Philips Hue-lampor förklarade: välj rätt ljus för ditt hem

Så du har bestämt dig för att installera Philips Hue-lampor hemma? Det är en riktigt bra idé (de är de bästa smartlamporna som finns enligt våra expertrecensenter), men eftersom det finns så många olika typer av lampor – och till väldigt olika priser – kan det vara svårt att veta vilka som är rätt för dig.

Det är där vi kommer in. Vi har satt ihop den här guiden för att hjälpa dig förstå de tre huvudtyperna av Philips Hue-lampor – White, White Ambiance och White and Color Ambiance – så att du kan välja den som passar bäst i varje del av ditt hem.

Kom ihåg att du inte är begränsad till en enda typ av lampa i ett rum; du kan ha kul med att mixa och matcha för att skapa en belysning som både är funktionell och stämningsfull. Till exempel kanske du vill installera White Ambiance-lampor i vardagsrummets taklampor, men lägga till White and Color Ambiance LED-lister i taklisten för att skapa en mer dramatisk effekt till filmkvällarna.

Men först, några ord om kontrollerna. Om du bara planerar att sätta in en eller två Philips Hue-lampor och är nöjd med att styra dem från mobilen, behöver du inte köpa något mer. Välj bara Bluetooth-alternativet i Philips Hue-appen, följ instruktionerna för att ansluta lamporna – och du är redo att köra.

Om du däremot vill installera många lampor, eller vill trigga dem med enheter som kameror eller sensorer, behöver du en Philips Hue Bridge. Det är en liten hubb som kopplas till routern och skapar ett mesh-nätverk som länkar samman alla dina Philips Hue-enheter.

Hue Bridge låter dig dessutom koppla dina lampor till de stora smarthem-ekosystemen, så att du kan styra dem via en av de bästa smarthögtalarna.

Philips Hue White

Philips Hue White-lampor kan dimmas och slås på och av, men de ändrar inte färg. (Image credit: Signify)

Det här är de enklaste och billigaste Philips Hue-lamporna, men de är ändå det perfekta valet för många rum. De kan inte byta färg alls, men de ger ett mjukt, varmt vitt ljus och kan styras eller dimmas på distans via Philips Hue-appen, eller med enheter som brytare och sensorer om du har en Philips Hue Bridge.

Det finns Philips Hue White-lampor för de vanligaste armaturerna, inklusive skruv- och bajonettfattning samt spotlights. Vi tycker att de är särskilt användbara i garderober (där de kan triggas av en kontaktsensor när vi öppnar dörren) och i badrum. De är också riktigt bra i hallar, särskilt när de triggas av en rörelsesensor – så slipper vi famla efter strömbrytaren när vi kommer hem på kvällen.

Philips Hue White Ambiance

Philips Hue White Ambiance-lampor kan avge vitt ljus vid olika temperaturer. (Image credit: Signify)

Det är här förvirringen kan börja. White Ambiance-lampor liknar White-lamporna ovan, men med en viktig skillnad: de låter en ändra färgtemperaturen på ljuset. Man kan inte göra dem lila eller limegröna, men man kan välja en vit nyans som är allt från sval (blåtonad) till varm (gulaktig).

Dessa lampor är ett särskilt bra val för sovrum, eftersom man kan ställa in dem så att de skiftar från svalt ljus under dagen till varmare toner på kvällen, vilket hjälper en att varva ner och slappna av inför natten. De fungerar också bra tillsammans med Philips Hue Tap Dial Switch, som man kan programmera för att växla belysningen från varm till kall när man vrider på ratten.

Om man vill ge sina lampor en mer vintageinspirerad känsla kan man kolla in Philips Hue Filament-kollektionen, som består av White Ambiance-lampor utformade för att efterlikna klassiska Edison-glödlampor. De ser särskilt eleganta ut i bordslampor eller armaturer utan lampskärm.

Philips Hue White & Color Ambiance

Om du vill skapa stämning med RGB-belysning är Philips Hue White och Color Ambiance-lampor det rätta valet. (Image credit: Philips Hue)

Det här är den typ av smart belysning som de flesta tänker på när de hör namnet Philips Hue. Dessa lampor kan ställas in på miljontals olika RGB-färger, som man kan definiera manuellt eller välja genom att använda en förinställd “scen” i Philips Hue-appen.

Man kan också använda dem på samma sätt som White Ambiance-lampor, genom att välja en varm, kall eller neutral vit nyans. Det gör dem praktiska för vardagsanvändning, samtidigt som de är perfekta för att sätta stämningen vid fester eller filmkvällar.

Nästan alla Philips Hue-lampor finns i White and Color Ambiance-versioner, med undantag för Filament-lamporna (en rosa eller blå Edison-glödlampa skulle nog förstöra illusionen). White and Color Ambiance-lampor används också i de flesta av företagets armaturer, till exempel Philips Hue Twilight-väckningslampan.

White and Color Ambiance är det dyraste sättet att lysa upp hemmet, men om man placerar dem med omsorg kan resultatet bli riktigt imponerande.