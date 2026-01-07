IKEA har precis presenterat en ny donutformad smart lampa – och den ser lika bra ut på bordet som på väggen

IKEA har lanserat ett gäng nya smartlampor som en del av Varmblixt-serien

De inkluderar en donutformad LED-lampa med mjukt skiftande färger

Det finns även en dimbar version av den tubformade Varmblixt-pendellampan

Vi är på CES 2026 där IKEA precis har lanserat en lekfull donutformad smart lampa med mjuka, subtilt skiftande färger. Lampan, som kan monteras på väggen eller användas på ett bord, är ett nytt tillskott i Varmblixt-serien som först lanserades 2022 och är ett samarbete med den nederländska konstnären och designern Sabine Marcelis.

Den ursprungliga kollektionen från 2022 innehöll bland annat servisdelar, pendellampor, en upplyst spegel och den klassiska Varmblixt LED Lamp, som hade blankt orange glas för att reflektera rummets omgivande ljus samtidigt som den spred ett varmt sken.

Nu har IKEA uppdaterat LED-lampan inför 2026 med matt vitt glas och färgskiftande belysning. Lampan levereras med en Bilresa-fjärrkontroll som låter dig bläddra mellan 12 förinställda färger, från rosa och lavendel till mjukt gult. Varje nyans är vald av Sabine Marcelis och flyter mjukt över i nästa.

Den nya Varmblixt LED-lampan levereras med en fjärrkontroll som låter dig växla mellan 12 utvalda färger, eller så kan du styra den via IKEA-appen om du föredrar det. (Image credit: IKEA)

Alternativt kan du hoppa över fjärrkontrollen och koppla lampan till IKEAs Dirigea Wi-Fi-hub. Då kan du styra lampan via företagets mobilapp eller via andra Matter-kompatibla smarthem-system. Med den här metoden får du tillgång till en bredare palett med över 40 färger.

Om du gillar formen men inte är intresserad av smarthem-funktioner finns det ingen anledning till oro, eftersom den ursprungliga orange versionen utan smart styrning fortfarande kommer att finnas att köpa.

Förutom LED-lampan Varmblixt (vänster) lanserar IKEA även en smart version av pendellampan Varmblixt (höger). (Image credit: IKEA)

IKEA lanserar även en smart version av den tubformade Varmblixt LED-pendellampan med dimbart vitt ljus. Precis som LED-lampan kan den styras med den medföljande fjärrkontrollen eller kopplas till Dirigea-hubben och integreras i ett större smarthem.

Båda lamporna börjar säljas från och med den första april. Varmblixt LED Lamp får ett pris på 99,99 dollar, eller ungefär 1 100 svenska kronor, medan LED-pendellampan kommer att kosta 149,99 dollar, motsvarande cirka 1 650 kronor. Exakta svenska priser har inte tillkännagivits ännu.

IKEA har blivit ett stort namn inom prisvärd smarthem-teknik och lanserade i november 21 nya uppkopplade produkter, däribland ljuskällor, sensorer och smarta uttag. Det ska bli intressant att se vad företagets ingenjörer och designers har på gång under 2026, särskilt när IKEA siktar på att komma ikapp större aktörer som Philips Hue.