Beste musematte 2022

De beste musemattene vil gi deg det lille ekstra for gaming og generell PC-bruk. Det er vanvittig mange alternativer på markedet, så vi har fokusert på våre absolutte favoritter. Musematter er kanskje ikke like spennende som et keyboard eller musen selv, men uten et godt underlag blir ikke opplevelsen den samme.

Om du har investert i en bra gamingmus trenger du en god matte for optimal bruk. Men også om du har en billig og enkel mus, vil du kunne oppleve stor forskjell med en musematte av god kvalitet.

Beste musematte

SteelSeries QcK Gaming - beste musematte

Roccat Sense Core - beste billige musematte

Razer Goliathus Chroma - beste gaming musematte

HyperX Pulsefire RGB Mouse Mat - beste gaming musematte for presisjon

Zowie G-SR-SE

Roccat Sense Aimo

Asus ROG Balteus Qi

SteelSeries QcK Heavy

Roccat Sense Pro

1. SteelSeries QcK Gaming Beste musematte Spesifikasjoner Overflate: Eksklusivt QcK mikrovevd stoff Størrelse: 250 x 210 mm – 1600 x 800 mm specifications Condition Ny Game Platform Dagens beste tilbud Les mer hos Kjell & Company (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Jevn og presis overflate + Glimrende kvalitet for pengene + Flere forskjellige størrelser tilgjengelig Grunner til ikke å kjøpe - Drar til seg hår

SteelSeries QcK har en imponerende overflate som fungerer utmerket uansett hva du skal bruke musen din til. Den er markedsført som en gaming musematte, men den fungerer til det meste med sitt minimalistiske design.

Det er ikke så mye som fanger oppmerksomheten bortsett fra den meget gode kvaliteten. Du får kontroll samtidig som bevegelser glir godt over matten.

Gummiunderlaget holder matten på plass, og en fin liten ekstradetalj er at alle gummibitene er små SteelSeries logoer. Musematten kommer i ulike størrelser, så finn den perfekte for ditt behov.

Eneste minuset vi finner er at matten trakk til seg veldig mye hår sammenlignet med andre musematter. Så ha støvsugeren klar om du velger SteelSeries QcK.

2. Roccat Sense Core Beste billige musematte Spesifikasjoner Overflate: Premium mikrovevd stoff Størrelse: 250 x 210 mm – 900 x 420 mm specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Jevn gliding + Litt friksjon for kontroll + Mini-versjonen er perfekt for små PCer Grunner til ikke å kjøpe - Gummiunderlaget kunne vært bedre

Roccat Sense Core er billigere enn de fleste andre gamingmatter, men leverer fortsatt god kvalitet i bevegelse og komfort. Musematten har et minimalistisk design.

Vi har testet fem forskjellige mus - noen for arbeid, noen for gaming - og vi opplevde jevne bevegelser med akkurat passe motstand for nøyaktighet.

Gummiunderlaget fungerer greit, men vi kunne ønsket oss enda bedre feste i skrivebordet. Musematten vil gli litt om du bruker den intensivt.

Hår fester seg raskt, men støvsuges enkelt bort. Matten kommer i flere størrelser, hvor den minste passer fint for folk på reisefot.

3. Razer Goliathus Chroma Beste gaming musematte Spesifikasjoner Overflate: Mikrotekstur stoff Størrelse: 255 x 355 mm – 550 x 1200 mm Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Optimalisert for sensitivitetsmåling og sensorer + RGB lysene er klare og fine Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Størrelsene kan bli litt for store

Det er utrolig mange musematter på markedet, men få kan måle seg med Razer Goliathus Chroma når det kommer til ytelse, feste, RGB og størrelse. Du kan få musematten opp til 3XL og dermed får du en glimrende matte som omtrent dekker hele skrivebordet ditt.

Overflatestoffet er optimalisert for alle sensititivets-innstillinger og sensorer - og det fungerer utmerket. Matten ligger stabilt på underlaget, men det kan godt skyldes størrelse og vekt mer enn godt grep.

RGB-belysningen fungerer flott, men gjør dette til en musematte for gaming fremfor vanlig bruk.

Vær oppmerksom på at denne musematten koster forholdsvis mye.

4. HyperX Pulsefire RGB Mouse Mat Beste gaming musematte for presisjonsspill Spesifikasjoner Overflate: Tettvevd stoff Størrelse: 900 x 420 mm specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + God plass + Sterkt og klart RGB lys + Touch sensor/knapp for lysinnstillinger Grunner til ikke å kjøpe - Ikke ment for arbeid

De fleste musematter prøver å balansere jevne bevegelser og presisjonskontroll. HyperX Pulsefire RGB Mouse Mat satser på sistnevnte. Her får du tydelig tekstur for beste presisjon som vil være til hjelp for spill som Overwatch 2, Destiny 2 og Call of Duty.

