene uten å måtte se ned på tastene.



Likevel er det slik at både tastaturer og mus er særdeles personlige eiendeler. Mange bruker årevis på å finne tastene og bryterne som passer nettopp dem best. Derfor er det noe påfallende at Logitech markedsfører MX Keys mot blant annet utviklere. Er det en yrkesgruppe som har et ekstremt eierforhold til tastaturene sine, så er det programmerere, og de færreste har mye pent å si om «rubber dome»-brytere (om det ikke er snakk om Topre).



Det er ingen problemer å skrive raskt på MX Keys, men når man begynner å bevege seg nærmere 100 ord i minuttet er det klart at aktueringen ikke er perfekt. Det er heller ikke noe man realistisk sett bør forvente. Dette er et tastatur som kombinerer en viss stil og kvalitet med Logitechs bunnsolide programvare og KVM-løsninger. Dette er ikke IBM Model M. Dette er ikke skreddersydd. Ikke en løsning som kommer til å passe for alle – men det er et kompromiss som er bedre enn de fleste. Man får et pent og solid produkt som fungerer som det skal, og som har en funksjonalitet som går langt utover de fleste trådløse tastaturer.

Unifying-dongelen er fortreffelig om man eier flere Logitech-enheter. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Konklusjon

MX Keys er et stilrent og bunnsolid trådløst tastatur som vil være en oppgradering for de aller fleste. Man kan forvente taster og brytere som er bedre enn det du finner i samtlige bærbare PC-er, samt funksjonalitet som er helt i toppsjiktet. Befinner man seg i et kontorlandskap vil antageligvis dine medarbeidere sette pris på de nærmest lydløse tastene, men forvent ikke ekstrem ytelse. Dette er et tastatur man kjøper fordi man får en god pakkeløsning som kanskje ikke er best på alle områder, men bedre enn de fleste på det meste – og soleklart best innen sin nisje.