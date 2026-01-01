CES 2026 – vad vi kan förvänta oss

Om det finns ett övergripande tema för CES 2026 är det AI. Det kommer att vävas in i varje produkt, varje samtal och varje framtidsspaning kring konsument elektronik, men det kommer långt ifrån att vara den enda stora berättelsen på det som väntas bli världens största teknik mässa.

Om den senaste historiken, där CES 2025 lockade 142 465 besökare och 4 500 utställare, är en fingervisning, räknar vi med att årets evenemang – som äger rum 4–9 januari i Las Vegas, Nevada – samlar tusentals utställare och tiotusentals besökare.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

De möts i ett mässcenter som byggts ut under de senaste åren och som dessutom genomgick ytterligare en större uppgradering under fjolårets evenemang. I år får vi se resultatet av det arbetet, med bredare passager som förhoppningsvis gör det lättare att ta sig igenom denna monumentala mässa.

Den ikoniska Sphere kommer också återigen att spela en roll. Förra året stod den värd för Deltas imponerande 100-årsjubileum och innovations presentation. I år tar Lenovo över scenen för att visa upp nyheter inom PC och mobil teknik via Motorola, och det väntas även följas upp av ett framträdande med Gwen Stefani.

När det gäller vad besökarna kommer att mötas av på själva mässgolvet, bortsett från allt som handlar om AI, kommer fokus att ligga på kluster kring:

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Hälsa och lång livslängd

Mobilitet och transporter

PC och chipp

TV och skärmteknik

Smarthem

Matteknik

Underhållning

Robotik

Startup företag

Mer AI

En mix av nytt och bekant

På många sätt är berättelsen i år densamma som vid dussintals tidigare CES-evenemang. CES är en blandning av produkter för konsumenter, affärslösningar och även företags inriktad teknik. Här ryms 4K- och 8K-TV-apparaterna du sätter i vardagsrummet nästa år, datorerna du tar med till skolan, LED-ansiktsmasken du använder för att se yngre ut, översättnings enheten du bär i ansiktet för att verka smartare, och exoskelettet du spänner fast på kroppen för att kunna gå längre.

(Image credit: Nanoleaf / Mirumi / Yukai Engineering)

Många av produkterna kommer att kännas igen från tidigare år, men betydligt fler kommer nu att vara genomsyrade av AI för att bli smartare och förhoppningsvis mer användbara.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Bärbar AI väntas bli en tydlig trend, där AI- och AR-glasögon samt AI-chattbotar sannolikt dyker upp i fler typer av bärbara produkter.

Vi räknar också med ett brett utbud av ljud produkter från alla de stora aktörerna, i välbekanta format som högtalare, soundbars, over-ear-hörlurar och earbuds. Ja, även här kommer AI att spela en roll, och det kan mycket väl dyka upp några oväntade kombinationer.

(Image credit: Halliday / Future)

Hälsa och livsstil

CES har länge haft fokus på hälsa, välmående och till och med skönhet, men nu samlas allt tydligare under begreppet ”longevity”.

Utöver anti-rynk masker och exoskelett är det oklart exakt vilka typer av produkter som kommer att dyka upp här. Kanske får vi se appar som ska stärka kognitiva förmågor, eller till och med robotar som dagligen kan utmana hjärnan med frågor. Det är inte omöjligt.

(Image credit: Lenovo / Asus)

Mobil teknik, inklusive surfplattor, bärbara datorer, e-läsare och telefoner, dock inte från de allra största namnen som Apple, Samsung och Google, väntas visas upp med de senaste mobila chippen och några riktigt intressanta kameror. Vi hoppas dessutom få se ett gäng mer ovanliga formfaktorer, inklusive fler vikbara enheter.

På samma sätt räknar vi med fler konsument- och kontors datorer, men CES är ofta en plats där man får se mer vilda designexperiment, som utrullningsbara eller expanderbara skärmar och tangentbord.

Stora TV-apparater och ännu större prylar

(Image credit: Future)

Viss utrustning på CES blir stor. Riktigt stor. Tidigare år har vi sett jordbruksrobotar från Caterpillar och John Deere. Samtidigt väntar vi oss även mindre arbets robotar som poolrengörare och förstås väldigt många robotdammsugare. Vi hoppas innerligt att åtminstone en av dem kan överträffa fjolårets Roborock Saros Z70 med robotarm.

(Image credit: Future)

TV-apparaterna blir större och kanske ljusstarkare tack vare Micro RGB LED, och vi kommer att se ännu fler transparenta och flexibla skärmar. Samtidigt är det möjligt att vi inte får några riktigt stora TV-nyheter, och färre tillverkare lär prata om 8K, eftersom det fortfarande i princip saknas 8K-innehåll.

När vi ändå är inne på innehåll kan vi konstatera att Netflix inte kommer att finnas på mässgolvet, och vi räknar inte heller med lika mycket kändis närvaro som under tidigare år. Det kan helt enkelt råda för stor osäkerhet kring de stora mediebolagen, vem som köper vem, och hur AI kommer att påverka framtiden för innehåll och kreativitet.

Smartare än någonsin

Smarthemsteknik kommer att finnas överallt, även om vi räknar med att de flesta företag främst kommer att prata om hur deras plattformar nu är ”AI-förstärkta”, eller åtminstone hur de samarbetar med de stora ekosystemen för enklare integration och automation. Kanske blir det också året då Matter faktiskt börjar leva upp till sina löften.

(Image credit: Future)

Vi kommer även att få se robotar, inklusive humanoider, även om ingen förväntar sig några nya stora genombrott i stil med Figure 03 från Figure AI eller Neo Beta från X1. Hyundai väntas visa upp flera mobilitetsrobotar, och Unitree lär återigen demonstrera sin G1 tillsammans med andra robotuppdateringar.

Dessutom kan vi räkna med ett oräkneligt antal startups med lika många ögonöppnande och märkliga idéer inom i princip varje större kategori. Många av dem kommer att vara opraktiska eller åtminstone långt ifrån redo för marknaden, men de pekar alla mot framtiden – och det är ju trots allt därför vi är här.