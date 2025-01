De 11 mest spennende teknologitrendene i 2025, ifølge CES 2025

CES 2025 er over, og et opprømt TechRadar-team har kommet tilbake med merkelige minner om rare, lodne roboter og lysterapi-ansiktsmasker. Ja, CES kan være et merkelig sted, men det er også en pålitelig smakebit på de typene gadgets og teknologitrender vi sannsynligvis vil se i året som kommer – så vi har samlet alle de store her på ett sted.

Men ikke ALT vil handle om AI. Faktisk har vi utelatt det fra denne listen, med tanke på at alle vet at AI vil bli bakt inn i hvert produkt under solen i 2025.

I stedet har vi fokusert på trendene vi tror vil gjøre størst forskjell for den gjennomsnittlige teknologientusiasten. Det betyr fremskritt innen TV-teknologi (som trådløse tilkoblingsbokser og RGB-bakgrunnsbelysning), fascinerende innovasjon på bærbare skjermer og den raskt voksende verden av smarte briller.

Vi kaster også lys over dingsene som er skapt for å øke kaffedrikkingen vår og bedre livene til våre pelskledde venner i 2025. Så ta en pause fra dine flunkende nye nyttårsforsett et øyeblikk og bli med oss på en tur gjennom årets største teknologitrender, som spådd av CES …

1. RGB-bakgrunnsbelysning er TV-enes fremtid

(Image credit: Future)

Roboter prøver å stjele rampelyset, men TV-er har alltid befunnet seg i hjertet av CES. Og årets mest betydningsfulle TV-trend er utvilsomt RGB-bakgrunnsbelysningsteknologi for LCD-skjermer.

Naturligvis har teknologigigantene alle sine egne forvirrende navn på denne teknologien, der Hisense, Samsung og TCL alle viste frem sine versjoner på CES 2025. Men alt du trenger å vite er at det er en ny vri på å lage LCD-TVer som vil gjøre dem enda mer lyssterke eller i det minste mer strømeffektive med samme lysstyrke.

Foreløpig bruker de fleste mini-LED-bakgrunnsbelysninger et rutenett av blå lysdioder, som sender lyset gjennom et fargefilter for å skape det endelige bildet. I stedet bruker RGB-bakgrunnslys (som navnet antyder) rødt, grønt og blått lys, noe som betyr at fargefiltreringslaget gjør mye mindre arbeid og lar lysstyrken skinne gjennom.

Selv om teknologien ikke vil bli helt mainstream i år, vil Samsungs 'RGB Micro LED Backlight' sannsynligvis komme i en 4K-TV i år, og TCL-følger etter i 2026. Så hvis du tilfeldigvis vinner i lotto, kan du glede deg til Hisenses 116-tommers TV med sin 'TriChroma RGB Backlight' som også kommer på markedet senere i år. Vi regner med at det vil være en kasting mellom RGB-bakgrunnsbelysning og trådløse tilkoblingsbokser for TV-trenden i 2025.

2. Enorme TV-er vil fortsette fremgangen

(Image credit: HIsense)

Enorme TV-er er ikke akkurat en ny CES-trend, men dette var første gang vi har sett 100-tommers modeller fra praktisk talt alle store produsenter. Hisense, Samsung, TCL og LG brøt den barrieren på messen, mens Samsung også viste frem en 115-tommers versjon av sin førsteklasses Samsung QN90F Neo QLED.

I fjor så vi 97-tommers TV-er nå nye nivåer av popularitet på grunn av en kombinasjon av lavere priser (i det minste for rimeligere VA LCD-paneler) og en post-pandemisk oppgraderingssyklus som fikk mange til å erstatte modellene de kjøpte under nedstengningen. Men betyr det at 100-tommers TV-er vil bli normen i 2025?

Ikke nødvendigvis. Som TechRadars TV-maskinvareekspert James Davidson har hevdet, vil mange av de store modellene som vises på CES være i premium-enden (tenk et sted i området $15 000 (ca. 170 000 kroner) og over, basert på dagens modeller). Dessuten vil 4K eller UST (ultra short throw) projektorer sannsynligvis fortsette å tilby bedre valuta for pengene innenfor disse større skjermstørrelsene.

