Samsung viser frem fremtidens design i Milano: AI vil bli en «venn» som følger deg gjennom livet

Samsung ønsker å sette «humanity first» i sin designfilosofi.

AI vil fungere som en diskret følgesvenn i hverdagen.

Nye produkter ble vist frem, inkludert deres enorme mikro-RGB-TV og transparente TV.

Samsung er en av de store teknologiaktørene som deltar på årets Design Week i Milano, hvor selskapet nå viser frem sin visjon for hvordan fremtidens teknologi bør designes. Under en presentasjon ledet av Samsungs Chief Design Officer Mauro Porcini, fikk vi høre mer om hvordan selskapet ønsker å sette mennesker i sentrum for produktutviklingen.

Porcini beskrev hvordan Samsung ønsker å skape teknologi som gjør livet enklere, hjelper folk å leve lenger og gir flere muligheter til å uttrykke sin personlighet. Både gjennom produktene i hjemmet og de du bærer med deg i løpet av dagen. En viktig del av visjonen er at teknologi skal gli inn i hverdagen snarere enn å dominere den.

Mauro Porcini snakket om selskapets designvisjoner og kommende planer. (Image credit: Amanda Westberg)

Et tydelig eksempel på dette som vi har sett tidligere er selskapets The Frame TV-modeller, som er designet for å fungere som en del av interiørdesignet i stedet for bare å være en skjerm. De tilbyr også stor variasjon og muligheten til å tilpasse rammen til din foretrukne stil, som er et designkonsept selskapet ønsker å bygge videre på i fremtiden. Samsung fremhevet også brettbare telefoner og andre designfokuserte produkter som eksempler på hvordan selskapet prøver å kombinere teknologi og estetikk.

Kommende produkter og konsepter

Under presentasjonen fikk vi et nytt blikk på flere kommende produkter og konsepter, inkludert den enorme 130-tommers mikro-RGB-TV-en, som først ble avduket på CES i Las Vegas tidligere i år. Den TV-en vil bli lansert på det nordiske markedet i størrelser fra 50 til 85 tommer. Nøyaktige priser og lanseringsdatoer er ennå ikke klare, men vi har blitt fortalt at de kan bli betydelig rimeligere enn man skulle tro, med tanke på teknologien.

130-tommers-TV-en er virkelig imponerende å se live, her innebygd i veggen med et trepanel rundt. (Image credit: Amanda Westberg)

AI var selvsagt et tilbakevendende tema under presentasjonen. Samsung beskrev hvordan fremtidens AI-system vil fungere mer som en personlig følgesvenn som er tilgjengelig når du trenger det, men som holder seg i bakgrunnen når du ikke gjør det.

For å illustrere dette viste Samsung forskjellige scenarioer fra et tilkoblet hjem. I ett eksempel kan en smart garderobe bruke AI til å gi deg forslag til antrekk, mens et smart speil kan gi deg tips om hudfargen din og hvordan en smart høyttaler kan brukes til å bestille en middag med venner.

Besøkende fikk også se flere eksperimentelle designkonsepter, inkludert forskjellige versjoner av vinylspillere, smarte halskjeder, smarte briller og mer.

Samsung fortsetter med Design Week, hvor selskapet ventes å vise frem flere nyheter og konsepter. Vi vil være på plass og rapportere videre fra arrangementet.

