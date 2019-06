iPad får endelig støtte for mus gjennom en skjult funksjon i iPadOS

Den desidert største endringen Apple introduserer med nye iPadOS fikk ingen omtale fra scenen under WWDC 2019-presentasjonen: nemlig støtte for mus. Den skarpøyde programvareutvikleren Steve Troughton-Smith har imidlertid oppdaget funksjonen godt skjult i den første beta-utgaven av iPadOS.

Hello mouse support on iOS 13! It’s an AssistiveTouch feature, and works with USB mice. @viticci nailed this pic.twitter.com/nj6xGAKSg0June 3, 2019

Hvis du har iPadOS-betaen kan du grave deg ned i tilgjengelighetsinnstillingene og aktivere bruk av mus enten med USB-kabel og USB-A-til-USB-C-adapter, eller trådløst via Bluetooth. Tom’s Guide har testet det bare for å se hvordan det fungerer.

Først må du åpne innstillingspanelet, og deretter gå til «Tilgjengelighet». Allerede her får vi et hint om at Apple ikke har ment at denne funksjonen skal brukes av folk flest, men heller av folk som trenger spesielle løsninger.

Derfra trykker du på «Berøring» og deretter «Tilpasset berøring» der man finner funksjoner som skal hjelpe dem som trenger tilpasninger for å bruke iPad. Her kan du endelig trykke på «Pekeenheter» og velge typen tilkobling du vil bruke. Ifølge Tom’s Guide vil en stor og rund musepeker umiddelbart dukke opp, og det ser ut som en «fantomfinger som svever over skjermen».

Vi har tatt en grundig første titt på nye Mac Pro

Her er alt vi vet om macOS Catalina så langt

Her brukes iPad Pro med en trådløs mus. (Bilde: Tom's Guide) (Image: © Tom's Guide)

Men hva skjer videre?

Det er altså viktig å understreke at Apple har skjult denne funksjonen godt, tross at det er snakk om en av de mest etterspurte funksjonene på iPad helt siden selskapet begynte å posisjonere nettbrettene sine mer som laptop-erstattere. Dette er altså ikke noe Apple promoterer, og man kan vel heller si at de mer prøver å skjule det.

Men hvor? Kan de være at de ønsker å teste ut funksjonen før de skal rulle den ut som en mer utbredt mulighet? Eller er det dette vi må ta til takke med?

Disse spørsmålene er umulig å svare på, men det vi vet sikkert er i hvert fall at det nå er mulig å bruke mus på iPad. Dermed rykker Apples nettbrett et stort steg nærmere å erstatte laptopen din.