Matten føles litt merkelig i starten og er ikke for deg som kun vil ha en enkel, klassisk musematte.

RGB-lysene er sterke og klare.

Denne musematten er ikke for arbeid, men er du en gamer på utkikk etter presisjon er HyperX Pulsefire RGB Mouse Mat et glimrende valg.

5. Zowie G-SR-SE God musematte for e-sport Spesifikasjoner Surface: Color cloth surface Size: 480 x 400 mm specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + E-sport-vennlig + Effektivt gummiunderlag Grunner til ikke å kjøpe - Litt dyr for en minimalistisk matte

Zowie G-SR-SE minner om musemattene fra gode, gamle dager. Her er det fokus på grunnleggende kvalitet, ikke noe annet.

Overflaten er av glimrende kvalitet, stoffet er jevnt og glatt, med nok motstand til å gi full kontroll over bevegelsene. Gummiunderlaget holder matten solid på plass.

6. Roccat Sense Aimo Glimrende musematte for deg som liker RGB Spesifikasjoner Overflatte: Høykvalitets fleksibelt stoff, maskinsydd Størrelse: 350 x 250 mm – 900 x 400 mm specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Flott Aimo belysning med 10 profiler + God lysbryter + Jevn gliding Grunner til ikke å kjøpe - Gummiunderlaget kunne vært bedre

Roccat har alltid hatt imponerende RGB belysning, så det er ingen overraskelse at Roccat Sens Aimo leverer på den fronten. Musematten har to justerbare soner og 10 innebygde lysprofiler som gir sterkt og klart lys du kan synkronisere med andre enheter. Matten har en bryter for belysning, så du kan enkelt skru det av om du trenger en pause.

Overflaten fungerer fint, vi opplevde jevne bevegelser og god hastighet.

Dessverre er ikke gummiunderlaget det beste, ved litt engasjert bruk merket vi at musematten flyttet på seg. Det er ikke spesielt gunstig.

7. Asus ROG Balteus Qi Hard musematte med mange funksjoner Spesifikasjoner Surface: Hard micro-textured, low-friction gaming surface Size: 320 x 370 mm specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + USB tunnel + Qi lading + Stilig RGB lys Grunner til ikke å kjøpe - Litt for hard overflate - Dyr

Om du er vant til myke musematter vil du kanskje trenge litt tilpasningstid med Asus ROG Balteus Qi. Overflaten har også tekstur som kan føles uvant. Fokuset her er på hastighet, noe som passer perfekt for seriøse gamere.

Et par ting kunne vært gjort bedre. Det følger ikke med USB adapter, noe du trenger for å bruke Qi-ladingen. Musematten trenger to USB-porter for å bruke alle funksjoner, så den er ikke førstevalget for deg som gamer på laptop. Qi-ladingen var heller ikke den beste.

Uansett får du mange gode funksjoner. RGB-lysene er fine og har 15 justerbare soner og en egen bryter for ni lysprofiler. USB-tunnelen gir flott tilgang for ledninger til mus og keyboard.

8. SteelSeries QcK Heavy Beste musematte med håndleddstøtte Spesifikasjoner Overflate: 133.6" overflate Størrelse: 320 x 270 x 6mm specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Tykk pute som støtter håndleddene + Samme gode kvalitet som standard QcK

SteelSeries QcK Heavy kombinerer en flott overflate med et gummiunderlag av ekstra tykkelse, slik at den fungerer som en støttepute for håndleddene. Vi mener dette fungerer bedre enn de tradisjonelle, geléfyllte klumpene du finner andre steder - men om du skal ha optimal støtte for håndleddene bør du kjøpe en separat løsning for dette.

Heavy-versjonen fra SteelSeries har samme gode kvalitet som QcK, men kommer i litt færre størrelser. Den største, XXL, har ikke samme tykkelse som de andre - så om ergonomien er hovedårsaken til at du kjøper deg musematte bør du går for Medium eller Large i stedet.

9. Roccat Sense Pro Beste musematte for hastighet Spesifikasjoner Overflate: Materiale av militær kvalitet Størrelse: 450 x 450 mm – 900 x 420 mm specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lav friksjon for hastighet og bevegelse + Godt gummiunderlag + Forsterket søm rundt kantene Grunner til ikke å kjøpe - Kan ta litt tid å bli vant med teksturen

En musematte for kompetitiv gaming må ha mindre friksjon enn vanlige matter, og det er akkurat det Roccat Sense Pro tilbyr. Teksturen gir motstanden du trenger for nøyaktig manøvrering og raske bevegelser.

Musematten er solid, med forsterket søm rundt kantene og god gummibase. Denne vil holde lenge. Den kommer i to størrelser.

Designet er ikke spesielt spennende, men det er heller ikke nødvendig - her er det kvaliteten som står i fokus.