M3 iPad Pro ventes å by på flere OLED-nyheter i 2024 – med en saftig prislapp

Apples iPad Pro er utvilsomt et av de beste nettbrettene du kan kjøpe akkurat nå, og særlig 12,9-tommers modellen. Ifølge en ny lekkasje kan Apple være i ferd med å løfte nettbrettet til nye høyder med toppmoderne teknologi som sjelden er sett i enheter fra konkurrenter. Med en skyhøy pris.

Denne informasjonen kommer fra skjermbransjeekspert Ross Young, som konsekvent gir nøyaktig informasjon om kommende produkter fra Apple, Samsung og mange andre selskaper. Denne gangen hevder Young at Apple snart vil utstyre iPad Pro med teknologi som ingen annen nettbrettprodusent kan skilte med.

I et svar på et innlegg på X som bemerket at iPad Pro ville bytte fra mini-LED-skjermteknologi til OLED-paneler i 2024, hevdet Young at «det er mye mer som kan sies om OLED-panelene». Disse skjermene vil tilsynelatende bli de «første OLED-nettbrettene med LTPO, første OLED-nettbrett med en tandemstruktur, mest lyssterke OLED-nettbrett med lengst levetid, de letteste og tynneste OLED-nettbrettene samt TFE».

Kort forklart antydes det at fremtidige iPad Pro-nettbrett skal bli lyssterke, lette og slanke, samtidig som de får lang batterilevetid. Det er gode nyheter hvis du ønsker å kjøpe en iPad Pro neste gang den oppdateres.

En potensielt enorm oppgradering

For å dykke ned i detaljene, gir en «tandemstruktur» OLED-panelet økt holdbarhet og lysstyrke. Den kan potensielt øke holdbarheten med så mye som fire ganger og dessuten doble lysstyrken, ifølge Wccftech. LTPO betyr at OLED-panelene vil støtte Apples ProMotion-teknologi for adaptive oppdateringsfrekvenser opp til 120 Hz, mens TFE sørger for at skjermene kan gjøres tynnere enn det som i dag finnes i eksisterende iPad-modeller.

Alt dette luder utrolig ekstremt oppmuntrende. Med disse skjermoppgraderingene vil Apple kunne fornye og redesigne sin iPad Pro betydelig, og ytterligere øke ledelsen i toppen av nettbrettmarkedet. Tar man med de ekstra fordelene med OLED i beregningen – inkludert dypere svartnivåer og forbedret batterilevetid – er det er mange grunner til å se frem til de kommende iPad-modellene.

Men det er ikke bare gode nyheter. Mens Apples angivelige implementering av OLED-teknologi uten tvil vil være imponerende, vil vi sannsynligvis oppleve at prisene for iPad Pro skyter i været. Ifølge tipseren Revegnus vil 11-tommersmodellen av iPad Pro få en startpris på 1.500 dollar (ca. 15.000 kroner direkte omregnet etter dagens valutakurs), mens 12,9-tommersmodellen vil koste opp mot 1.800 dollar (ca. 18.500 kroner direkte omregnet etter dagens kurs). Det blir dermed litt dyrere sammenlignet med dagens modeller, som hos Apple har priser fra henholdsvis 11 290 og 15 490 kroner.

Hvorvidt Apple faktisk vil øke iPad-prisene som antydet gjenstår å se. En så kraftig prisøkning virker usannsynlig, men vi vil ikke utelukke en viss økning. Uansett vil vi sannsynligvis se en stor forbedring i iPad Pro-skjermene, og hvis dette er noe du verdsetter, har du mye å se frem til.

