IKEA har precis presenterat en ny donutformad smart lampa – och den ser lika bra ut på bordet som på väggen
Varmblixt LED-lampan får en makeover och en smarthem-uppgradering.
- IKEA har lanserat ett gäng nya smartlampor som en del av Varmblixt-serien
- De inkluderar en donutformad LED-lampa med mjukt skiftande färger
- Det finns även en dimbar version av den tubformade Varmblixt-pendellampan
Vi är på CES 2026 där IKEA precis har lanserat en lekfull donutformad smart lampa med mjuka, subtilt skiftande färger. Lampan, som kan monteras på väggen eller användas på ett bord, är ett nytt tillskott i Varmblixt-serien som först lanserades 2022 och är ett samarbete med den nederländska konstnären och designern Sabine Marcelis.
Den ursprungliga kollektionen från 2022 innehöll bland annat servisdelar, pendellampor, en upplyst spegel och den klassiska Varmblixt LED Lamp, som hade blankt orange glas för att reflektera rummets omgivande ljus samtidigt som den spred ett varmt sken.
Nu har IKEA uppdaterat LED-lampan inför 2026 med matt vitt glas och färgskiftande belysning. Lampan levereras med en Bilresa-fjärrkontroll som låter dig bläddra mellan 12 förinställda färger, från rosa och lavendel till mjukt gult. Varje nyans är vald av Sabine Marcelis och flyter mjukt över i nästa.
Alternativt kan du hoppa över fjärrkontrollen och koppla lampan till IKEAs Dirigea Wi-Fi-hub. Då kan du styra lampan via företagets mobilapp eller via andra Matter-kompatibla smarthem-system. Med den här metoden får du tillgång till en bredare palett med över 40 färger.
Om du gillar formen men inte är intresserad av smarthem-funktioner finns det ingen anledning till oro, eftersom den ursprungliga orange versionen utan smart styrning fortfarande kommer att finnas att köpa.
IKEA lanserar även en smart version av den tubformade Varmblixt LED-pendellampan med dimbart vitt ljus. Precis som LED-lampan kan den styras med den medföljande fjärrkontrollen eller kopplas till Dirigea-hubben och integreras i ett större smarthem.
Båda lamporna börjar säljas från och med den första april. Varmblixt LED Lamp får ett pris på 99,99 dollar, eller ungefär 1 100 svenska kronor, medan LED-pendellampan kommer att kosta 149,99 dollar, motsvarande cirka 1 650 kronor. Exakta svenska priser har inte tillkännagivits ännu.
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
IKEA har blivit ett stort namn inom prisvärd smarthem-teknik och lanserade i november 21 nya uppkopplade produkter, däribland ljuskällor, sensorer och smarta uttag. Det ska bli intressant att se vad företagets ingenjörer och designers har på gång under 2026, särskilt när IKEA siktar på att komma ikapp större aktörer som Philips Hue.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Cat EllisHomes Editor