Philips Hue – smart belysning som faktiskt fungerar

Philips Hue är ett smart belysningssystem som kombinerar enkel installation med massor av funktioner och bred kompatibilitet. Det fungerar tillsammans med de flesta smarta hem-plattformar och gör det lätt att styra dina lampor via app, röst eller automationer.

Hue erbjuder ett stort urval lampor, från E27- och GU10-varianter till strip-ljus och utomhuslampor, där alla kan anpassas i både färg och ljusstyrka. Systemet är stabilt, responsivt och har stöd för schemaläggning, geofencing och integration med röstassistenter som Alexa, Google Assistant och Siri.

Du kan bygga allt från enkla stämningsljus till avancerade belysningsscenarier för hemmet – och installeringen är tillräckligt lätt för att de flesta ska klara den på egen hand. Philips Hue fortsätter att vara ett av de mest flexibla och pålitliga valet för både nybörjare och avancerade smarta hem-användare.

