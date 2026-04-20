Samsung visar upp framtidens design i Milano, där AI ska bli en “vän” som följer dig genom livet

Samsung vill sätta “humanity first” i sin designfilosofi

AI ska fungera som en diskret följeslagare i vardagen

Nya produkter visades upp, inklusive deras enorma micro RGB-TV och genomskinliga TV

Samsung är en av de stora teknikaktörerna som deltar under årets Design Week i Milano, där företaget nu visar upp sin vision för hur framtidens teknik ska designas. Under en presentation ledd av Samsungs Chief Design Officer Mauro Porcini fick vi höra mer om hur företaget vill sätta människor i centrum för sin produktutveckling.

Porcini beskrev hur Samsung vill skapa teknik som gör livet enklare, hjälper människor att leva längre och ger fler möjligheter att uttrycka sin personlighet. Både genom produkterna i hemmet och dem du bär med dig under dagarna. En viktig del av visionen är att tekniken ska smälta in i vardagen snarare än att dominera den.

Mauro Porcini berättade om företagets designvisioner och kommande planer. (Image credit: Amanda Westberg)

Ett tydligt exempel på detta som vi sett tidigare är företagets The Frame TV-modeller, som är designade för att fungera som en del av inredningen snarare än att bara vara en skärm. De bjuder också in till stor variation och möjligheter att anpassa ramen i precis den stil man föredrar, vilket är ett designkoncept företaget vill bygga vidare på i framtiden. Samsung lyfte även fram vikbara telefoner och andra designfokuserade produkter som exempel på hur företaget försöker kombinera teknik och estetik.

Kommande produkter och koncept

Under presentationen fick vi ännu en titt på flera kommande produkter och koncept, som bland annat den enorma micro RGB TV:n på 130 tum, som först presenterades på CES i Las Vegas tidigare i år. Den TV:n kommer att släppas på den nordiska marknaden framöver i storlekar från 50 upp till 85 tum. Exakta priser och lanseringsdatum är inte klart ännu, men vi har fått höra att de kan få betydligt mer överkomliga priser än vad man kanske kan tro, med tanke på tekniken.

Den 130 tum stora TV:n är riktigt imponerande att se live, här inbyggd som en del av väggen med en träpanel runtom. (Image credit: Amanda Westberg)

AI var givetvis ett återkommande tema under presentationen. Samsung beskrev hur framtidens AI-system ska fungera mer som en personlig följeslagare som finns tillgänglig när man behöver den, men håller sig i bakgrunden när man inte gör det.

För att illustrera detta visade Samsung upp olika scenarier från ett uppkopplat hem. I ett exempel kunde en smartgarderob använda AI för att ge klädtips, medan en smartspegel kunde ge dig tips om din hy och hur en smarthögtalare kunde användas för att boka in en middag med vänner.

Besökarna fick även se flera mer experimentella designkoncept, inklusive olika varianter av vinylspelare, smarthalsband, smartglasögon och mer.

Samsung kör vidare med Design Week även under morgondagen, där företaget väntas visa upp fler nyheter och koncept. Vi kommer att vara på plats även då och rapportera vidare från eventet.