Likevel har CES 2025 vist at 100-tommers monolitter ikke lenger er konsepter eller engangsprodukter, og den økende populariteten til enorme TV-er vil sannsynligvis fortsette i år.

3. E Ink vil redde oss fra overbelastning

(Image credit: Continental / Pocketbook)

Noen ganger kan det føles som om vi bruker 90 % av vår våkentid på å se på skjermer, noe som sannsynligvis er årsaken til at E Ink (eller epapir)-skjermer igjen var en trend på CES 2025. Ja, de er også skjermer, men de er litt mer øyevennlige (og mindre strømkrevende) enn en OLED.

Vi så Continental avduke bildashbord med personlige E Ink-skjermer, som vi er ganske begeistret for, sammenlignet med den enorme skjermen til BMWs nye iDrive-system. InkPoster, som bruker E Inks nye avanserte Spectra 6-fargeteknologi, ser også ut som et subtilt veggkunstalternativ til Samsungs The Frame Pro TV.

Vår favorittvri på trenden var imidlertid TCL 60 XE, som vant vår CES 2025-pris for telefoninnovasjon. Den bruker kanskje ikke elektronisk papirteknologi, men TCLs telefon har en NXTPaper-bryter som lar deg umiddelbart slå på en modus som er nær å replikere en Amazon Kindle.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Å bytte mellom de to modiene ser ut som iPhones NameDrop-effekt, og fordelene er at den både nipper til strøm (noe som potensielt gir ukelang batteritid) og skaper en forfriskende distraksjonsfri leseopplevelse for en telefon. Mer av dette takk, Apple og Samsung.

4. Robotstøvsugere vil lære nyttige nye triks

(Image credit: Roborock / Switchbot)

Robotstøvsugere var som en hoffnarr på CES 2025, og underholdt publikum med mange fancy nye triks. Men de viste seg ikke bare frem, for noen av de nye funksjonene ser virkelig nyttige ut.

Roborock Z70 har for eksempel en mekanisk gripearm som fanger opp løse sokker du har lagt igjen i veien og kaster dem i en skittentøyskurv.

SwitchBot K20+ Pro tok multitaskingen enda lenger, og bygget på en modulær plattform som lar deg legge til praktisk tilleggsutstyr som en luftrenser, sikkerhetskamera og til og med et lite brett for levering av smørbrød.

Men på et praktisk nivå har Dreame X50 Ultra Complete sannsynligvis den beste superkraften – evnen til å gå i trapper. De små bena kan hjelpe den med å klatre opp til 4,2 cm i høyden i et enkelt trinn (eller 6 cm på to). Denne modusen kalles «ProLeap».

5. Smartbriller blir allemannseie

(Image credit: Halliday / Future)

Det har tatt noen år, men smarte briller blir sakte sosialt akseptable – og CES 2025 viser at dette kan bli deres store gjennombruddsår.

To modeller skilte seg ut blant de mange rivalene til Ray-Ban Meta (som fortsatt er våre favoritter som de beste AI-smartbrillene). Halliday Smart Glasses har fått til å se nøyaktig ut som tradisjonelle briller, hovedsakelig fordi de har en liten skjerm i stedet for å prøve å bruke bølgelederteknologi for å projisere informasjon på linsene.

Den skjermen ser ut som en 3,5-tommers monokrom skjerm når den er nært øyet ditt – og det er en løsning som ga oss litt tvil, med tanke på at fulle AR-spesifikasjoner forventes fra Meta, Snap med flere i løpet av det neste året eller to. Likevel fungerer det, og Halliday AI-appen betyr at den kan gjøre taleoversettelse, sving-for-sving-navigasjon, teleprompting og mer.

Vinneren av prisen for beste AR-briller på CES 2025 var imidlertid Xreal One Pros. De bygger på Xreal One (en personlig bærbar skjerm) som er noen måneder gammel, og gir deg bilde i full HD og en kraftig X1-brikke med innebygde romlige datakraft. Vi kalte det en «ekstremt imponerende opplevelse» og ser frem til å teste dem i den virkelige verden snart.

6. Helseteknologi vil bli en integrert del av hverdagen

(Image credit: Withings / Amp Fitness)

Smarthjemteknologi kan fortsatt føles frustrerende dum, men det var tegn på CES 2025 på det vi alltid har ønsket oss – personlig helseovervåking som smelter inn i tradisjonelle husholdningsartikler, som baderomsspeil.

