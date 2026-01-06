Cambridge har presenterat tre aktiva bokhyllehögtalare på CES

Möt Cambridges nya aktiva L/R-bokhyllehögtalare: L/R X, L/R M och L/R S

6 utföranden: blå, grön, orange, svart, vit eller exklusiv äkta valnötsfanér

Priserna börjar på 549 dollar för L/R S, upp till 2 299 dollar för L/R X

Många i TechRadar-teamet är på plats på CES 2026 i Las Vegas, inte jag ska sägas men några av oss, och en av de mest överraskande hi-fi-lanseringarna på det stora teknikeventet kommer från den brittiska hi-fi-legenden Cambridge.

Det du tittar på här är något helt nytt för företaget och något som Cambridge inte är kända för: en trio aktiva högtalare i riktigt djärva färgval, inklusive min personliga favorit i en lätt 1970-talsdoftande orange nyans. Däremot vet jag exakt vilket brittiskt ljudföretag jag är van vid att se den här typen av design från: KEF, med sina utmärkta femstjärniga KEF LSX II LT eller nyare KEF Coda W.

Och det verkar som att Cambridge vill ha en bit av den kakan.

Cambridge L/R S, L/R M och L/R X: viktiga funktioner och priser

Som du säkert redan har förstått består L/R-serien av tre modeller: L/R X, L/R M och L/R S. De två största alternativen, L/R X och L/R M, integrerar båda Cambridge Audios StreamMagic Gen 4-plattform, som lovar smidig hi-res-streaming via Wi-Fi, multiroom-funktionalitet och direkt åtkomst till ledande musiktjänster, inklusive Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz Connect, Amazon Music, Deezer, ROON Ready, UPnP och internetradio, samt multiroom-användning via Google Cast eller Apple AirPlay 2. Dessa två introducerar också Cambridges nya och innovativa Torus-diskant samt en ny 2,5-vägs akustisk design.

Den mindre, och betydligt billigare, L/R S erbjuder ett liknande utseende i en Bluetooth-fokuserad design som Cambridge menar passar perfekt för skrivbord, sovrum eller köksbänkar.

L/R X är flaggskeppsmodellen i serien och en modell jag hade turen att få lyssna på under en särskild förhandsvisning i London inför CES. Och låt mig säga så här: den låter betydligt fylligare och mer energisk, samtidigt som den är härligt detaljerad när jag lyssnar på Prince, än vad jag hade väntat mig med tanke på dess storlek och element.

Kanske är den verkliga stjärnan här Cambridges nyutvecklade 28 mm Torus-diskant, som i L/R X kombineras med dubbla 5-tumselement för bas och dubbla 6-tums kraftutjämnande passiva radiatorer, som du kan se på sidorna där, och att se dem vibrera under användning är en del av nöjet. Detta drivs enligt Cambridge av 800 W förstärkning, vilket motsvarar en hel hästkraft per system, 400 W per högtalare.

Du får även Bluetooth, HDMI eARC, ett phonosteg för moving-magnet-pickup, analoga och digitala ingångar samt flexibel högtalare-till-högtalare-anslutning via USB-C eller trådlös WiSA HT, så detta flaggskepp L/R X kan användas i i stort sett alla hi-fi- eller hemmabiosystem jag kan tänka mig, inklusive skivspelare, TV-apparater och allt däremellan. Du får också Cambridges egna DynamEQ, samma EQ-optimering som finns i Special Edition-versionen av Melomania P100-hörlurarna, men som enligt Cambridge är mycket tydligt finjusterad för varje enskild produkt.

Den här flaggskeppsmodellen blir tillgänglig sommaren 2026 för 1 999 euro, samt 100 euro extra för utförandet i äkta valnöt. Tillgänglighet och priser för den svenska marknaden är fortfarande oklart.

Mellanstora L/R M, som fortfarande har StreamMagic inbyggt, är designad för något mindre utrymmen men delar samma 2,5-vägs akustiska design och 28 mm Torus-diskant. Den nöjer sig dock med 300 W systemeffekt, 150 W per högtalare, samt erbjuder lika omfattande anslutningar, inklusive HDMI eARC, Bluetooth, phonosteg för moving-magnet, USB Audio, TOSLINK och subwooferutgång. Den blir tillgänglig från ”sen sommar 2026” för 1 399 euro, eller något mer om du vill ha utförandet i äkta valnöt.

L/R S drivs av 100 W förstärkning, 50 W per högtalare, och har stöd för Bluetooth aptX HD samt ett gäng fysiska anslutningar, inklusive USB Audio för laptop eller stationär dator. Den släpps våren 2026 för 499 euro, eller 549 euro i valnötsutförande.

Det är inte svårt att se lockelsen, även om högtalarna är ganska dyra på grund av den nya akustiska arkitekturen och den omfattande anslutningsmöjligheten som framför allt finns i de två större modellerna. Hur kommer de att stå sig mot dagens klassledare i den här kategorin, läs KEF, vid direkta tester? Det ser jag fram emot att ta reda på.

