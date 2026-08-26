Philips Hue och Nanoleaf kan snart få en oväntad koppling – läckt adapter kan ta Nanoleafs LED-paneler till Hue-appen

Philips Hue kan vara på väg att lansera en ljusmodul som låter dig ansluta Nanoleaf Shapes till Hue-appen

Du kommer att kunna integrera Nanoleaf-belysning i Hue-scheman och automatiseringar

Det handlar inte om Matter-over-Thread, men en Hue Bridge kan eventuellt användas för anslutning till tredjepartsplattformar

Det är bara en vecka kvar till IFA 2026 och vi håller redan öronen öppna för alla tillkännagivanden och rykten inför mässan, och den senaste Philips Hue-läckan lär göra många Nanoleaf-användare väldigt glada.

Som Smartlights har uppmärksammat uppges Philips lansera Hue Wall Light Module nästa vecka, vilket innebär att användare kommer att kunna integrera sina Nanoleaf-lampor i Philips Hue-ekosystemet. Det skulle vara en stor fördel, inte minst eftersom Nanoleaf är ett mer prisvärt alternativ till Philips Hues utbud av smartbelysning.

Hue Wall Light Module uppges ha stöd för LED-panelerna i Nanoleaf Shapes-serien, inklusive Mini Triangles, Triangles och Hexagons, medan äldre paneler (tidigare kända som Aurora) inte kommer att stödjas. Philips nya modul väntas presenteras den 3 september och ska börja säljas för 40 euro, medan priser för andra marknader väntas följa senare.

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Den ryktade Hue-modulen är i princip en liten vit adapter på omkring 8 cm som ansluts direkt till kontakterna på dina Nanoleaf-paneler. Den ska göra det möjligt att integrera upp till 100 Nanoleaf Shapes-paneler i ditt Hue-system. Hue Wall Light Module ska dock inte förväxlas med befintliga Philips Hue Wall Switch Module, som installeras bakom en vanlig väggströmbrytare.

När dina Nanoleaf-paneler har anslutits via Philips nya modul kommer du att kunna inkludera dem i automatiseringar, Hue-scener och scheman i Hue-appen. Det är däremot oklart om Nanoleafs egna mer avancerade belysningsfunktioner kommer att följa med.

(Image credit: Smartlight.de)

Precis som Philips Hue erbjuder Nanoleaf anpassningsbara färgscener och animationer, men utifrån läckorna verkar produktbilderna främst visa Nanoleaf-integrationen tillsammans med Hues scener och effekter. Läckan visar minst fem punkter i färgväljaren, vilket antyder att någon form av flerfärgskontroll kommer att finnas oavsett, men vi får vänta till lanseringen för att se exakt hur det fungerar.

En annan hake är att Philips Hue Wall Light Module inte använder Matter-over-Thread, vilket är lite oväntat med tanke på att många av Nanoleafs produkter har stöd för Thread och Matter. I stället använder modulen Zigbee och Bluetooth, de huvudsakliga anslutningsprotokoll som Philips har använt under lång tid.

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Med en Hue Bridge går det dock att ansluta Philips Hue-enheter som inte har direkt Matter-stöd till hubbar som Apple HomePod. Det är praktiskt om du använder en smart högtalare för att styra belysningen i hemmet, även om vi får vänta tills den nya Philips Hue-modulen lanseras innan vi vet exakt hur den hanterar anslutning till tredjepartsplattformar.

Trots dessa frågetecken är integrationen mellan Nanoleaf och Hue en oväntad men potentiellt riktigt användbar uppgradering. När det gäller smartbelysning tenderar respektive tillverkares produkter att låsa in dig i det ena eller andra ekosystemet, så ett enkelt men effektivt sätt att koppla samman dem skulle ge användarna betydligt större flexibilitet.

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