PC-høyttalere test: Få den beste lyden fra datamaskinen

Velkommen til vår PC-høyttalere test! Her vil du finne våre utvalgte favoritter blant kjente merker som blant annet Audioengine, Logitech og Razer. Vi anbefaler PC-høyttalere i ulike prisklasser og med ulike funksjoner, slik at du kan finne en modell som passer perfekt til ditt behov.

Sammen med våre britiske kollegaer har samtlige modeller blitt testet med fokus på konstruksjonskvalitet, størrelse, lydkvalitet, subwoofers, funksjoner og mye annet. Det viktigste for oss er hvor god verdi man får for pengene, så våre anbefalinger er ikke nødvendigvis alltid det aller råeste, men hva som er verdt å kjøpe for de fleste.

PC-høyttalere test - kort oversikt

TESTVINNER: Audioengine A2+ - best i test Creative Pebble Plus - beste billige PC-høyttalere SteelSeries Arena 9 - beste premium høyttalere Logitech G560 - beste RGB-belysning Razer Nommo Pro - beste PC-høyttalere for gaming SteelSeries Arena 3 - beste billige gaming-høyttalere Logitech Z407 - beste allround PC-høyttaler Edifier G2000

Beste PC-høyttalere

Audioengine A2+ kobles til datamaskinens USB-port og gir ukomprimert lyd og fantastisk lydkvalitet med sin innebygde DAC. (Image credit: Audioengine)

1. Audioengine A2+ De beste PC-høyttalerne akkurat nå Spesifikasjoner Vekt: 1,6 kg (venstre), 1,4 kg (høyre) Mål: 15.24 x 10.16 x 13.34 cm Elementer: 2,75" bass, 0,75" diskant Tilkoblinger: Trådløst med Audioengines W3-adapter Innganger: USB, RCA, 3.5 mm stereo Utganger: RCA Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Innebygd digital-til-lyd-konverterer + Ukomprimert lyd via USB Grunner til ikke å kjøpe - Ingen subwoofer

Audioengine A2+ har flere år på nakken, men er fortsatt blant det beste du kan få tak i når det gjelder PC-høyttalere. Disse stilige høyttalerne bruker datamaskinens USB-port for ukomprimert lyd og du får en fantastisk lydkvalitet med den innebygde DACen.

Audioengine A2+ leveres uten subwoofer, men det er egentlig ikke en dealbreaker. Det finnes en RCA-utgang om du vil koble til en ekstern basshøyttaler (som Audioengine praktisk nok selger separat).

Her får du mye lyd for pengene.

Creative Pebble Plus er suverene PC-høyttalere til en lavere pris (Image credit: Creative)

Creative Pebble Plus er virkelig gode PC-høyttalere til en lavere pris enn de fleste andre modellene på listen. Høyttalerne fungerer både til gaming og film.

2.1-systemet består av to elementer vinklet i 45 grader og en down-firing subwoofer. Dette er kanskje ikke optimalt for audiofile, men det gir mye lyd for pengene.

Høyttalerne leverer godt gjennom hele registeret og har god støyreduksjon på høyt volum.



(Image credit: Future / James Holland)

Lite kan erstatte opplevelsen av ekte surroundlyd, men det er ikke mange PC-høyttalere på markedet som gir deg fulle 360 grader med lyd. Steelseries vil gjøre noe med dette, og Arena 9 er den beste løsningen akkurat nå.

Her får du seks separate høyttalere: To i front, en i midten, to bakre høyttalere og en subwoofer. 5.1-systemet gir deg en lydopplevelse som vil ta gamingen til et nytt nivå. Ulike lyder i spillet vil bevege seg rundt deg, og med deg, mens du spiller - akkurat slik spillutviklerne ønsker det. Og takket være subwooferen vil du virkelig føle eksplosjonene (om du spiller slike spill).

Også i stereo får du et detaljert, klart og engasjerende lydbilde.

Om du ønsker å investere i surroundlyd er Arena 9 vår sterkeste anbefaling. Sørg bare for å ha plass til systemet.



Logitech G560 er en av de beste høyttalerne for gaming (Image credit: Future)

Logitech G560 er perfekte for deg som liker RGB-belysning. Dette er de første Logitech-høyttalerne som har blitt utviklet spesifikt for gaming og resultatet er glimrende.

Via Logitechs programvare kan du styre belysningen slik du ønsker. Vi mener Logitech G560 er blant de aller beste PC-høyttalerne for gaming, og definitivt modellene med best RGB.



Razer Nommo Pro har mye å by på og er definitivt en god investering (Image credit: Razer)

Razer Nommo Pro har et ganske morsomt navn og et unikt utseende, men dette er høyttalere av høy kvalitet du bør ta på alvor - og ikke bare på grunn av den høye prisen.