For øyeblikket topper speilteknologien på LED-lys og unødvendige bevegelsessensorer. Men Withings Omnia (dessverre fremdeles bare et konsept) lover å synkronisere med andre gadgets for å gi deg et fullstendig bilde av helsen din (for å forklare den slitne personen i speilbildet).

Speilets base kan også måle vekten din, hjertehelsen din og metabolske helse, så det er ingen grunn til å betale for en mengde andre dingser. Det vil tilsynelatende også være i stand til å kjøre EKG (elektrokardiogram) og se etter tegn på atrieflimmer, alt i et tilbehør som ser veldig Black Mirror ut … på en god måte.

Andre steder på CES 2025 lar vi også Samsungs AI-drevne mikro-LED-speil undersøke og bedømme hudhelsen vår før vi ruller ned en liste med anbefalinger (som overraskende nok ikke inkluderte «prøv å sove i mer enn to timer»). Diskret bortgjemt på en vegg var favoritten vår blant treningsteknologien på messen, Amp Fitness-maskinen – tenk Peloton for kabelbasert styrketrening.

7. Kjæledyrene våre vil oppleve en gadget-eksplosjon i 2025

(Image credit: Pawport / LG)

Vi spurte ikke direkte noen katter eller hunder om hva de syntes om CES 2025, men vi ser for oss at mange av dem likevel ga showet et godkjennende nikk. Det var et vell av teknologi designet for våre pelskledde venner, og spesielt noen av dem fanget vår oppmerksomhet.

Ok, den første av disse – Levoit Pet Odor & Hair Air Purifier – er mer til for kjæledyreiere enn familiehunden. Den er programmert til raskt å oppdage det som høflig blir referert til som «nøkkelstoffer» og justere viften for raskt å fjerne den støtende lukten, mens et karbonfilter hjelper til med å nøytralisere dem. Hvis det betyr at hunden din sjeldnere opplever å bli forvist fra stuen, er vi sikre på at den vil verdsette denne.

Katter vil også garantert godkjenne LGs AeroCatTower, en luftrenser som fungerer som et podium for en katteseng. Tårnet inkluderer en varmeovn for å holde katten din god og varm, og det er til og med en innebygd vekt slik at du i det skjulte kan måle vekten. Den eneste ulempen er at fanget ditt plutselig kan bli et mindre tiltalende døsested for pusen din.

En ny versjon av dyredøren Pawport og en nestegenerasjons hundesporer kalt Tractive (som lover å fortelle deg hvorfor hunden din bjeffer) var også på utstilling på CES 2025, og det er det ingen tvil om at kjæledyr – og til og med insekter – kommer til å ha et morsomt, teknologidrevet år.

8. Bærbare datamaskiner vil gi oss mer skjermplass

(Image credit: Lenovo / Asus)

Vi snakker ikke om laptoper med stor skjerm. Vi tenker pålaptoper i standardstørrelse som på mirakuløst vis får ekstra skjermplass, som den nye Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable.

Denne ThinkBook-modellen, som fikk sin debut på CES 2025, er den første i sitt slag – en bærbar datamaskin med en «rullbar skjerm» som du faktisk kan kjøpe. Som du kan se i videoen nedenfor, vokser skjermen fra en 14-tommers liggende skjerm til en 16,7-tommers vertikal med et knappetrykk.

Selv om vi absolutt har forbehold om slitasje, pluss å fikse den rullemekanismen hvis den går i stykker, er det vanskelig å ikke være begeistret over den rene gadget-gleden som Lenovo har skapt her … helt til du ser den amerikanske prislappen på $ 3 499

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Hands-On: Rollable Screen That Expands to 16.7 Inches! - YouTube Watch On

Rullbare skjermer er heller ikke den eneste måten bærbare datamaskiner vil gi oss mer skjermeiendom i 2025. Den seneste Asus Zenbook Duo (2025) imponerte oss også enormt på CES 2025. Den har to lekre 14-tommers OLED-berøringsskjermer med 3K-oppløsning , men den kan også brukes som en tradisjonell bærbar PC ved hjelp av et tradisjonelt tastatur som sitter øverst på av en av dem.

