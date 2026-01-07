Din Ring-videodörrklocka och dina kameror får en enorm AI-uppgradering

Ring-kameror kan nu meddela dig om ovanlig aktivitet

Det nya verktyget använder AI för att ”lära sig” vad som är normalt i ditt hem

Det finns även nya sensorer för att upptäcka säkerhets- och trygghetsproblem

Vi är på CES 2026 i Las Vegas där Ring precis har presenterat ett gäng nya AI-drivna uppgraderingar som ska göra din videodörrklocka och dina säkerhetskameror ännu bättre på att hålla ditt hem och din familj trygga.

Ett av de mest intressanta tillskotten är AI Unusual Event Alerts som skickar en notis när din kamera eller videodörrklocka upptäcker något som verkar avvika från det normala. Funktionen bygger på Video Descriptions-tekniken som lanserades i juni i fjol och som analyserar händelsen som triggar inspelningen och skickar en textbeskrivning till din telefon så att du själv kan avgöra om det är något som kräver din uppmärksamhet.

Vad som är normalt i ett hem kan vara ovanligt i ett annat så detta är ingen lösning som passar alla. I stället lär sig AI Unusual Event Alerts vad som är normalt just i ditt hem genom att övervaka vardaglig aktivitet och varnar dig när något händer som inte passar in i det vanliga mönstret.

Om du i dag upplever att du får för många notiser kan du välja att endast bli meddelad när något ovanligt inträffar.

Om din Ring-kamera har tvåvägskommunikation kan Active Warnings utfärda en AI-utlöst muntlig varning till potentiella inbrottstjuvar. (Image credit: Ring)

Active Warnings är ytterligare ett nytt AI-drivet verktyg för Ring-kameror och är tänkt att avskräcka potentiella hot mot din egendom så fort de upptäcks.

Funktionen är tillgänglig för dig som är ansluten till Rings program Virtual Security Guard och levererar omedelbara varningar till potentiella inbrottstjuvar eller andra hot via kamerans högtalare samtidigt som en utbildad säkerhetsexpert tittar närmare på händelsen för att avgöra om ytterligare åtgärder krävs, exempelvis tvåvägskommunikation eller kontakt med räddningstjänst.

Sensorer och reglage

Ring använde även sin CES-monter till att visa upp en ny uppsättning sensorer och andra enheter som bygger på Amazon Sidewalk, ett strömsnålt nätverk som kan överföra små mängder data betydligt längre än ditt vanliga Wi-Fi, och som inte kräver någon separat hubb.

Hittills har Sidewalk endast funnits i USA men rullas nu även ut i Kanada och Mexiko, med EU, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Japan planerade att följa senare i år.

Den nya Sidewalk-baserade hårdvaran inkluderar:

Dörr- och fönstersensorer

Rörelsedetektorer

Panikknapp

Glasbrottssensorer

Ytterdörrsensor

Rök- och kolmonoxidsensorer

Sensorer för översvämning och frost

Temperatur- och luftfuktighetssensorer

Luftkvalitetssensorer

Sensor för avloppspump

Det finns även ett gäng nya reglage som gör det enklare att manuellt styra dina Ring-enheter i smarthemmet, däribland fläktstyrning smartkontakt en enkel ljusströmbrytare samt en fjärrkontroll för smart belysning.

Ladda ner appar

Slutligen har Ring öppnat dörrarna till en ny appbutik där du kan ladda ner en mängd tredjepartsverktyg för att få ut ännu mer av dina Ring-enheter. Den är för närvarande endast tillgänglig i USA men förhoppningsvis rullas den ut till fler regioner inom kort.

Du behöver ett kompatibelt Ring-abonnemang för att använda apparna och beroende på vilken tjänst du vill använda kan det även krävas att du registrerar dig hos en tredjepartsleverantör och kopplar denna till ditt Ring-konto.

Utbudet av appar väntas växa under de kommande veckorna så håll utkik i Ring-appen eller på Ring.com för att se vad som blir tillgängligt.