Den dundrende subwooferen blåser deg omtrent over ende og takket være Razer Chroma-funksjonaliteten ser høyttalerne like bra ut som de låter.

Det finnes definitivt billigere PC-høyttalere, men med såpass høyt kvalitetsnivå gir likevel Razer Nommo Pro god verdi for pengene.



(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Steelseries Arena 3 er selskapets PC-høyttalere for de ferske entusiastene. De er de enkleste høyttalerne i Arena-serien, men du får fortsatt et rikt og fyldig lydbilde.

Mid-range er solid og lyden brer seg godt ut i rommet. Bassen er ikke like fyldig som hos Arena 9, dette er tross alt mer kompakte høyttalere.

Det vi virkelig liker er muligheten til å finjustere lyden takket være Steelseries Sonar Audio Suite. Her kan du tilpasse lydbildet mye mer detaljert enn hos mange andre konkurrerende høyttalere. Du får også flere innganger og en multifunksjons-knapp som raskt lar deg bytte fra en enhet til en annen om du ønsker å bruke flere.



Logitech Z407 gir overbevisende lyd og solid konstruksjonskvalitet (Image credit: Future)

Logitech Z407 er et par minimalistiske, kapselformede høyttalere som leverer god lydkvalitet og greit volum - samtidig som de tilbyr trådløs tilkobling og to fysiske innganger. Subwooferen er overraskende kraftig til å være såpass liten og gir buldrende bass under intensive spillsekvenser.

Den trådløse kontrollpucken er litt forvirrende i starten, men etter litt bruk vil du se at dette er et smart tillegg til et allerede godt lydsystem.



(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

8. Edifier G2000 Minihøyttalere med stor lyd Our expert review: Spesifikasjoner Vekt: 698.5 gram per høyttaler Mål: 10.6 x 10.5 x 13 cm (per høyttaler) Elementer: 2 x 0.75" subwoofer Tilkoblinger: Bluetooth Innganger: Bluetooth, USB sound card, 3.5mm Utganger: Sub out Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Mange lydinnganger + Mye lyd til størrelsen Grunner til ikke å kjøpe - Ikke veldig detaljert diskantlyd

Edifier G2000 er blant de minste PC-høyttalerne du kan finne, men ikke la størrelsen lure deg. Her får du overraskende mye lyd fra et spinkelt rammeverk.

I våre tester fikk vi en rik og levende lyd med balansert mid-range og klar diskant. Vi liker også at du kan koble til via Bluetooth i tillegg til USB og 3.5 mm.

Her får du gode, kompakte PC-høyttalere som gir bra lyd, RGB-belysning og et unikt utseende.



Kjøpsråd og vanlige spørsmål

Slik tester vi PC-høyttalere Vi tester en mengde PC-høyttalere hvert år og har lært oss hva vi skal fokusere på. Det er viktig for oss er å vurdere ytelsen målt opp mot hva produsentene påstår de leverer. Når vi tester PC-høyttalere sjekker vi tilkoblingsmuligheten, lydkvalitet, muligheter for tilpasning og justeringer, medfølgende subwoofers, konstruksjonskvalitet og eventuell ekstra funksjonalitet som RGB-belysning. Vi tester lyden på ulike musikksjangre og fra ulike strømmetjenester for å være sikre på at høyttalerne kan håndtere alt fra dunkende, basstung trance til podcaster med lavere volum.

Hvilken produsent lager de beste PC-høyttalerne? Markedet for PC-høyttalere er ganske variert nå for tiden og det produseres gode høyttalere fra en rekke merker. Blant de mest stabile produsentene er Logitech, Razer og Edifier. Logitech utvikler modeller i flere prisklasser, mens Razer lenge har vært en favoritt blant gamere. Edifier tilbyr høyttalere i øvre priskategori og passer godt for deg med større krav til lydkvaliteten.

Hva er den beste PC-høyttaleren? Vi mener Audioengine A2+ er den beste PC-høyttaleren akkurat nå. Den har et klassisk, stilrent design med fantastisk lyd - til en overkommelig pris. Det eneste minuset er at det ikke følger med noen subwoofer, men det kan man kjøpe separat.

Hvilken billige PC-høyttaler er den beste? Creative Pebble Plus (Åpnes i ny fane) er en stilig høyttaler med imponerende lyd til å være så rimelig. Har du mindre budsjett enn de aller beste høyttalerne koster, bør du gå for denne.

Hva er den beste Bluetooth-høyttaleren? Om det ikke var en PC-høyttaler du var ute etter, er Sonos Roam (Åpnes i ny fane) den beste Bluetooth-høyttaleren (Åpnes i ny fane) for tiden. Her får du en suveren og kraftig lydkvalitet, i et robust og portabelt design. I tillegg får du mange nyttige funksjoner og lydinnstillinger. Dessuten er Sonos Roam støv- og vanntett. Den er ganske dyr, men verdt hver eneste krone.