Vi kalte det «kongen av on-the-go funksjonalitet», og det er nok et eksempel på hvor mye mer allsidige bærbare datamaskiner vil bli i 2025.

9. Oura og Samsung får konkurrenter i smartringmarkedet

(Image credit: Ultrahuman / Circular Ring)

Fjorårets CES 2024 var der smarte ringer tok stafettpinnen fra smartklokker som det mest spennende innen wearables – og i år så vi de små helsesporerne virkelig modne.

Kampen om tittelen som beste smartring handler ikke lenger bare om Oura vs Samsung. På CES 2025 ankom Circular Ring 2 med et par nyttige innovasjoner – et appbasert størrelsessystem som er smidigere enn å prøve på plastringer og en FDA-godkjent AFib-deteksjonsalgoritme.

I mellomtiden har Ultrahuman er nesten som Apple Watch Edition med noen 18K gull- og platinaversjoner av sine smarte ringer. Disse nye Ultrahuman Rare-modellene (prisene starter på £ 1 499) vil ikke akkurat være de vi skynder oss å kjøpe, men de viser at markedet for smartringer er i vekst.

Til tross for deres kompakte størrelse, er det fortsatt rom for innovasjon innen smarte ringer også – den sørkoreanske oppstarten VIV Health avduket VIV Ring på CES 2025, som kan generere tilpassede lyder for å hjelpe deg med å sove, basert på analyse av slumringsdataene dine.

10. Kaffen blir for alvor teknologisk

(Image credit: KaraPod / AstroBrew)

I følge kaffekjennere vil de store trendene i år være eksklusive pods, bærekraftige bønner og et økende antall hjemme-espresso-kjennere. Men hvis CES 2025 er sannspådd, kan vi også legge merkelige og eksentriske kaffedingser til den listen.

Det merkeligste var kanskje KaraPod, som aldri trenger å fylles med vann – i stedet bruker den kondensert luft fra hjemmet ditt for å gjøre det oppkvikkende og svart. Det konseptet gjorde at vi på den ene siden lot oss begeistre av de utvilsomme miljøfordelene og kjente et visst ubehag ved tanken på at vi skulle drikke (riktignok filtrert) fuktigheten fra den tørkende klesvasken vår.

Noen andre fine ideer vi kom over omfattet AstroBrew-maskinen (som lover å piske opp et velsmakende kaldt brygg på få minutter) og Midea Barista Brew-systemet, som bruker AI for å lære smakspreferansene dine. Uansett preferanset, holder det ikke med en kopp instant i 2025.

11. AI-robotene kommer

(Image credit: Future)

Det er smertelig opplagt å si at AI kommer til å bli en teknologisk trend i 2025, så vi utelot det fra denne listen. Det er forståelig nok også en viss hype-tretthet blant teknologifans som føler at AI kan jobbe hardere for aksjonærene enn for brukerne. Men et AI-tilstøtende rom hvor det har en fascinerende innvirkning er robotikk.

I fjor snakket vi med produsenten av roboten Ai-Da, som raslet opp et maleri som solgte for over 1 million dollar, og vi kan forvente mange flere historier om det temaet i 2025. Det er fordi robotselskaper som Realbotix bruker AI for å gjøre humanoidene deres enda mer skummelt realistiske.

@techradar Realbotix Aria humanoid robot interview! She moves, talks, can use AI to identify emotions, and more! Oh, and she costs $175k. #ces2025 #techtok #techradar #ces #viral #lasvegas #robot #humanoidrobot #humanoid #uncanny #uncannyvalley ♬ original sound - TechRadar

Vi chattet med Realbotix Aria på CES 2025 ovenfor (som kan bli din for rolige $ 175 000), og selv om det fortsatt er et stykke igjen, er evnen til å snakke mer samtaleaktig og også danne seg et inntrykk av på din fysiske helse ved hjelp av et infrarødt kamera tegn på hvor denne teknologien er raskt på vei.

Om et tillignende tema snakket Agility Robotics (produsenten av Digit-roboten nedenfor) om planene deres om å bli det første humanoide robotselskapet som lager en robot som trygt kan jobbe side ved side med mennesker. Hvis du trodde skillelinjene mellom menneske og maskiner ble uskarpe i 2024, har 2025 noen overraskelser til deg ...