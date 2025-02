Xbox bekrefter at Fable er blitt forsinket til 2026 – og viser frem nytt pre-alpha-gameplay

Xbox har offisielt bekreftet at Fable blir utsatt til 2026

Xbox Game Studios-sjef Craig Duncan sier at Playground Games får «mer tid»

Ny pre-alpha gameplay har blitt vist, noe som gir en første titt på spillet

Xbox har nå bekreftet at Fable ikke vil bli lansert før i 2026, men har også gitt en første titt på spillets gameplay. Nyheten kom under den siste episoden av Xbox Podcast, der Xbox Game Studios-sjef Craig Duncan avslørte at Playground Games sitt kommende fantasy-rollespill (RPG) ikke lenger vil lanseres som opprinnelig planlagt i 2025, men vil i stedet bli utsatt til 2026.

Da Xbox-profilen Tina Amini spurte hvordan utviklingen går, svarte Duncan: «Vi er veldig spente på Fables fremgang og hvor Playground befinner seg. Vi har tidligere annonsert at Fable vil bli utgitt i 2025. Vi har faktisk bestemt oss for å gi spillet mer tid. Det vil nå lanseres i 2026. Jeg vet at dette kanskje ikke er nyhetene folk ønsker seg nå.» Duncan la til at han har «full tillit» til Playground Games, med henvisning til studioets suksess med den populære Forza Horizon-serien.

«Bare tenk på hva Playground Games gir Fable som en franchise – forestill deg den visuelle kvaliteten vi forventer fra Playground Games, pluss flott gaming, britisk humor og deres syn på Albion», sa Duncan. «De er inspirert av det som har kommet tidligere i serien, men de gjør sin egen tolkning – og det er, helt ærlig, den vakreste versjonen av Albion vi noen gang har sett.»

«Vi er veldig spente på planene og fremtiden. Vi vil at fellesskapet skal forstå at vi gjør dette for å få frem det beste i spillene og lagene, noe som til slutt fører til best mulig opplevelse for spillerne.»

Duncan viste deretter frem noen klipp fra spillets pre-alpha gameplay, tatt opp direkte i spillet. I opptakene så vi den spillbare karakteren vandre gjennom vakre skoger, ri på hest, utsikt over urbane miljøer, noen filmsekvenser og til og med kamp mot monstre – inkludert en varulv.

Han bekreftet også at han har testet spillet selv, inkludert å utforske urbane miljøer, fullføre oppdrag, delta i kamper, møte en sjef og bruke magi. «Det var fantastisk», sa Duncan. «Jeg hadde en veldig god opplevelse.»

Fable blir det fjerde spillet i serien og ble kunngjort så tidlig som i 2020. Siden den gang har utviklingen gått relativt stille, helt til spillet igjen ble vist frem på Xbox Games Showcase 2023 i en ny, humoristisk trailer. I fjor fikk vi enda en filmatisk trailer som ga et dypere innblikk i spillets karakterer og fantasiverden.

