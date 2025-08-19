Philips Hue råkar läcka sina nya smartlampor – här är 4 spännande modeller som är på väg

Nya Philips Hue-produkter har läckt ut

Det handlar om 4 nya lampor plus en Bridge och en dörrklocka

Det är oklart när de kan lanseras

Vi väntar oss några nya smarta lampor från Philips Hue inom en snar framtid och det verkar som att det Signify-ägda varumärket blivit så ivrigt över de kommande produkterna att de råkat läcka dem tidigt på sin egen hemsida.

Sidor som listade de nya enheterna låg bara uppe en kort stund, men innan de togs bort hann de upptäckas av Hueblog (via Android Authority). Det ska tydligen komma fyra nya modeller, plus en uppdatering av Hue Bridge och en ny videodörrklocka.

Vi får två nya smarta lampor i Festivia-serien av ljusslingor: nedåtriktade lampor avsedda för permanent installation utomhus, samt en girlang-liknande slinga för dekoration. Troligen kommer båda att finnas i olika längder, med samma stora utbud av färger och ljusstyrkealternativ som glödlamporna vanligtvis erbjuder.

Dessutom ser det ut som att Philips Hue är på väg att uppdatera sin mer grundläggande ljusslinga, med gradientfunktion för utomhusmodellen och förbättrad ljusstyrka. Slutligen kommer en uppdaterad version av A19/E27-lampan, med ett bredare färgspektrum och ultralåg dimning, samtidigt som den förbrukar 40 procent mindre energi.

Ännu fler enheter

Vi kanske får en videodörrklocka som passar till Hue Secure-kamerorna. (Image credit: Philips Hue)

Utöver lamporna verkar Philips Hue också lansera en Hue Bridge Pro: enligt den läckta beskrivningen ska den vara snabbare, stödja fler enheter och lägga till en del nya funktioner (möjligen AI-relaterade). Den utlovar också att förvandla dina smartlampor till rörelsesensorer.

Sedan finns det en trådbunden videodörrklocka, som verkar vara ett tillskott till Hue Secure-serien av säkerhetskameror för hemmet. Dörrklockan listas med 2K-upplösning, vilket vanligtvis innebär 1440p – en uppgradering jämfört med den 1080p-upplösning som erbjuds av de nuvarande kamerorna. Det är en enhet som vi hört rykten om tidigare.

Vad vi inte får här är några detaljer om priser eller tillgänglighet, även om det verkar som att den trådbundna videodörrklockan kan lanseras senare än de andra prylarna: den listas som ”kommer snart” snarare än ”tillgänglig nu” på den nu borttagna hemsidan.

En sista detalj från denna läcka är att Sonos-röststyrning verkar vara på väg till Philips Hue-system, så att du ska kunna använda röstkommandon via dina Sonos-högtalare för att kontrollera ditt smarta belysningsnätverk.